Valorisation du français - Montréal annonce le retour du MC Challenge, une compétition de rap dans les Maisons de la culture pour les 12-17 ans





MONTRÉAL, le 1er mars 2023 /CNW/ - La compétition de rap MC Challenge est de retour dans nos Maisons de la culture, du 11 mars au 22 avril. La compétition, destinée aux 12 à 17 ans, se déroule dans 10 arrondissements. À travers des créations de textes, des prestations, des formations et de l'accompagnement en français par des mentors et des artistes aguerris, elle valorise la langue française. Une occasion unique de découvrir de jeunes talents, présentée par la Ville de Montréal, en collaboration avec l'organisme End Of the Weak Québec (EOW).

Populaire à travers le monde

Le MC Challenge End Of the Weak a été lancé en 2000, à New York. Il est présenté au Québec depuis 2011. Cette compétition se déroule dans plus de 25 pays sur 5 continents. Une finale mondiale a lieu chaque année, au terme de laquelle une championne ou un champion du monde est couronné.

« Valoriser la langue française à Montréal, c'est s'assurer que la langue soit bien vivante, dans tous les quartiers, auprès de tous les publics, et plus particulièrement auprès des personnes qui ont moins l'habitude de fréquenter nos salles de spectacles. En se joignant au mouvement MC Challenge, Montréal fait rayonner le talent de jeunes qui osent, qui innovent et qui collaborent avec une magnifique communauté d'artistes-mentors. J'invite chaleureusement la population montréalaise à assister aux spectacles », a déclaré la responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif de Montréal, Ericka Alneus.

« End Of the Weak Québec (EOW) est fier de s'associer, cette année, à 10 Maisons de la culture de Montréal en vue de la 2e saison du MC Challenge, dédié aux jeunes rappeuses et rappeurs de 12 à 17 ans! Tel que vu à la télévision dans l'émission La fin des faibles, gagnante du Félix pour Émission de l'année - Musique, le concept du MC Challenge End Of the Weak se décline en 5 épreuves complémentaires qui mettent en valeur les différentes facettes de l'art du rap. Le projet offre une première expérience culturelle positive à des jeunes dans un contexte professionnel tout en valorisant l'usage de la langue française », a ajouté le cofondateur de End Of the Weak Québec, Benoit Beaudry.

Grandir avec des mentors

Les jeunes, qui sont encadrés par des mentors aguerris du rap pour la préparation des compétitions, sont évalués sur cinq critères : les paroles, la créativité, la présence scénique, le débit, l'interaction avec l'environnement, et cinq épreuves : le texte libre, l'a cappella, l'improvisation, la capacité de s'adapter à différents styles musicaux et différentes rythmiques et la capacité de collaboration et de cohésion en groupe. Parmi les mentors, on retrouve : Basics, Helmé, Houdini, Morse Attack, Spectrax, Sunshan, Raccoon, Skywakka, Witness et Waahli et plusieurs autres.

Dans une maison près de chez vous!

Les spectacles grand public auront lieu dans 10 Maisons de la culture dans les arrondissements suivants :

Ahuntsic-Cartierville;

Anjou ;

; Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce;

Le Plateau- Mont-Royal ;

; Mercier-Hochelaga-Maisonneuve;

Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles;

Rosemont-La Petite-Patrie ;

; Saint-Léonard;

Verdun ;

; Ville-Marie .

Consultez le calendrier des spectacles

Restez à l'affût!

Pour tout savoir sur la grande finale qui désignera le ou la lauréate de la compétition à l'été 2023, ou encore pour découvrir la chanson et la vidéo réalisées par les finalistes du MC Challenge 2022, consultez la page du MC Challenge.

Ce projet, organisé en partenariat avec l'organisme End Of the Weak Québec, est réalisé dans le cadre de l'initiative Fous du français de l'Union des municipalités du Québec, en collaboration avec le gouvernement du Québec. Il s'inscrit dans le Plan d'action en matière de valorisation de la langue française 2021-2024 de la Ville de Montréal.

