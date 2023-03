Assureurs vie et maladie : des enquêtes conjointes pour combattre la fraude aux prestations





TORONTO, le 1er mars 2023 /CNW/ - Les assureurs de personnes du Canada travaillent maintenant ensemble pour faire enquête lorsque des fournisseurs de services de santé sont soupçonnés d'activités frauduleuses.

Tous les assureurs vie et maladie prennent la lutte antifraude au sérieux. L'industrie continue d'investir lourdement dans la technologie, le personnel qualifié et les programmes d'éducation afin de réduire la fraude. Par l'entremise de l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes (ACCAP), les assureurs participants concernés enquêteront conjointement sur des fraudes soupçonnées en lien avec des demandes de règlement provenant de fournisseurs.

« Le fait pour les assureurs de collaborer lorsqu'un fournisseur est soupçonné de fraude est un très grand pas dans la démarche entreprise par l'industrie pour faire reculer encore la fraude aux prestations, a déclaré Stephen Frank, président et chef de la direction de l'ACCAP. Ensemble, nous sommes mieux à même de déceler les irrégularités et de consacrer des ressources à poursuivre le petit nombre de fournisseurs qui abusent délibérément des régimes de prestations de santé. »

L'annonce d'aujourd'hui fait suite au lancement l'an dernier d'un programme grâce auquel l'industrie, appuyée par l'ACCAP, a recours à l'intelligence artificielle pour repérer les activités frauduleuses parmi d'énormes quantités de données anonymisées sur les règlements. Les deux initiatives s'inscrivent dans une stratégie consistant à mettre à profit les connaissances, l'expertise et les ressources des assureurs de personnes afin de pouvoir agir plus rapidement à l'endroit de ceux qui exploitent les régimes d'assurance maladie au travail.

Les assureurs ont versé près de 41 milliards de dollars en prestations d'assurance maladie complémentaire en 2021. Les employeurs et les assureurs essuient chaque année des pertes estimées à des millions de dollars à cause de demandes de prestations frauduleuses. La fraude est un crime qui se répercute sur les assureurs, les employeurs et les employés et qui met en péril la viabilité des régimes d'assurance collective.

Au sujet de l'ACCAP

L'ACCAP est une association à adhésion libre dont les membres détiennent 99 % des affaires d'assurances vie et maladie en vigueur au Canada. Ces assureurs fournissent à plus de 29 millions de Canadiens une large gamme de produits de sécurité financière, dont l'assurance vie, les rentes (REER, FERR et régimes de retraite notamment) et l'assurance maladie complémentaire. Ils détiennent plus d'un billion de dollars d'actifs au Canada et emploient plus de 166 000 personnes. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.accap.ca.

