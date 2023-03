Une analyse menée par TXOne Networks et Frost & Sullivan souligne l'importance accrue de la sécurité des environnements OT en 2023





Le chef de file mondial en matière de solutions de sécurité pour les systèmes de contrôle industriel, TXOne Networks, dévoile un rapport exhaustif sur le paysage actuel des menaces.

EINDHOVEN, Pays-Bas et TAIPEI, Taïwan, 1er mars 2023 /PRNewswire/ -- TXOne Networks , Un acteur majeur de la sécurité de l'Internet des objets industriel (IIoT) à l'échelle mondiale a récemment diffusé son rapport annuel 2022 qui met en lumière la recrudescence des attaques par ransomwares et des attaques sur les chaînes d'approvisionnement et les infrastructures critiques. Le rapport, intitulé Insights Into ICS/OT Cybersecurity 2022 (Aperçu de la cybersécurité ICS/OT en 2022), est disponible gratuitement en téléchargement et se concentre sur les facteurs qui sous-tendent la sécurité des systèmes de contrôle industriel (ICS), notamment la convergence des technologies opérationnelles et informatiques (OT et IT), l'accent accru sur les réglementations, l'augmentation du protectionnisme commercial mondial et la prise de conscience croissante des pertes potentielles liées aux attaques contre l'environnement OT.

Réalisé en collaboration avec Frost & Sullivan , le rapport Insights Into ICS/OT Cybersecurity 2022 est basé sur une enquête menée auprès de 300 cadres dirigeants, directeurs et autres responsables issus de diverses entreprises dans des pays où l'industrie manufacturière est avancée. Il fournit une analyse approfondie du paysage contemporain des menaces OT et fournit des informations exploitables que les organisations peuvent utiliser pour développer des approches pratiques et adaptées aux opérations pour la cyberdéfense des environnements OT.

La technologie en matière de cybersécurité progresse à un rythme effréné et imprévisible, de sorte que les menaces potentielles ne sont détectables que brièvement avant de devenir une effrayante réalité. C'est pourquoi, en 2022, TXOne Networks a entrepris une étude approfondie de l'histoire récente de la sécurité des systèmes de contrôle industriel (ICS) à différents niveaux, présentée dans son rapport Insights Into ICS/OT Cybersecurity 2022. Les chercheurs ont examiné comment le paysage des menaces a évolué l'année dernière, en prenant en compte l'émergence des offres Ransomware as a Service (RaaS) telles que Black Basta, Pandora et LockBit 3.0, qui ont employé des stratégies d'extorsion impitoyables. Le secteur automobile, ainsi que les secteurs critiques de la fabrication, de l'énergie, de l'agriculture, des soins de santé et de la santé publique ont été particulièrement touchés, ce qui a accéléré la nécessité de solutions spécifiques en matière de sécurité OT. Le rapport comprend également une analyse des réglementations gouvernementales visant à renforcer les défenses de cybersécurité contre les menaces mondiales imminentes, ainsi que des forces du marché qui poussent les secteurs verticaux à investir dans la sécurité OT. Il offre une vue d'ensemble complète de tous ces facteurs, tant dans l'histoire récente que pour un avenir proche, et explique comment ils forment un panorama global de la cybersécurité OT.

« Dans le domaine des ICS/de l'OT, il existe de nombreuses contraintes imposées par la conception. Pour résoudre les problèmes de sécurité dans de telles circonstances, il faut un ensemble unique de solutions et de méthodes, plutôt que de recourir à des approches repensées de l'informatique », a déclaré Terence Liu, président-directeur général de TXOne Networks. « Les cyberdéfenses OT pour les ICS/l'OT sont en train de devenir monnaie courante. À mesure que les ICS/l'OT évoluent, les adoptions technologiques comme celle de l'IIoT, du Cloud hybride et des réseaux 5G continueront à monter en puissance, et les fournisseurs de solutions visionnaires sont prêts pour cela. »

Téléchargez le rapport Insights Into ICS/OT Cybersecurity 2022 de TXOne Networks.

À propos de TXOne Networks

TXOne Networks offre des solutions de cybersécurité basées sur une méthodologie OT zero trust pour garantir la fiabilité et la sécurité des systèmes de commande industriels et des environnements de technologie opérationnelle. Ils collaborent avec des fabricants de renom et des opérateurs d'infrastructures critiques pour développer des approches pratiques et conviviales pour la cyberdéfense, en proposant des produits basés sur réseau et basés sur appareils pour une défense en profondeur en temps réel. Découvrez-les sur www.txone.com.

