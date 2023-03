BMO Investissements Inc. annonce des changements de gestionnaires de portefeuille et d'évaluation du risque de certains fonds d'investissement BMO





MONTRÉAL, le 1er mars 2023 /CNW/ - BMO Investissements Inc., le gestionnaire des fonds d'investissement BMO, a annoncé aujourd'hui des changements de gestionnaires de portefeuille et une augmentation de l'évaluation du risque pour les fonds indiqués ci-dessous.

Changements de gestionnaires de portefeuille

Avec prise d'effet le 1er mars 2023, Polen Capital UK LLP (« Polen UK ») remplacera Columbia Threadneedle (EM) Investments Limited (anciennement LGM Investments Limited) (« Columbia ») à titre de gestionnaire de portefeuille du Fonds des marchés en développement BMO. Un changement dans les stratégies de placement et de gestion des risques de ce fonds sera effectué en conséquence. Un membre clé de l'équipe de gestion de portefeuille de la stratégie mondiale des marchés émergents de Columbia se joindra à Polen UK et demeurera le principal conseiller de ce fonds.

Avec prise d'effet le 1er mars 2023, Columbia Threadneedle AM (Asia) Limited (anciennement BMO Global Asset Management (Asia) Limited), gestionnaire de portefeuille du fonds BMO Catégorie Chine élargie et du Fonds d'actions chinoises à perspectives durables BMO, fera l'objet d'un changement de contrôle de Ameriprise Financial, Inc. à Polen Capital Management, LLC et changera son nom pour Polen Capital HK Limited. Un changement dans les stratégies de placement et de gestion des risques du fonds BMO Catégorie Chine élargie sera également effectué.

Augmentation de l'évaluation du risque

Avec prise d'effet le 28 février 2023, l'évaluation du risque du Fonds d'actions chinoises à perspectives durables BMO passera de « moyen » à « moyen à élevé ». Il n'y a aucun changement dans les objectifs de placement de ce fonds associé à la nouvelle évaluation du risque. Cette augmentation de l'évaluation du risque est fondée sur la méthode normalisée de classification des risques prescrite par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières.

MC/MD Marque de commerce/marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

Les fonds d'investissement BMO sont gérés par BMO Investissements Inc., une société de gestion de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

Les placements dans les fonds d'investissement peuvent être assortis de commissions, de frais de gestion et d'autres frais (le cas échéant). Les placements dans certaines séries de titres de fonds d'investissement peuvent être assortis de commissions de suivi. Veuillez lire l'aperçu du fonds ou le prospectus simplifié du fonds d'investissement pertinent avant d'investir. Les fonds d'investissement BMO ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées. Pour connaître les risques liés à un placement dans les fonds d'investissement BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus simplifié.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés ? la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 1 150 milliards de dollars au 31 janvier 2023 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

