CARFAX Canada présente le lancement de la Valeur Basée sur l'Historique





CARFAX Canada, le chef de file national en matière d'historique de véhicule, annonce le lancement d'une nouvelle offre d'évaluation de véhicule pour les concessionnaires, la Valeur Basée sur l'Historique.

La Valeur Basée sur l'Historique de CARFAX Canada est le premier et le seul modèle d'évaluation au Canada qui s'ajuste automatiquement à l'historique unique de chaque véhicule lors de la détermination de sa valeur.

Le passé d'un véhicule, y compris les dommages, son entretien, son nombre de propriétaires, son kilométrage, son emplacement et son utilisation, peut avoir un impact significatif sur sa valeur aujourd'hui. Avec un accès au réseau de données d'historiques de véhicules le plus robuste en Amérique du Nord, CARFAX Canada est particulièrement bien placé pour fournir des valeurs de véhicules avec une précision inégalée.

Disponible cette semaine aux concessionnaires canadiens, la Valeur Basée sur l'Historique permet aux utilisateurs de déterminer la valeur d'un véhicule sans avoir à essayer d'estimer l'ajustement manuel pour ses antécédents. Plus que jamais, les acheteurs de voitures canadiens veulent savoir comment leur concessionnaire arrive à déterminer la valeur d'un véhicule. En fait, 1 acheteur de voitures sur 3 rejettera une offer d'échange s'il estime qu'elle n'est pas bien réfléchie et correctement justifiée.1 Les concessionnaires et les consommateurs peuvent faire confiance aux valeurs fournies par la Valeur Basée sur l'Historique de CARFAX Canada, car elle tient compte de l'historique d'un véhicule dans l'équation pour générer des valeurs spécifiques au NIV, facilitant les négociations difficiles et maximisant les profits.

Dans les conditions de marché en évolution rapide d'aujourd'hui, il n'a jamais été aussi difficile pour les concessionnaires d'évaluer avec précision les véhicules de leur inventaire. La Valeur Basée sur l'Historique est actualisée tous les sept jours avec les dernières données, elle est donc toujours connectée avec l'évolution des tendances du marché.

"Nous sommes ravis de lancer enfin la Valeur Basée sur l'Historique à nos concessionnaires", partage Mark Rousseau, Président et Directeur Général de CARFAX Canada. "Nos clients l'ont demandé et nous avons travaillé dur pour perfectionner la technologie avancée d'apprentissage automatique au sein du modèle."

"La Valeur Basée sur l'Historique est une extension naturelle de nos capacités d'évaluation", poursuit Rousseau. "Nous savons tous que l'historique d'un véhicule, en particulier l'historique des dommages, est l'un des principaux facteurs influençant sa valeur. En combinant le réseau d'historique de véhicules le plus complet au Canada avec notre technologie d'évaluation étendue, nous sommes en mesure de fournir l'approche la plus intelligente pour évaluer les véhicules au Canada. Aucun autre outil d'évaluation au Canada ne peut s'ajuster automatiquement à l'historique du véhicule tel que la Valeur Basée sur l'Historique."

Comment la Valeur Basée sur l'Historique génère-t-elle une valeur de véhicule?

La Valeur Basée sur l'Historique commence par analyser des millions de dossiers de données, y compris les prix réels vendus pour des véhicules similaires

Ensuite, il tient compte de l'historique unique du véhicule dans l'équation, y compris la lecture d'odomètre, les dommages, l'historique d'entretien, l'historique de propriété et le type d'utilisation

Finalement, l'évaluation est encore affinée en fonction de facteurs du marché tels que l'emplacement et la saisonnalité

Les concessionnaires intéressés par un essai gratuit de la Valeur Basée sur l'Historique peuvent contacter leur représentant directement ou s'inscrire ICI.

À propos de CARFAX Canada

CARFAX Canada faisant partie de S&P Global (NYSE: SPGI) est la source ultime d'information sur l'automobile au Canada, fournissant l'historique et l'évaluation des véhicules. S'appuyant sur des milliards de dossiers de données provenant de milliers de sources, ses produits permettent aux acheteurs et aux vendeurs de véhicules usagés de prendre des décisions éclairées. CARFAX Canada se consacre à la transparence et est reconnu pour fournir des informations sur l'historique et l'évaluation des véhicules aux concessionnaires, aux fabricants de véhicules, aux consommateurs, aux principaux encans, aux gouvernements, aux assureurs et aux services de police. www.carfax.ca

1 CARFAX Canada Auto Info, 2022

