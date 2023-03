Région de Montréal - Près de 2,5 M$ pour encourager la pleine participation des jeunes issus de l'immigration





MONTRÉAL, le 1er mars 2023 /CNW/ - Mme Chantal Rouleau, députée de Pointe-aux-Trembles et ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, est heureuse d'annoncer, au nom de la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Mme Christine Fréchette, un soutien financier de 2?489?943 $ à six organismes qui interviennent auprès des personnes immigrantes âgées de 14 à 25 ans. Cette aide financière s'inscrit dans le Programme d'accompagnement et de soutien à l'intégration (PASI) du Ministère, qui vise notamment l'amélioration des services, des activités ou des projets offerts aux personnes immigrantes.

Plus précisément, l'aide financière accordée permettra aux organismes, Accueil aux immigrants de l'Est de Montréal, Centre d'appui aux communautés immigrantes de Bordeaux-Cartierville, Concert'Action Lachine, Concertation Femme, Maison d'Haïti et Toxique Trottoir (compagnie de théâtre) de réaliser leur projet. Tous les projets ont pour but de favoriser l'intégration, l'engagement et le sentiment d'appartenance de jeunes personnes immigrantes à la communauté. Les initiatives qui seront réalisées dans la région par les six organismes sont :

La création de groupes de jeunes issus de l'immigration afin de développer leur sentiment d'appartenance par l'entremise de l'expression artistique?;

La création de l'«?escouade des jeunes solidaires de Cartierville?» dont la mission sera d'apporter un soutien à des acteurs du milieu comme les établissements de santé, dont ceux desservant les personnes âgées, et des organismes communautaires oeuvrant dans différents domaines dont l'itinérance et l'aide alimentaire?;

Un projet d'éducation consistant à accompagner et à outiller les jeunes dans la réalisation d'un projet de création?;

Une programmation d'activités variées offerte pour les jeunes filles adolescentes issues de l'immigration?;

Le projet «?Nous aussi on est le Québec?» qui vise à faire découvrir aux jeunes personnes immigrantes leur nouvelle société par des actions de mobilisation et d'engagement citoyens?;

La création de cohortes de jeunes personnes immigrantes afin de mettre sur pied des interventions artistiques et théâtrales en espace public.

Citations :

«?Je salue ma collègue la Ministre, ainsi que le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration pour leur décision de renforcer la capacité d'agir de ces six organismes bien connus à Montréal et réputés pour la qualité de leurs services. En finançant ces projets, le gouvernement réitère sa confiance envers les organismes communautaires, des organisations qui, par la créativité et l'innovation, permettent aux jeunes de s'épanouir au sein de la société québécoise.?»

Chantal Rouleau, ministre de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

«?Grâce à la bonification de l'offre de services du Ministère destinée aux jeunes issus de l'immigration, notre gouvernement agit partout au Québec afin que les personnes immigrantes obtiennent les services personnalisés dont elles ont besoin. De cette façon, nous contribuons à aider ces jeunes à tisser des liens forts avec leur communauté d'accueil et à participer pleinement en français à la vie collective.?»

Christine Fréchette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Faits saillants :

Le Programme d'accompagnement et de soutien à l'intégration est destiné à favoriser la pleine participation, en français, des personnes immigrantes à la vie collective par une aide financière aux organismes admissibles ou directement aux personnes immigrantes.

Pour en savoir plus sur le PASI : https://www.quebec.ca/immigration/aide-organismes-integration-immigration/programme-accompagnement-soutien-integration

