Bilan du marché du travail au Québec en 2022 : poursuite de la croissance de l'emploi et nombre record de postes vacants





QUÉBEC, le 1er mars 2023 /CNW/ - En 2022, le nombre d'emplois au Québec s'est accru de 129 700 (+ 3,0 %) par rapport à 2021. L'augmentation se concentre davantage chez les femmes (+ 67 600; + 3,3 %) que chez les hommes (+ 62 100; + 2,8 %).

Par ailleurs, on note un gain d'environ 27 000 emplois chez les femmes âgées de 55 ans et plus. Au cours des dix dernières années, c'est d'ailleurs chez les 55 ans et plus que le nombre d'emplois a le plus augmenté (+ 39 %), et la hausse a été plus prononcée chez les femmes que chez les hommes (+ 43 % c. + 37 %).

C'est ce que nous apprend le Bilan du marché du travail au Québec en 2022 diffusé par l'Institut de la statistique du Québec.

Nombre record de postes vacants

Cette croissance de l'emploi va de pair avec une augmentation du nombre de postes vacants. En 2022, le nombre de postes vacants a augmenté de 25 % pour se fixer à 241 700, un sommet depuis 2015. Les soins de santé (+ 9 300) et les services d'hébergement et de restauration (+ 9 500) sont les deux industries où le nombre a le plus crû entre 2021 et 2022.

Augmentation de la rémunération

La rémunération horaire moyenne a augmenté de 1,69 $ (+ 5,8 %) entre 2021 et 2022 pour se fixer à 30,96 $. En comparaison, l'indice des prix à la consommation (IPC) a crû de 6,7 %. Chez les femmes, la rémunération horaire moyenne s'est accrue de 5,9 %, pour s'établir à 29,29 $, tandis que chez les hommes, elle a augmenté de 5,6 %, pour atteindre 32,54 $.

La place des personnes immigrantes toujours plus importante dans l'emploi au Québec

En 2022, le nombre de personnes immigrantes en emploi au Québec s'élève à 859 500, un sommet depuis la première année où les données sur le statut d'immigration sont disponibles (2006). La part des personnes immigrantes dans l'emploi au Québec atteint elle aussi un niveau record en 2022 : près d'une personne en emploi sur cinq est issue de l'immigration.

En outre, on note un taux d'emploi plus élevé pour les personnes immigrantes (65,9 %) que pour les personnes natives (60,5 %), qui découle essentiellement d'un taux d'emploi supérieur observé dans la tranche d'âge des 55 ans et plus chez les personnes immigrantes. Le taux de chômage des personnes immigrantes se fixe à 5,8 %. Celui des personnes qui ne sont pas issues de l'immigration s'établit quant à lui à 3,8 %.

Emploi dans les provinces et dans les régions du Québec

Le nombre d'emplois a augmenté dans presque toutes les provinces, mais ce sont l'Ontario (+ 338 300; + 4,6 %), le Québec (+ 129 700; + 3,0 %), l'Alberta (+ 116 500; + 5,2 %) et la Colombie-Britannique (+ 84 000; + 3,2 %) qui affichent les plus fortes croissances en nombre.

Dans les régions du Québec, la hausse de l'emploi s'observe principalement à Montréal (+ 49 800), dans la Chaudière-Appalaches (+ 15 200) et dans l'Outaouais (+ 11 500).

Différences entre les secteurs privé et public

Entre 2021 et 2022, le nombre d'emplois s'est accru d'environ 114 000 (+ 4,1 %) dans le secteur privé et d'environ 21 000 (+ 2,1 %) dans le secteur public. Entre 2012 et 2022, l'emploi a augmenté davantage dans le secteur public que dans le secteur privé (+ 24 % c. + 10 %).

Croissance de l'emploi permanent et recul de l'emploi temporaire

En 2022, l'emploi permanent a augmenté de 130 000 par rapport à 2021. Cette hausse représente la quasi-totalité de la croissance de l'emploi salarié (+ 136 000). En 2022, on compte au Québec 3 420 400 emplois permanents et 479 900 emplois temporaires. Au cours des dix dernières années, l'emploi permanent a crû de 16 %, alors que l'emploi temporaire a reculé de 6 %.

Hausse du nombre d'emplois non syndiqués

Le nombre d'emplois non syndiqués a augmenté d'environ 120 000 (+ 5,3 %) par rapport à 2021. Il s'agit d'une hausse plus forte que celle qu'a connue le nombre d'emplois syndiqués (+ 15 700; + 1,0 %), lequel occupe néanmoins une part de 38,8 % dans l'emploi total en 2022.

