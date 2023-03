Le gouvernement du Canada investit dans l'électrification de la flotte d'autobus de St. John's





ST. JOHN'S, NL, le 1er mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Joanne Thompson, députée de St. John's-Est, Sheilagh O'Leary, mairesse adjointe de St. John's, au nom de Danny Breen, maire de St. John's, et Sue Connor, cheffe de projet pour l'électrification de la flotte de la ville de Burlington et membre du conseil d'administration du Consortium de recherche et d'innovation en transport urbain au Canada (CRITUC), au nom de Josipa Petruni?, présidente et directrice générale du CRITUC, ont annoncé un investissement de 200 000 $ pour planifier l'électrification de la flotte d'autobus de St. John's.

La Ville de St. John's élaborera une stratégie en plusieurs étapes pour que son réseau de transport en commun Metrobus fasse une transition vers un parc de véhicules à zéro émission. La stratégie comprendra un plan de déploiement pour les autobus à zéro émission, une évaluation des risques, une analyse des coûts et des économies, ainsi que l'identification des besoins en infrastructure.

En 2022, la Ville de St. John's s'est officiellement engagée à être carboneutre d'ici 2050, ce qui cadre avec les objectifs du Canada énoncés dans la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité. Ce projet constitue un pas en avant vers l'atteinte de cet objectif et s'appuie sur le plan climatique de St. John's pour une collectivité résiliente.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Je félicite St. John's de s'être engagée à réduire son empreinte carbone. Tout le monde a un rôle à jouer dans l'atteinte de l'objectif de carboneutralité d'ici 2050. Le gouvernement du Canada poursuit sa collaboration avec les provinces, les municipalités et les peuples autochtones de tout le pays afin de s'assurer que nous réduisons collectivement les émissions de gaz à effet de serre et que nous contribuons à lutter contre la crise climatique actuelle. »

Joanne Thompson, députée de St. John's-Est, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Je remercie le gouvernement fédéral et notre partenaire de mise en oeuvre, le CRITUC, pour ce soutien essentiel qui permet à la Ville de préciser sa transition énergétique en vue de moderniser son réseau de transport en commun. La Ville de St. John's s'est engagée à réduire les émissions de gaz à effet de serre, et l'électrification de son réseau Metrobus l'aidera à atteindre cet objectif, en plus de réduire les coûts énergétiques et d'améliorer ses activités de transport en commun. Cette étude de faisabilité constitue une première étape essentielle vers l'atteinte de l'objectif de carboneutralité de la Ville d'ici 2050. »

Sheilagh O'Leary, mairesse adjointe de St. John's, au nom de Danny Breen, maire de St. John's

« Il s'agit d'une étape cruciale dans les plans visant à créer des collectivités plus saines et plus durables dans la région de l'Atlantique. Le CRITUC est fier de soutenir la transition du Canada vers un avenir à faibles émissions de carbone grâce à des solutions éclairées, novatrices et axées sur la technologie, par exemple les autobus publics électriques. En collaborant avec des villes avant-gardistes comme St. John's et son partenaire de transport en commun Metrobus, on pourra faire en sorte que le Canada devienne un pays carboneutre le plus rapidement possible. »

Josipa Petruni?, présidente et directrice générale du Consortium de recherche et d'innovation en transport urbain au Canada (CRITUC)

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 160 000 $ dans ce projet et la Ville de St. John's investit 40 000 $.

investit 160 000 $ dans ce projet et la investit 40 000 $. Lancé en 2021, le Fonds pour le transport en commun à zéro émission de 2,75 milliards de dollars soutient les sociétés de transport collectif et les exploitants d'autobus de transport scolaire du Canada qui électrifient leurs parcs d'autobus.

qui électrifient leurs parcs d'autobus. Le gouvernement du Canada investit 10 millions de dollars sur cinq ans dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission afin d'aider les sociétés de transport collectif à mener à bien leurs travaux de planification et renforcer leur préparation à la transition vers des parcs d'autobus à zéro émission.

investit 10 millions de dollars sur cinq ans dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission afin d'aider les sociétés de transport collectif à mener à bien leurs travaux de planification et renforcer leur préparation à la transition vers des parcs d'autobus à zéro émission. Le CRITUC a pour mission d'appuyer la commercialisation de technologies dans le cadre de projets collaboratifs de recherche, de développement, de démonstration et d'intégration menés par l'industrie et qui apportent une conception innovante à l'écosystème de mobilité intelligente à faible émission de carbone du Canada .

Liens connexes

Bâtir l'avenir du transport en commun au Canada : Des modes de transport en commun sains et durables pour tous

https://www.infrastructure.gc.ca/transit-transport/index-fra.html

Fonds pour le transport en commun à zéro émission

https://www.infrastructure.gc.ca/zero-emissions-trans-zero-emissions/index-fra.html

Consortium de recherche et d'innovation en transport urbain au Canada

https://cutric-crituc.org/fr/

Action climatique de St. John's

https://www.stjohns.ca/en/living-in-st-johns/sustainability.aspx

