Un fort intérêt des investisseurs amène le huitième fonds mondial de capital-investissement de Northleaf à dépasser ses objectifs avec plus de 675 millions USD d'engagements

Northleaf Capital Partners ("Northleaf"), une société mondiale d'investissement sur les marchés privés, a annoncé aujourd'hui avoir effectué la clôture finale du dernier millésime de son fonds mondial de solutions de capital-investissement, Northleaf Private Equity Investors VIII ("NPE VIII"). Les investisseurs ont confié plus de 675 millions USD de capitaux à NPE VIII, dépassant son objectif initial de 600 millions USD. NPE VIII permet aux investisseurs d'accéder à un portefeuille diversifié d'opportunités de placements privés sur le marché intermédiaire via une combinaison d'investissements primaires, secondaires et directs, mettant à profit les relations de longue date de Northleaf avec de grands gestionnaires.

« Nous tenons à remercier nos investisseurs, aussi bien nouveaux qu'existants, pour leur soutien et leur confiance dans notre équipe, notre feuille de route et notre stratégie sur le marché intermédiaire », a déclaré Mike Flood, directeur général et responsable des placements privés chez Northleaf. « Nos investisseurs apprécient notre fonds intégré de solutions de capital-investissement, qui combine des investissements dans des fonds du marché intermédiaire avec des transactions sur le marché secondaire et des co-investissements directs. Notre approche contribue à atténuer la courbe en J dans notre portefeuille et a continué à générer des rendements positifs sur le long terme pour nos investisseurs. »

« Notre stratégie mondiale différenciée est particulièrement bien adaptée à l'environnement actuel car les investisseurs cherchent à gérer le risque par le biais de la diversification et d'une construction rigoureuse de portefeuilles », a ajouté M. Flood. « Nous observons un robuste pipeline d'opportunités de placements privés, et notre équipe expérimentée reste très sélective pour identifier des sociétés du marché intermédiaire ayant le potentiel de créer une plus grande valeur grâce à des améliorations opérationnelles qui ne dépendent pas de leviers financiers. »

La clôture de NPE VIII s'appuie sur la croissance continue du programme mondial de placements privés de Northleaf. Northleaf a également annoncé récemment la clôture finale de son troisième fonds de placements privés sur les marchés secondaires, qui a permis de lever plus de 1,3 milliard USD d'engagements, dépassant son objectif. La récente clôture de fonds investis sur les marchés secondaires, conjointement aux capitaux engagés par les investisseurs dans l'ensemble des fonds mondiaux de capital-investissement et mandats institutionnels personnalisés de Northleaf, signifie que la plateforme pour les marchés secondaires de Northleaf a crû de 2 milliards USD au cours des deux dernières années.

Le programme mondial de longue date de Northleaf dans le capital-investissement a levé plus de 12 milliards USD à ce jour, permettant aux investisseurs d'accéder à la création de valeur dans des sociétés privées du marché intermédiaire par le biais de trois stratégies complémentaires : solutions globales pour les marchés secondaires, directs et intégrés. Le programme de capital-investissement dessert actuellement plus de 130 investisseurs institutionnels et de bureaux de gestion de patrimoine dans toute l'Amérique du Nord ainsi qu'au Royaume-Uni et dans la région EMEA. Suite à la récente activité de levée de fonds pour le capital-investissement, les crédits privés et les infrastructures, l'engagement total en capital levé à ce jour par Northleaf dépasse les 22 milliards USD.

À propos de Northleaf Capital Partners

Northleaf Capital Partners est une société mondiale d'investissement dans les marchés privés qui a levé à ce jour 22 milliards de dollars américains en capital-investissement, en crédits privés et en engagements en matière d'infrastructure auprès de régimes de retraite publics, d'entreprises et interentreprises, de fonds de dotation, de fondations, d'institutions financières et de bureaux de gestion de patrimoine. Composée de plus de 200 personnes, l'équipe de Northleaf est répartie entre Toronto, Chicago, Londres, Los Angeles, Melbourne, Menlo Park, Montréal, New York et Tokyo. Northleaf se procure, évalue et gère des investissements sur les marchés privés, en priorisant les entreprises et les actifs du marché intermédiaire. Pour de plus amples renseignements sur Northleaf, rendez-vous sur le site www.northleafcapital.com.

Clause de non responsabilité: le présent document est fourni exclusivement à titre informatif et ne constitue pas une sollicitation générale, une offre ou une invitation pour aucun fonds géré par Northleaf aux États-Unis ou dans toute autre juridiction, et n'a pas été préparé en rapport avec une telle offre. En outre, les informations contenues dans ce document ne peuvent aucunement servir de base à un conseil juridique, fiscal ou de placement. Les points de vue exprimés dans les présentes ne constituent pas un conseil en placement ou autre et sont sujets à modification.

Ce document n'a pas été approuvé par la Securities and Exchange Commission américaine ni par les autorités de réglementation ou de supervision d'aucun état ou autre juridiction, et aucune autorité ou commission n'a validé la pertinence de ce document. Toute déclaration contraire est illégale.

