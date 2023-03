DE'LONGHI AMÉRIQUE DU NORD CRÉE UNE NOUVELLE CATÉGORIE DE MACHINE À CAFÉ FILTRE EN LANÇANT TRUEBREWMC





De'Longhi, chef de file mondial du café de spécialité et de l'espresso, reconnue pour son design italien de qualité supérieure et pour sa technologie novatrice, présente sa toute nouvelle création ? TrueBrewMC. Alors que De'Longhi est fière de son savoir-faire et de son sens de l'innovation avec ses machines à café espresso à moulin intégré, la marque élargit maintenant son offre au café filtre, avec sa nouvelle machine à café domestique TrueBrewMC ? une machine révolutionnaire offrant qualité et polyvalence sur simple pression d'un bouton.

Les connaissances du consommateur nord-américain sont à l'origine de la mise au point de TrueBrewMC, comme a permis de le découvrir une récente étude effectuée par De'Longhi. Selon cette étude, les amateurs de café sont à la recherche d'une boisson de qualité supérieure chaque fois qu'ils remplissent leur tasse. Plus particulièrement, l'étude réalisée avec un groupe de discussion réunissant des buveurs de café a révélé que :

La majorité des consommateurs de dosettes reconnaissent et savent que, pour avoir la meilleure tasse de café possible, tout commence avec des grains de café fraîchement moulus.

La majorité des consommateurs de dosettes s'intéressent aux cafés de spécialité.

Pour atteindre le niveau de qualité de café désiré, les deux tiers ou plus des consommateurs qui préparent leur café ont dépensé 200 $ ou plus pour se procurer leur machine à café la plus récente. Les deux tiers d'entre eux possèdent deux cafetières ou plus pour obtenir la boisson au café désirée, dépensant 200 $ ou plus pour leur dernier achat de machine à café.

TrueBrewMC est la première machine à café filtre qui n'oblige pas les consommateurs à choisir entre qualité et commodité, en leur en proposant une technologie innovante qui élimine toute conjecture et mesure, leur permettant ainsi de vivre à chaque utilisation une expérience de dégustation de café de qualité supérieure, avec des grains fraîchement moulus, lorsqu'ils le souhaitent. La technologie intégrée garantit une grande précision, qu'il s'agisse de moudre, de doser ou d'infuser (grâce à l'aide de la technologie brevetée Bean Extract de TrueBrew), qui permet de préparer divers formats de tasses de café sur simple pression d'un bouton. La fonction Auto?Clean offre la possibilité de se débarrasser du marc de café, en éliminant de manière unique les déchets excédentaires, sans utilisation de filtres de papier ou de dosettes de plastique.

« De'Longhi continue de révolutionner l'industrie du café grâce à sa technologie avancée, qui est intuitive, facile à utiliser et qui permet de préparer un excellent café, a déclaré Mike Prager, président et chef de la direction du Groupe De'Longhi pour l'Amérique du Nord. En nous fondant sur nos études de consommation locales, réalisées en Amérique du Nord, nous savons qu'il existe un désir de vivre une expérience de dégustation de café de qualité supérieure dans la catégorie du café filtre. Nous proposons une machine à café alliant l'innovation de pointe au design artistique; nous sommes convaincus que le café préparé avec une machine à moulin intégré devrait être frais et que l'expérience devrait être simple. Nous sommes ravis de lancer TrueBrewMC et de faire passer à un niveau supérieur l'expérience du café préparé à la maison, du grain à la tasse de café. »

Principales caractéristiques de TrueBrewMC :

La technologie exclusive Bean Extract de TrueBrew de De'Longhi permet de moudre, de doser et d'infuser automatiquement le café parfait.

La meule conique intégrée moud parfaitement les grains frais, permettant de préparer un café de qualité et éliminant ainsi l'utilisation de dosettes de plastique et de filtres de papier, ce qui permet une réduction des déchets.

Il est possible de préparer jusqu'à six formats de café (90, 235, 355, 475, 700ml, et 1,2 L) et cinq différents types d'infusion (café doux, doré, fort, glacé ou de type espresso), ce qui permet aux buveurs de café de personnaliser leur café selon leurs spécifications exactes.

Le mode café glacé règle automatiquement la dose et l'infusion pour préparer un café glacé rafraîchissant, intense et équilibré, sans toutefois avoir d'incidence sur la saveur.

La fonction d'autonettoyage permet d'éliminer facilement le marc de café, qui est comprimé en galettes jetables, pour un nettoyage sans dégâts; les galettes peuvent ensuite être jetées ou être réutilisées à des fins durables, comme le compostage.

Pour compléter le lancement de TrueBrewMC, l'ambassadeur de la marque à l'échelle mondiale, Brad Pitt, et Damien Chazelle, réalisateur de renommée, sont de retour avec une nouvelle campagne mondiale du groupe De'Longhi; le thème de cette campagne est « Perfetto Moment » (moment parfait). La campagne lancée en 2021, présentée sur grand écran, permettait de faire une incursion dans une « journée type dans la vie de Brad Pitt ».

« TrueBrewMC » est sans doute l'une de nos innovations les plus originales à ce jour, a déclaré Maria Colon, vice-présidente, Marketing et Expérience client de De'Longhi pour l'Amérique du Nord. Nous avons reconnu qu'une machine aussi révolutionnaire que TrueBrew avait besoin d'une approche unique sur le plan du marketing; notre approche met l'accent sur le contenu immersif, la tenue d'événements où les consommateurs peuvent faire l'expérience de notre machine en assistant à des démonstrations pratiques destinées à tester l'excellence de l'appareil et à éduquer les buveurs de café, avec comme objectif de contribuer à susciter l'enthousiasme des consommateurs à l'égard du lancement de ce produit. »

La campagne en entonnoir complète est également soutenue par une grande présence dans les médias, lui offrant de la visibilité dans plusieurs aspects culturels : affichage extérieur, télévision connectée et télévision linéaire, contenu d'influenceurs engageant et activations de la marque dans les commerces de détail, tout particulièrement au Canada et aux États-Unis. Pour cette campagne, De'Longhi a travaillé avec diverses agences en Amérique du Nord : McKinney pour la création, Current Global pour l'activation en relations publiques, Mediaplus pour la planification média et The Woo pour l'adaptation de la création.

La machine à café TrueBrewMC est offerte en trois modèles : CAM51035M, CAM51025MB et CAM51015B, qui permettent tous de préparer six formats différents de café, chaud ou glacé. Le modèle CAM51035M est un lancement exclusif de Williams-Sonoma; cette machine à café en acier inoxydable est dotée d'une carafe de 1.2 L, aussi en acier inoxydable, parfaite pour servir plusieurs convives en même temps. Son prix de détail est de 699 $. Le prix des deux autres modèles varie entre 499 $ et 599 $; on pourra se procurer ces articles ce printemps chez presque tous les détaillants du Canada et des ÉtatsUnis.

Pour en savoir plus sur la toute dernière campagne de De'Longhi, sur TrueBrewMC et sur les machines à café de spécialité et sur les machines à café espresso de qualité supérieure, visitez le site Web Delonghi.com.

À propos du groupe De'Longhi

Le Groupe De'Longhi, établi à Trévise, en Italie, est un chef de file dans le domaine des petits électroménagers domestiques. Il fabrique toute une gamme de produits de qualité supérieure sous quatre marques de renommée internationale : De'Longhi, Kenwood, Braun et Capital Brands. Le Groupe De'Longhi est résolu à poursuivre sa mission de concevoir et de fabriquer des produits exceptionnels, qui améliorent la qualité de vie des consommateurs, grâce à des technologies novatrices et à un design sans égal.

À propos de la marque De'Longhi

La marque De'Longhi, établie à Trévise, en Italie, est le chef de file mondial en matière d'espresso et de produits de confort. Une qualité maximale, un design italien remarquable et des produits novateurs représentent les valeurs fondamentales de la marque De'Longhi. L'entreprise est présente dans plus de 123 pays et propose des produits dans trois grandes catégories : espresso, accessoires de cuisine spécialisés et confort de la maison. Après plus d'un siècle de perfectionnement de ses produits, De'Longhi maintient son engagement à concevoir et à fabriquer des articles novateurs, à la fois pratiques et élégants pour sa clientèle domestique, qui rendent le quotidien plus agréable. Pour de plus amples renseignements, visitez le site Web www.delonghi.com.

Communiqué envoyé le 1 mars 2023 à 09:15 et diffusé par :