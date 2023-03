Xplore étend son réseau Internet résidentiel 5G à un plus grand nombre de municipalités en région au pays





Le réseau peut atteindre 100 Mbps. Il s'agit du premier réseau 5G autonome en région rurale au Canada

WOODSTOCK, NB, le 1er mars 2023 /CNW/ - Xplore inc. évolue en annonçant aujourd'hui l'expansion de son réseau Internet résidentiel 5G à un plus grand nombre de foyers et d'entreprises en région au pays. En effet, certaines municipalités au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, à l'Ile-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador pourront profiter dès aujourd'hui d'une connexion rapide et fiable, même en région.

Construit avec du matériel de pointe fourni par Ericsson, le réseau Internet résidentiel 5G de Xplore révolutionne les possibilités des gens qui ont choisi d'habiter hors des grands centres. En outre, ce premier réseau 5G autonome en région rurale au pays permet des téléchargements pouvant atteindre 100 Mbps.

« Il s'agit d'une journée marquante pour Xplore et pour nos clients actuels et potentiels, selon Dennis Steiger, directeur technique général de Xplore inc. Nous avons bâti ce réseau 5G dans le seul but de mieux servir les Canadiens vivant en région. Que ce soit pour le travail, les études ou les loisirs, ceux-ci pourront maintenant compter sur une connexion Internet fiable et rapide ».

« Nous sommes fiers de contribuer aux efforts de Xplore pour combler le fossé numérique des régions en leur fournissant du matériel 5G de pointe, a déclaré Jeanette Irekvist, la vice-présidente et dirigeante de l'unité clientèle pour Ericsson Canada. Même s'ils sont situés en région, les gens pourront s'intégrer pleinement à l'économie numérique et ainsi assurer leur prospérité grâce à ce nouveau réseau offrant une plus grande capacité et un débit plus rapide. »

D'autre part, toujours dans le but d'offrir à sa clientèle une expérience Internet haute vitesse de première qualité, Xplore continue l'expansion de son réseau par fibre optique. Celui-ci propose un débit pouvant atteindre 1 gigabit par seconde et est actuellement offert en Alberta, au Manitoba, en Ontario, au Québec, en Nouvelle-Écosse et sur l'Ile-du-Prince-Édouard.

Tous les renseignements sur les tarifs et les secteurs accessibles pour le service Internet résidentiel 5G de Xplore se trouvent au Xplore.ca.

À propos de Xplore

Xplore inc. est le chef de file en matière d'accès Internet 5G et par fibre optique en région au pays. Fondée à Woodstock au Nouveau-Brunswick, l'entreprise est devenue l'un des plus importants fournisseurs en services de télécommunications pour les consommateurs et les entreprises en milieu rural au Canada. Xplore s'est engagée à offrir à sa clientèle une expérience Internet haute vitesse de première qualité. À cet effet, elle construit actuellement un réseau de fibre optique et sans fil 5G qui saura répondre aux besoins particuliers des collectivités en région, tant aujourd'hui qu'à l'avenir.

