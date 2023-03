Le gouvernement du Canada investit dans une capacité d'entreposage à l'aéroport international de Gander à Terre-Neuve-et-Labrador afin de renforcer les chaînes d'approvisionnement du Canada





GANDER, NL, le 1er mars 2023 /CNW/ - Un réseau de transport efficace et fiable est essentiel pour rendre la vie plus abordable pour les Canadiennes et les Canadiens. Le gouvernement du Canada est résolu à faire en sorte que nos chaînes d'approvisionnement appuient la croissance économique du Canada et créent de bons emplois pour les Canadiennes et les Canadiens de la classe moyenne, tout en maintenant la résilience et la capacité des chaînes d'approvisionnement à s'adapter aux effets des changements climatiques.

La ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings, et le ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, l'honorable Randy Boissonnault, au nom du ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, ont annoncé aujourd'hui un investissement pouvant atteindre 4,6 millions de dollars, dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux, pour le projet d'une installation spécialisée d'entreposage de fruits de mer à l'aéroport international de Gander.

Ce projet d'un montant total de près de 9,7 millions de dollars permettra à la Gander International Airport Authority Inc. de construire une installation d'entreposage de fruits de mer qui sera équipée de systèmes de traitement de l'eau, de réservoirs d'eau de mer, d'entreposage réfrigéré et à froid et de congélateurs à air pulsé. L'installation pourra entreposer jusqu'à 75 tonnes de fruits de mer frais ou vivants et permettra le déchargement rapide des marchandises livrées par les expéditeurs et les producteurs.

Cet investissement aura d'importantes retombées au chapitre de l'économie pour la région et permettra de s'attaquer aux goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement, d'accélérer le mouvement des marchandises et de faciliter les expéditions aériennes vers les marchés internationaux.

Le gouvernement du Canada continue de faire des investissements pour renforcer la chaîne d'approvisionnement du pays, promouvoir la croissance économique et accroître les possibilités d'expansion de nos entreprises sur les marchés mondiaux. Cet investissement représente un autre engagement à long terme de travailler avec les parties prenantes sur des projets d'infrastructure stratégique qui s'attaquent aux goulots d'étranglement, aux vulnérabilités et à la congestion le long des corridors commerciaux du Canada.

Citations

« L'investissement annoncé aujourd'hui à l'aéroport international de Gander aidera la région à réduire la congestion de la chaîne d'approvisionnement tout en créant de bons emplois pour les Canadiennes et les Canadiens de la classe moyenne. En investissant dans une installation d'entreposage de fruits de mer, nous pouvons accroître l'efficacité de la livraison des marchandises des expéditeurs et des producteurs, renforçant ainsi nos chaînes d'approvisionnement. Ces investissements auront des retombées économiques durables pour la région de Gander et Terre-Neuve-et-Labrador. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« L'investissement annoncé aujourd'hui par notre gouvernement est une excellente nouvelle pour l'aéroport de Gander et nos communautés rurales. La nouvelle installation pour les fruits de mer aidera à renforcer les liens de Gander avec les marchés mondiaux et créera des flux commerciaux fiables entre le Canada et le monde. Les retombées pour l'industrie des fruits de mer de Terre-Neuve-et-Labrador et l'économie locale se feront sentir pendant de nombreuses années. »

L'honorable Gudie Hutchings

Ministre du Développement économique rural

« L'aéroport international de Gander est un point d'accueil au Canada pour les personnes qui viennent de l'étranger et pour les Terre-Neuviennes et Terre-Neuviens qui rentrent chez eux. Cette nouvelle installation permettra de mieux faire connaître le Canada au reste du monde. Grâce à cet investissement, nous renforçons nos chaînes d'approvisionnement et faisons en sorte que les entreprises et les communautés locales soient maintenant plus accessibles aux partenaires et aux investisseurs du Canada et du monde entier. »

L'honorable Randy Boissonnault

Ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« Nous sommes ravis de jouer un rôle crucial en offrant des fruits de qualité supérieure de Terre-Neuve-et-Labrador aux restaurants et aux familles du monde entier. L'investissement du gouvernement fédéral dans cette installation présente un potentiel de transformation pour l'aéroport et ses partenaires de l'industrie. »

Reg Wright

Président-directeur général, GIAA

Les faits en bref

Le gouvernement du Canada , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du Canada .

, par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du . Le Fonds national des corridors commerciaux est un programme concurrentiel et fondé sur le mérite qui aide les propriétaires et les utilisateurs d'infrastructures à investir dans les biens d'infrastructure essentiels qui appuient l'activité économique au Canada . Un total de 4,7 milliards de dollars sur une période de 11 ans (2017-2028) a été attribué au programme.

. Un total de 4,7 milliards de dollars sur une période de 11 ans (2017-2028) a été attribué au programme. Par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, Transports Canada appuie l'amélioration des routes, des voies ferrées, des routes aériennes et des routes maritimes du Canada afin de favoriser le commerce national et international.

afin de favoriser le commerce national et international. L'appel de propositions Accroître la fluidité des chaînes d'approvisionnement du Canada , dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux, favorise la fluidité et la fiabilité des flux commerciaux entre le Canada et les marchés mondiaux, ainsi que les corridors de commerce intérieur.

