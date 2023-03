Un sondage Maytag révèle les villes les « plus poilues » au Canada et les problèmes les plus fréquents liés aux animaux domestiques





Les Québécois en ont assez des poils d'animaux! Le nouveau système de lavage Animal Pet Pro de Maytag® peut aider à venir à bout des poils d'animaux comme un pro.

TORONTO, le 1er mars 2023 /CNW/ - Un récent sondage1 de Maytag publié aujourd'hui a révélé que plusieurs villes canadiennes sont très poilues. La raison? Leurs animaux de compagnie! Winnipeg occupe la première place avec près de 70 % de sa population qui possède des animaux domestiques. Calgary et Québec suivent de près avec respectivement 55 % et 54 % de leur population possédant des animaux domestiques. L'amour que les Québécois portent à leurs animaux de compagnie n'est pas un secret. Par contre, ils n'aiment pas la saleté qu'ils laissent derrière eux. Alors que 88 % des propriétaires d'animaux québécois déclarent que leurs amis poilus constituent un membre important de leur famille, un tiers (33 %) disent que leurs animaux contribuent de manière importante à la saleté dans leur maison. Le principal coupable : les poils d'animaux.

Le système Animal Pet Pro Maytag® est conçu pour retirer les poils d'animaux. Les propriétaires de chiens et de chats au Québec déclarent trouver des poils d'animaux sur leurs vêtements (74 %), sur leur canapé (74 %), dans leur laveuse/sécheuse (46 %) et même dans leur nourriture (26 %)! Puisque nos amis à quatre pattes ont du mal à faire leur part lorsqu'il s'agit de tâches ménagères, les propriétaires d'animaux se retrouvent avec la corvée de nettoyer derrière eux. En fait, un tiers des propriétaires de chiens et de chats (37 %) trouvent difficile de constamment nettoyer, et un autre tiers (32 %) passe plus de temps que prévu à le faire.

«?Nous avons constaté qu'il existe une lacune sur le marché des solutions de lessive qui répondent efficacement aux besoins des propriétaires d'animaux, surtout en ce qui concerne les poils?», a déclaré Janice Ryder, directrice principale de la marque Maytag chez Whirlpool Canada. «?Les systèmes de lessive actuels sur le marché présentent certaines limites quant à leur capacité à éliminer les poils d'animaux. Le système Animal Pet Pro Maytag® a été conçu spécialement pour s'attaquer aux poils d'animaux dans la lessive, de sorte que les propriétaires d'animaux puissent consacrer leur temps à ce qui est le plus important : passer du temps avec leurs animaux au lieu de nettoyer.?»

Système Animal Pet Pro Maytag®

Pour aider les Canadiens à venir à bout des poils d'animaux comme des pros, le système Animal Pet Pro Maytag® est le tout premier duo de lessive conçue pour les maisons avec animaux. La laveuse est dotée d'un filtre Animal Pet Pro qui élimine cinq fois plus de poils d'animaux2 -- aucun travail préalable n'est nécessaire. La sécheuse est dotée d'un très grand filtre à charpie conçu pour attraper et retenir des tas de poils d'animaux. Le système Animal Pet Pro Maytag® fonctionne comme une solution de lessive complète.

Maintenant offert en modèles électriques et à gaz, en noir volcanique et en blanc, ce duo de lessive est doté de caractéristiques très avantageuses :

L'option Animal Pet Pro dans la laveuse libère de l'eau supplémentaire et un rinçage en profondeur pour activer le filtre Animal Pet Pro qui soulève et ramasse les poils d'animaux sur les vêtements.

libère de l'eau supplémentaire et un rinçage en profondeur pour activer le filtre Animal Pet Pro qui soulève et ramasse les poils d'animaux sur les vêtements. Le filtre Animal Pet Pro dans la laveuse ramasse les poils dans le filtre amovible facile à nettoyer.

dans la laveuse ramasse les poils dans le filtre amovible facile à nettoyer. L'option Animal Pet Pro dans la sécheuse utilise un temps de séchage sans chaleur et prolongé pour soulever les poils d'animaux des vêtements et les garder dans le très grand filtre à charpie.

utilise un temps de séchage sans chaleur et prolongé pour soulever les poils d'animaux des vêtements et les garder dans le très grand filtre à charpie. Le très grand filtre à charpie de la sécheuse est conçu pour attraper et retenir des tas de poils d'animaux.

de la sécheuse est conçu pour attraper et retenir des tas de poils d'animaux. La sécheuse optimisée à la vapeur exploite la puissance de la vapeur pour aider à prévenir les plis et à rafraîchir les vêtements.

Quelques faits saillants du sondage1 :

Près d'un tiers des propriétaires de chiens et de chats (28 %) affirment que les poils d'animaux font désormais partie de leur garde-robe?;

Près de la moitié (42 %) disent qu'ils utilisent souvent un rouleau antipeluches pour enlever les poils d'animaux de leurs vêtements?;

Près d'un tiers des Québécois sans animaux de compagnie (28 %) n'aiment pas les poils d'animaux dans les maisons des autres personnes, et un autre tiers (26 %) pensent qu'une maison est plus sale à cause des animaux de compagnie.

Près de neuf propriétaires québécois de chiens et de chats sur dix (86 %) déclarent passer l'aspirateur pour ramasser les poils d'animaux au moins une fois par semaine!

Les quatrième et cinquième villes les plus poilues du Canada, en fonction du nombre de propriétaires d'animaux, sont Edmonton (52 %) et Montréal (51 %).

Le système Animal Pet Pro Maytag® est maintenant offert chez les détaillants d'appareils électroménagers partout au Canada ainsi qu'en ligne à Maytag.ca. La laveuse et la sécheuse sont offertes à un PDSF de 2?299,98 $ à 2?599,98 $ pour l'ensemble (selon la couleur et les modèles choisis). Pour en savoir plus sur le système Animal Pet Pro Maytag®, visitez le site Maytag.ca/animaux .

À propos de la marque Maytag

Depuis plus de 100 ans, Maytag conçoit des appareils électroménagers de cuisine et de lessive puissants et fiables destinés à alléger les tâches ménagères. La marque Maytag propose une large gamme de produits - notamment des réfrigérateurs, des lave-vaisselles, des cuisinières, des plaques de cuisson, des fours muraux et des laveuses et des sécheuses à chargement frontal et vertical - construits pour faire le sale boulot et conçus pour offrir les performances dont vous avez besoin pour accomplir votre travail. En 2014, Maytag a présenté un nouveau Monsieur Maytag -- l'incarnation humaine de la durabilité, de la fiabilité et de la puissance que l'on retrouve dans tous les appareils Maytag®. Pour plus d'informations, visitez Maytag.ca.

1 À propos du sondage Maytag

H+K Stratégies a utilisé le panel en ligne de Léger Opinion pour sonder 2?000 Canadiens au cours de la période du 3 au 8 février 2023. L'échantillonnage a été effectué en respectant les quotas d'âge, de sexe et de région. La durée du sondage était de moins de 10 minutes. Les données ont été pondérées en fonction de l'âge, du sexe et de la région selon les chiffres du recensement de 2016. La marge d'erreur associée pour un échantillon de n=2 000 sélectionné au hasard serait de ±2,1 %, 19 fois sur 20.

2 Avertissement

Nous avons comparé le cycle normal avec le filtre Animal Pet Pro et l'option au cycle utilisant l'agitateur traditionnel sans le filtre et l'option Animal Pet Pro. Les résultats varient en fonction du tissu et du type de poils d'animaux.

