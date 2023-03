Quatre équipes finalistes déclarées pour le défi annuel d'éthique des CFA Societies Canada





TORONTO, 01 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les CFA Societies Canada sont ravis d'annoncer les quatre équipes d'étudiants qui se sont qualifiées comme finalistes dans le septième défi annuel d'éthique des CFA Societies Canada.



" Le défi éthique des CFA Societies Canada sert de terrain de formation pratique aux étudiants universitaires pour débattre et analyser les défis éthiques auxquels sont confrontés les professionnels de l'investissement tout au long de leur carrière ", déclare Michael Thom, CFA, directeur général des CFA Societies Canada. "Le défi est conçu pour améliorer les compétences en matière de prise de décision éthique de la prochaine génération de professionnels canadiens de l'investissement. En mai prochain, les équipes qualifiées dévoileront leur analyse et leurs recommandations pour l'étude de cas finale à un jury composé de CFA chevronnés. Les équipes auront moins de 24 heures entre leur briefing initial et leur présentation finale. Les juges noteront les équipes, récompensant celles qui font preuve d'un fort esprit critique, d'innovation et de compréhension éthique, et déterminant qui obtiendra le titre national."

Les équipes finalistes régionales qui participent au Défi d'éthique 2023 des CFA Societies Canada viennent de :

Université Saint Mary's

Université Laval

Université d'Ottawa

Université de la Saskatchewan

Les finalistes ont gagné leur place en se qualifiant lors de concours régionaux qui ont réuni des étudiants universitaires de tout le pays. On leur présentera une étude de cas formulée autour d'un dilemme éthique potentiel dans lequel ils devront identifier les questions éthiques saillantes et les réponses appropriées. Les équipes sont notées sur leur capacité à intégrer leur compréhension du Code d'éthique et des normes de conduite professionnelle du CFA Institute dans leur analyse et leurs recommandations.

Le concours encourage le raisonnement analytique et la prise de décision éthique tout en présentant aux étudiants des dilemmes éthiques réalistes et représentatifs qu'ils pourraient rencontrer au début et au cours de leur carrière. Les détenteurs du titre de CFA attestent chaque année du Code d'éthique et des Normes de conduite professionnelle du CFA Institute, un élément essentiel de leurs engagements professionnels, et de l'établissement d'une relation de confiance avec les investisseurs canadiens. En reflétant des cas réels de l'industrie de l'investissement, le défi encourage la réflexion prospective et approfondie sur les principes éthiques qui guident la carrière des CFA.

À propos de CFA Societies Canada

CFA Societies Canada est une collaboration des 12 sociétés membres canadiennes. Elle rassemble ces organisations afin de diriger la profession de l'investissement au Canada en faisant progresser les normes professionnelles, l'intégrité et l'éthique les plus élevées pour le bénéfice ultime de la société canadienne. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.cfacanada.org ou suivez-nous sur LinkedIn.

CFA® et Chartered Financial Analyst® sont des marques commerciales appartenant au CFA Institute.

Communiqué envoyé le 1 mars 2023 à 09:00 et diffusé par :