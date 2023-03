Rad Power Bikes lance le RadRunner 3 Plus et de nouveaux accessoires de chargement, ajoutant ainsi une plus grande polyvalence à sa gamme





Ces nouvelles offres, qui visent à mettre au point des vélos électriques pour tous, offrent aux cyclistes des options personnalisables leur permettant de profiter au maximum de chaque trajet

PARIS et SEATTLE, 1 mars 2023 /PRNewswire/ -- Rad Power Bikestm a dévoilé aujourd'hui le RadRunner 3 Plus, un nouveau modèle qui s'adresse aux cyclistes qui cherchent à en faire plus avec un vélo utilitaire électrique. La première marque de vélos électriques d'Amérique du Nord a également présenté plusieurs nouveaux accessoires axés sur le chargement qui rendent plus facile que jamais d'opter pour un vélo électrique plutôt que pour une voiture.

Représentant l'aboutissement de plus de 15 ans d'expérience au sommet de l'industrie, le RadRunner 3 Plus offre un confort accru, une technologie améliorée et une maniabilité supérieure, le tout conçu de manière experte pour répondre aux besoins uniques d'une communauté toujours croissante d'amateurs de vélos électriques.

« Conçus pour le travail, les loisirs et tout ce qui se trouve entre les deux, les derniers ajouts à notre gamme de vélos électriques et d'accessoires sont aussi polyvalents que nos cyclistes », a déclaré Phil Molyneux, PDG de Rad Power Bikes. « Nous savons que nos vélos électriques sont une extension du style de vie de nos cyclistes, et nous sommes impatients de voir comment chaque individu au sein de notre vaste communauté Rad personnalise son vélo pour améliorer sa vie et faire des expériences de tous les jours, même les courses, ou de joyeuses balades. »

Le RadRunner 3 Plus et les accessoires RadRunner 3 Plus

Le RadRunner 3 Plus est un vélo électrique utilitaire polyvalent doté de performances et d'une maniabilité supérieures, qui rend chaque trajet remarquable, que vous exploriez de nouveaux endroits ou que vous accomplissiez votre liste de choses à faire. L'équipe d'ingénieurs de Rad a passé des années à concevoir et à peaufiner ce modèle sur la base des commentaires des coureurs et de tests approfondis pour offrir plus de stabilité et de capacité de chargement.

Les cyclistes profiteront d'une conduite plus robuste et plus stable et de virages contrôlés grâce au cadre redessiné, en instance de brevet, avec une charge utile accrue de 159 kg* (350 lbs). Son cadre bas, sa fourche de suspension et sa selle ergonomique offrent un confort accru, même pour les randonnées les plus longues. Le cadre est également doté d'un porte-bagages arrière allongé qui offre plus d'espace pour le chargement ou un passager. Le RadRunner 3 Plus est le premier modèle de Rad à être équipé d'un prolongateur d'autonomie optionnel à double batterie qui permet aux cyclistes de parcourir plus de 160 km (100 miles) en une seule charge. Il s'inscrit dans la mission du géant du vélo électrique : dépasser la culture automobile en accompagnant sa dernière gamme d'accessoires de chargement.

Le RadRunner 3 Plus est équipé de freins à disque hydrauliques Tektro qui offrent une puissance d'arrêt plus précise et contrôlée et sont plus faciles à entretenir. Les leviers de frein peuvent être ajustés pour s'adapter à différentes tailles de main et offrent aux cyclistes le confort dont ils ont besoin pour arrêter le vélo électrique en douceur. Les ingénieurs de Rad ont optimisé le moteur personnalisé pour que le RadRunner 3 Plus offre une conduite des plus douces. Un système d'affichage personnalisé facile à lire rend l'utilisation plus simple et plus intuitive, en affichant clairement les statistiques en temps réel comme la puissance produite, le kilométrage parcouru, le temps et l'état de charge de la batterie. La batterie semi-intégrée, entièrement amovible, est conçue pour être simplement insérée et retirée pour être rechargée sur ou détachée du vélo. En plus d'avoir été soumis à des tests rigoureux de sécurité et de fiabilité, il est équipé de garde-boue complets, d'un feu avant et d'un feu arrière à haute visibilité, ainsi que de pneus munis d'une bande réfléchissante pour maximiser la sécurité du cycliste.

La famille RadRunner est conçue pour la personnalisation, et le RadRunner 3 Plus va encore plus loin avec un porte-sacoche supplémentaire et de nouveaux points de montage d'accessoires pour des options de rangement supplémentaires. Le modèle est compatible avec la vaste gamme d'accessoires de Rad, ce qui permet aux cyclistes de personnaliser leur vélo électrique pour compléter leur vie quotidienne avec plus de 350 combinaisons. Les accessoires uniques du RadRunner 3 Plus comprennent une console centrale sans outils actualisée qui dispose désormais d'un couvercle verrouillable et un nouveau pack passager sans outils pour augmenter le confort du passager.

Prix et disponibilité :

RadRunner 3 Plus : Disponible dès maintenant pour l'achat en ligne au prix de 2.499 ?

Console centrale RadRunner 3 Plus : Le prix est de 139 ? et elle est disponible en précommande ; la livraison est prévue pour début mai.

Pack passager RadRunner 3 Plus : Le prix est de 149 ? et il est disponible en pré-commande ; la livraison aux clients est prévue pour fin d'avril.

Prolongateur de la gamme Rad : En cours de développement. Les cyclistes désireux d'en savoir plus peuvent s'inscrire pour recevoir des notifications sur le site Web de Rad Power Bikes.

*Comparaison entre RadRunner Plus et RadRunner 3 Plus.

À propos de Rad Power Bikestm : Rad Power Bikes est la plus grande marque de vélo électrique en Amérique du Nord, avec une communauté de près de 600 000 cyclistes dans plus de 30 pays et des milliers de clients professionnels. Fondée en 2007, cette entreprise mondiale de vente directe aux consommateurs propose une gamme complète de vélos électriques et d'accessoires à des prix abordables qui changent pour de bon la façon dont les gens et les produits circulent. L'équipe internationale de passionnés de vélos électriques crée des produits et des solutions de service adaptés à tous les besoins, qu'il s'agisse de déplacements quotidiens, d'aventures, de livraisons ou de transport d'enfants, et ce à un prix abordable pour tous. L'entreprise conçoit tous ses produits en interne, à son siège de Seattle. L'entreprise dessert les motocyclistes à travers les États-Unis, le Canada et l'Europe et compte neuf points de vente RadRetail. Reconnu par TIME, Fast Company et Inc. comme l'une des entreprises les plus innovantes et influentes en 2021, Rad Power Bikes a pour mission de construire un monde où les transports sont écoénergétiques, agréables et accessibles à tous.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2008943/Rad_Power_Bikes_Launches_RadRunner_3_Plus_and_New_Cargo_Accessories.jpg

