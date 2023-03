Sure South Atlantic choisit Intelsat pour améliorer la connectivité de trois territoires britanniques d'outre-mer





Intelsat, l'exploitant d'un des plus grands réseaux intégrés satellitaire et terrestre au monde, et Sure South Atlantic, un fournisseur de services de télécommunications international, ont conclu un accord élargi permettant à Sure d'améliorer le potentiel et la fiabilité des communications des résidents des îles Malouines, Sainte-Hélène et Ascension situées dans l'océan Atlantique Sud.

En tant que seul titulaire de licence fournissant des services de communication dans les territoires britanniques d'outre-mer, Sure exploite le service AgileCore UX d'Intelsat pour développer et fournir à tous les résidents une connectivité 4G améliorée, un haut débit en entreprise, un Internet de qualité, un Wi-Fi public et des vidéos en streaming, en plus de prendre en charge la connectivité dédiée aux opérations militaires et gouvernementales.

Agilecore UX d'Intelsat est une solution de Trunking haut débit avec optimisation intégrée des applications qui vise à offrir une expérience de haute qualité aux utilisateurs finaux.

Le service d'Intelsat dans les îles Malouines offre également la possibilité de combiner les capacités des satellites en orbite géosynchrone (GSO) d'Intelsat et des satellites en orbite terrestre basse (OTB) de OneWeb, ce qui permet à Sure d'optimiser la résilience et les performances du réseau en fonction de la demande des utilisateurs et des exigences des applications.

« Sure se doit de fournir aux clients habitant ces îles éloignées, une connectivité de qualité supérieure et toujours accessible », déclare Rhys Morgan, vice-président et directeur général d'Intelsat, EMEA Media et Networks Sales. « Grâce à l'optimisation gérée et aux fonctionnalités multi-orbites de notre solution Agilecore UX, Intelsat offre une assise encore plus solide permettant à Sure de fournir des solutions optimisées aux utilisateurs particulièrement adaptées à ses besoins et à ceux de ses clients. »

« Nous cherchons constamment à améliorer la qualité de nos systèmes de télécommunications », déclare Justin McPhee, directeur général de Sure îles Malouines. « L'efficacité et l'envergure du réseau d'Intelsat sont idéals pour répondre aux besoins des nombreux clients séparés par de vastes distances. Cette solution multi-orbites nous aidera à répondre aux exigences pressantes de nos clients tout en améliorant l'efficacité des utilisateurs au travail et en leur permettant de garder contact avec le reste du monde. »

Carole Plessy, vice-présidente Maritime et Europe chez OneWeb, ajoute : « Nous sommes particulièrement enthousiastes à l'idée de répondre aux besoins de connectivité de certaines des communautés les plus reculées de la planète grâce à notre partenariat avec Intelsat. Assurer la connectivité consiste à favoriser une économie durable et à permettre aux résidents des communautés mal desservies de se connecter enfin au monde avec un Internet de qualité. »

Pour de plus amples informations sur la solution gérée Agilecore UX d'Intelsat, cliquez ici.

À propos d'Intelsat

L'équipe mondiale de professionnels d'Intelsat se concentre sur la fourniture de communications par satellite transparentes et sécurisées aux clients gouvernementaux, non gouvernementaux et commerciaux par l'intermédiaire du réseau mondial et des services gérés de prochaine génération de la société. En comblant la fracture numérique grâce à l'une des flottes de satellites et des infrastructures de connectivité les plus importantes et les plus avancées au monde, Intelsat permet aux gens et à leurs outils de parler par-delà les océans, de voir par-delà les continents et d'écouter par-delà le ciel pour communiquer, coopérer et coexister. Depuis sa fondation il y a six décennies, l'entreprise est synonyme de « premières » dans l'industrie satellitaire au service de ses clients et de la planète. En s'appuyant sur un héritage d'innovation et en se concentrant sur une nouvelle génération de défis, les membres de l'équipe d'Intelsat ont maintenant vue sur les « prochaines premières », dans l'espace, alors qu'ils redéfinissent l'écosystème et mènent la transformation numérique du secteur.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

Twitter | LinkedIn | Facebook | Instagram | YouTube

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 1 mars 2023 à 08:55 et diffusé par :