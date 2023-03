Taiga ouvre la porte à des possibilités révolutionnaires de conduite de motoneige électrique sur longue distance avec le lancement de la version bêta de son logiciel de recharge rapide





Le taux de recharge rapide permet des randonnées d'une journée complète de plus de

300 km, avec des vitesses de recharge de 0 à 80 % de l'état de charge en

30 minutes.

MONTRÉAL, le 1er mars 2023 /CNW/ - Moteurs Taiga Inc. (« Taiga » ou la « Société ») (TSX : TAIG), fabricant chef de file de véhicules hors route électriques, a annoncé aujourd'hui avoir lancé une mise à jour sans fil de son logiciel Taiga OS afin d'ajouter des capacités de recharge rapide en courant continu, rendant ainsi possibles des temps de recharge de 0 à 80 % en 30 minutes pour l'ensemble de ses véhicules.

« Ajouter l'option de recharge la plus rapide sur le marché à notre autonomie actuelle de 100 kilomètres1 , déjà en tête de l'industrie, constitue un changement majeur pour nos clients. Cet ajout représente également un progrès notable dans la mission de Taiga consistant à accélérer l'électrification des sports motorisés », a déclaré Sam Bruneau, chef de la direction de Taiga. « C'est l'option idéale pour parcourir de longues distances. Il suffit d'un bref arrêt pour un café ou un lunch en cours de route, pour rendre possible des aventures formidables sans émissions et avec des économies importantes de carburant. »

Au Québec, là où est établie Taiga, on estime que 5 000 km du réseau de sentiers de plus de 30 000 km sont accessibles en motoneige électrique. Ces nouvelles capacités de recharge rapide en courant continu signifient une recharge plus rapide, pour un temps de conduite plus long. Les propriétaires peuvent simplement brancher leur véhicule aux chargeurs Taiga ou aux bornes de recharge automobile standard, à l'aide du port de connexion combo dont sont dotés les véhicules, utilisés dans l'ensemble de l'Amérique du Nord. Les propriétaires de motoneige NomadMC recevront une mise à jour du logiciel Taiga OS permettant la recharge rapide en courant continu, simplement en acceptant un message sur l'écran numérique du véhicule.

« Nous sommes ravis de déployer la fonctionnalité de recharge rapide en courant continu au moyen d'une mise à jour sans fil du logiciel Taiga OS, illustrant ainsi notre philosophie de conception évolutive qui nous permet d'apporter des améliorations continues aux produits, même après que le client ait pris possession de son véhicule », a déclaré Gabriel Bernatchez, Premier Vice-Président - Technologie chez Taiga. « Ce déploiement de la version bêta permettra à nos premiers clients de vivre l'expérience de la nature sur de plus grandes distances, dans notre poursuite commune de l'électrification des sports motorisés. »

Taiga a dernièrement fait l'objet des nominations suivantes : Best Inventions of 2022 du magazine TIME, Best World Changing Idea 2022 de Fast Company pour l'ensemble de l'Amérique du Nord et Best of What's New 2022 de Popular Science.



_____________________________

1 Les spécifications sont données pour fins d'information seulement et sont basées sur les tests de Taiga. Les données peuvent varier en fonction du terrain, des conditions météorologiques, de la réglementation locale et de la construction finale du produit commandé.

À propos de Taiga

Taiga est une entreprise canadienne qui réinvente l'environnement des sports motorisés avec des véhicules électriques hors route révolutionnaires. Adoptant une approche d'ingénierie optimisée, Taiga repousse les frontières de la technologie électrique pour atteindre des rapports puissance-poids extrêmes et des spécifications thermiques nécessaires afin de surpasser les véhicules de sports motorisés à combustion haute performance comparables. Les premiers modèles commercialisés s'inscrivent dans une gamme de motoneiges et de motomarines électriques visant à répondre à la demande croissante de la clientèle récréative et commerciale qui cherche de meilleurs moyens d'explorer les grands espaces, sans compromis. Pour plus de renseignements, visitez le www.moteurstaiga.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. Ces informations prospectives comprennent, sans toutefois s'y limiter, l'information ayant trait au rendement prévu des expériences clients, à la faculté de faire progresser les capacités de recharge rapide de manière mesurée, de même que les avantages associés s'y rapportant.

Ces informations prospectives se reconnaissent à l'utilisation de termes et d'expressions tels que « peut », « pourrait », « devrait », « sera », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « estimer », « anticiper », « prévoir », « projeter », « croire » et « continuer », ainsi que la forme négative de ces termes et des termes similaires, y compris des références à des suppositions, même si toute information prospective ne contient pas nécessairement ces termes et expressions.

Les informations prospectives sont fournies dans le but d'aider le lecteur à comprendre la société et ses affaires, activités, perspectives et risques à un moment précis dans le contexte de développements passés et futurs possibles. Par conséquent, le lecteur est prié de noter que ces informations peuvent ne pas convenir à d'autres fins. Les informations prospectives sont fondées sur des suppositions et impliquent des risques et des incertitudes, dont beaucoup sont hors de notre contrôle, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont divulgués ou impliqués par ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, ceux qui sont décrits dans les rapports de gestion des périodes de 3 mois et de 9 mois terminées le 30 septembre 2022 ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la société déposée le 28 mars 2022 dans le profil SEDAR de la société à sedar.com. Les énoncés prospectifs reflètent les croyances, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction et sont fondés sur les renseignements dont elle dispose actuellement. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, car rien ne garantit que les circonstances, les résultats ou les résultats futurs prévus ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs se concrétiseront, ni que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels les énoncés prospectifs sont fondés se réaliseront. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus ainsi que d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces déclarations.

Toutes les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont assujetties à la mise en garde qui précède, et rien ne garantit que les résultats ou les développements que nous anticipons se concrétiseront ou, même s'ils se réalisent en grande partie, qu'ils auront les conséquences ou effets escomptés sur nos activités, notre situation financière ou nos résultats d'exploitation. À moins d'indications contraires ou que le contexte ne l'indique, les informations prospectives contenues dans les présentes sont fournies en date des présentes, et, sauf si la loi applicable l'exige, nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à modifier de telles informations prospectives, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement.

