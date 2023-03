Déclaration du ministre Hussen à l'occasion du Mois du patrimoine irlandais





Mars est le Mois du patrimoine irlandais au Canada

OTTAWA, ON et GATINEAU, QC, le 1er mars 2023 /CNW/ - À partir d'aujourd'hui et tout au long du mois de mars, les gens des quatre coins du pays se réuniront pour célébrer le Mois du patrimoine irlandais.

Les Canadiens et les Canadiennes d'origine irlandaise ont largement contribué à faire du Canada ce qu'il est aujourd'hui. En reconnaissant leurs réalisations, nous rendons également hommage à leur passé.

Après leur arrivée au 17e siècle dans ce qui s'appelait alors la Nouvelle-France, les immigrants irlandais se sont heurtés à l'extrême pauvreté et à la discrimination. Au 19e siècle, fuyant la Grande Famine irlandaise, de nombreuses autres personnes sont arrivées par bateau. Malgré les difficultés auxquelles ils ont été confrontés, les membres de la communauté n'ont jamais perdu espoir et ils se sont toujours montrés déterminés à se rebâtir une vie meilleure pour eux-mêmes et leur famille.

Aujourd'hui, plus de quatre millions de personnes au Canada peuvent retracer leurs origines en Irlande, et notre pays est fier d'abriter l'une des plus grandes populations irlandaises en dehors de « l'île d'Émeraude ». Les Canadiens et les Canadiennes d'origine irlandaise ont contribué de manière considérable au tissu de la société. Que ce soit dans les arts, la musique, la littérature, les affaires, la politique ou d'autres domaines, leurs traditions et leur histoire ont aidé à enrichir les communautés d'un océan à l'autre et à faire du Canada un pays diversifié.

Pendant le Mois du patrimoine irlandais, profitons-en pour en apprendre davantage sur la riche histoire et la culture de la communauté, tout en reconnaissant son apport au pays.

À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, j'invite toute la population canadienne à participer aux nombreuses activités axées sur le patrimoine irlandais qui se déroulent aujourd'hui et tout au long du mois de mars.

Joyeux Mois du patrimoine irlandais à toutes les personnes qui le célèbrent!

