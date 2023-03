Plus de 150?000 $ pour encourager la pleine participation des jeunes issus de l'immigration





SAINT-CLET, QC, le 1er mars 2023 /CNW/ - Mme Maryline Picard, députée de la circonscription de Soulanges, est heureuse d'annoncer, au nom de la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Mme Christine Fréchette, un soutien financier de 154?074 $ à l'organisme Comquat pour son projet «?Cet été, mon français, je le pratique?». Ce projet permettra aux jeunes personnes immigrantes de bonifier leur connaissance du français par l'entremise d'activités diverses, de nature culturelle, sportive et académique.

Cette aide financière s'inscrit dans le Programme d'accompagnement et de soutien à l'intégration (PASI) du Ministère qui vise notamment l'amélioration des services, des activités ou des projets offerts aux personnes immigrantes. Tous les projets ont pour but de favoriser l'intégration, l'engagement et le sentiment d'appartenance de jeunes personnes immigrantes à la communauté.

Citations :

«?Je me réjouis de ce soutien financier qui permettra de contribuer au projet de Comquat. Cette initiative permettra à de jeunes étudiants de la région de maintenir et de consolider leurs acquis en langue française tout en découvrant les magnifiques attraits de Vaudreuil-Soulanges. C'est grâce à des approches ludiques et personnalisées, comme celle-ci, que nous parviendrons à promouvoir l'apprentissage de notre belle langue et faciliter l'intégration à son milieu de vie.?»

Maryline Picard, députée de la circonscription de Soulanges

«?Grâce à la bonification de l'offre de services du Ministère destinée aux jeunes issus de l'immigration, notre gouvernement agit partout au Québec afin que les personnes immigrantes obtiennent les services personnalisés dont elles ont besoin. De cette façon, nous contribuons à aider ces jeunes à tisser des liens forts avec leur communauté d'accueil et à participer pleinement en français à la vie collective.?»

Christine Fréchette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Faits saillants :

Le Programme d'accompagnement et de soutien à l'intégration est destiné à favoriser la pleine participation, en français, des personnes immigrantes à la vie collective par une aide financière aux organismes admissibles ou directement aux personnes immigrantes.

Pour en savoir plus sur le PASI :

https://www.quebec.ca/immigration/aide-organismes-integration-immigration/programme-accompagnement-soutien-integration

