HÄAGEN-DAZS CELEBRE LA JOURNEE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES ET MET A L'HONNEUR SA FONDATRICE ROSE MATTUS EN LANCANT "THE ROSE PROJECT"





« The Rose Project » est une initiative internationale visant à soutenir des femmes pionnières et engagées, avec une récompense de 100 000$ à partager entre cinq lauréates.

Pour la première fois, les consommateurs se verront offrir une boule de glace à la vanille, dans plus de 100 boutiques à travers le monde.

LONDRES, 1er mars 2023 /PRNewswire/ -- Chez Häagen-Dazs, nous avons coutume de dire que si Reuben Mattus a imaginé nos crèmes glacées, c'est son épouse Rose qui a rendu la marque célèbre. Femme avant-gardiste dans le New-York des années 60, Rose a inventé un marketing ingénieux pour populariser la marque Häagen-Dazs. Tandis que Reuben était obsédé par l'excellence des ingrédients et l'ambition de développer la meilleure crème glacée au monde, Rose devenait une pionnière du marketing en échantillonnant le produit dans les établissements haut de gamme de Manhattan, fidélisant ainsi les clients et créant un bouche-à-oreille efficace.

Pour rendre hommage à son héritage, la marque est fière de lancer « The Rose Project », un projet mondial visant à mettre en lumière des femmes remarquables pour leurs engagements. #WomenWhoDontHoldBack*

Parmi toutes les candidatures, cinquante femmes remarquables seront présélectionnées et mises en avant. A ce moment-là, un questionnaire plus complet sera adressé, permettant à un jury indépendant de désigner les cinq gagnantes de « The Rose Project ». La récompense de 100 000$ sera partagée à parts égales entre les cinq lauréates, leur permettant ainsi de donner une nouvelle dynamique à leurs projets (ou de reverser la somme à une cause qui les passionne).

Les candidatures pour « The Rose Project » 2023 sont désormais ouvertes. Connaissez-vous une femme qui mérite d'être reconnue ?

Les inscriptions se font via https://iwd.haagen-dazs.global/.

8 mars 2023

Dans une sélection de boutiques, la crème glacée préférée de Rose, la vanille, sera renommée « le parfum préféré de notre co-fondatrice Rose Mattus », en reconnaissance de l'amour que cette dernière lui a porté toute sa vie. Les boutiques arboreront fièrement un macaron « Häagen-Dazs by Rose Mattus - Woman-founded business * ». Des packagings aux couleurs de Rose Mattus seront également disponibles en édition limitée. Les consommateurs se verront offrir une boule de glace à la vanille, il s'agit de la première opération de cette ampleur pour la marque. En France, six boutiques participent à l'opération (Paris Wagram, Paris Notre-Dame, Paris Opéra, Strasbourg, Montpellier Loge, Lyon République). La boutique de Bruxelles Toison d'Or ainsi que la boutique de Genève se joignent également à cette offre. **

A propos de Rose Mattus

La marque Häagen-Dazs a été créée en 1960 à New York par Rose et Reuben Mattus. Leur ambition ? Créer une crème glacée extraordinaire, la meilleure au monde. Rose Mattus est l'une de ces femmes remarquables mais méconnues qui soutiennent les grands hommes et sans lesquelles ces derniers n'atteindraient probablement jamais leur "grandeur".

Avec l'ambition ferme de créer une formidable crème glacée, le couple a inventé Häagen-Dazs. A l'origine de la marque, trois parfums : chocolat, café et vanille. Le parfum vanille était le préféré de Rose. La recette n'a jamais changé et reste l'un des best-sellers de la marque à ce jour.

En 1976, Rose et sa fille Doris ont conquis de nouveaux sommets avec l'ouverture de la première boutique de la marque à Brooklyn. Au cours des années suivantes, elles ont développé un réseau de franchises au niveau national puis international. Aujourd'hui la marque bénéficie d'un réseau de plus de 800 boutiques réparties dans une quarantaine de pays.

Rose et Doris ont été récompensées par l'Association nationale des femmes chefs d'entreprise aux Etats-Unis, qui leur a décerné le prix de « l'entrepreneur exceptionnel ».

En ce mois de mars, la marque Häagen-Dazs met en lumière sa co-fondatrice Rose Mattus et lui rend un vibrant hommage.

*Les femmes qui osent tout

** Offre valable dans les boutiques participantes le 8 mars entre 13h et 17h et dans la limite des stocks disponibles. Offre limitée à une boule par personne.

Häagen-Dazs

