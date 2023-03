Imperial Dade Canada accentue sa présence au Québec avec l'acquisition de Solutions Sherby





Imperial Dade, un important distributeur d'emballages alimentaires, de papiers impression et de produits d'entretien, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de l'entreprise Solutions Sherby («?Solutions Sherby?» ou «?l'entreprise?»). Cette transaction constitue une 61e acquisition pour Imperial Dade sous la direction de Robert et Jason Tillis, respectivement président et directeur général d'Imperial Dade. Les modalités financières de cette transaction privée n'ont pas été divulguées. Imperial Dade maintient l'orientation stratégique qu'elle a adoptée il y a plus de 15 ans, soit de poursuivre sa croissance de manière organique et selon un processus rigoureux d'acquisitions.

Fondée en 1989, Solutions Sherby s'est taillé une solide réputation à Granby, à Magog et à Trois?Rivières. En 2004, Denis Forand est entré au service de l'entreprise et a contribué à renforcer la position de cette dernière sur le marché grâce à son leadership et à son expertise. La connaissance de l'industrie et l'expertise de Solutions Sherby ont favorisé sa croissance soutenue : l'entreprise s'est concentrée sur son offre de produits et de solutions de base dans les secteurs de l'entretien et de l'assainissement, des emballages industriels et de la santé et de la sécurité. Grâce à la plateforme bien établie d'Imperial Dade Canada, les clients de Solutions Sherby bénéficieront du même service attentionné et d'une sélection de produits et de solutions encore plus vaste.

«?Je souhaite la bienvenue à toute l'équipe de Solutions Sherby au sein d'Imperial Dade. L'engagement pris par Solutions Sherby d'offrir une expérience supérieure à ses clients soutiendra nos initiatives de croissance à travers le Canada,?» affirme Jason Tillis, directeur général d'Imperial Dade.

«?Je suis très heureux de pouvoir travailler avec Denis et son équipe afin d'offrir les meilleurs produits et services à nos clients et d'accentuer notre présence au Québec?», ajoute Stéphane Lapointe, président d'Imperial Dade Canada.

«?Toute l'équipe de Solutions Sherby est très heureuse de se joindre à la plateforme d'Imperial Dade. Leur proposition de valeur distinctive et leur vaste réseau de relations à travers l'industrie nous aideront à mieux servir nos clients et à soutenir notre croissance?», précise Denis Forand, propriétaire de Solutions Sherby.

À propos d'Imperial Dade

Fondée en 1935, Imperial Dade sert plus de 90?000 clients à travers l'Amérique du Nord. Depuis l'arrivée en poste du président Robert Tillis et du directeur général Jason Tillis en 2007, la société a connu une solide croissance à la fois organique et par le biais d'acquisitions pour devenir un chef de file dans le domaine de la distribution d'emballages alimentaires, d'emballages industriels et de produits et d'équipements d'entretien. Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur www.imperialdade.com.

