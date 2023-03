Une émission de timbres consacrée aux fleurs met en vedette des renoncules doubles





OTTAWA, ON, le 1er mars 2023 /CNW/ - La plus récente émission de timbres de Postes Canada annonce le printemps avec de somptueuses renoncules. Ces magnifiques fleurs semblables à des roses figurent parmi les fleurs préférées chez les fleuristes et dans les jardins, et elles sont populaires dans les bouquets de mariage, les centres de table et en vase.

Le Ranunculus asiaticus, la variété présentée sur les vignettes de cette année, est aussi appelée la renoncule des fleuristes. Originaire du sud-ouest de l'Asie, du sud de l'Europe et du nord de l'Afrique, la plante serait arrivée dans le nord de l'Europe pendant les croisades, mais n'est cultivée à grande échelle que depuis le XVIIe siècle.

Bien que la renoncule sauvage soit habituellement jaune, la fleur cultivée peut être orange, rouge, violette ou rose. Cette émission de deux timbres présente le Ranunculus asiaticus seul et en bouquet, dans une variété de teintes de rose.

Conçues par Stéphane Huot et ornées d'images de Veronique Meignaud, les vignettes sont offertes en carnets de 10, en rouleaux de 50, ainsi qu'en bandes de collection de 4 et 10 timbres provenant de rouleaux. Le pli Premier Jour officiel est oblitéré à Goderich, en Ontario, qui est considérée comme l'une des plus jolies villes canadiennes.

