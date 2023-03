Les jeunes Québécois passent autant de temps sur Internet qu'au plus fort de la pandémie





QUÉBEC, le 1er mars 2023 /CNW/ - L'assouplissement des mesures sanitaires et le retour à une vie plus normale n'ont pas amené les jeunes Québécois à diminuer le temps qu'ils passent devant leurs écrans, selon une enquête NETendances rendue publique aujourd'hui par l'Académie de la transformation numérique de l'Université Laval. L'enquête intitulée La famille numérique rapporte en effet que 42 % des Québécois âgés de 6 à 17 ans ont passé en moyenne plus de 10 heures par semaine à naviguer sur Internet en 2022, un résultat similaire à ceux obtenus en 2021 (42 %) et en 2020 (40 %).

À titre de comparaison, la proportion de jeunes Québécois à passer en moyenne plus de 10 heures par semaine sur Internet en 2019, tout juste avant le début de la pandémie, était de 25 %.

Le visionnement de vidéos sur des plateformes comme YouTube ou TikTok au sommet

En 2022, le visionnement de vidéos sur des plateformes comme YouTube ou TikTok demeure l'activité la plus populaire chez les jeunes âgés de 6 à 17 ans (67 %). Viennent ensuite la pratique de jeux en ligne, seul ou avec des amis (64 %), le visionnement de séries ou de films sur Internet (47 %) et la visite de sites Web de divertissement (47 %).

Trois quarts des jeunes utilisent trois appareils électroniques ou plus

L'enquête indique que 75 % des jeunes âgés de 6 à 17 ans utilisent trois appareils électroniques et plus à la maison ou ailleurs, ce qui représente une hausse de 35 points de pourcentage depuis 2019. Cette augmentation est observée autant chez les jeunes âgés de 6 à 12 ans (hausse de 34 points de pourcentage) que chez ceux âgés de 13 à 17 ans (hausse de 36 points de pourcentage).

L'assistant vocal à domicile a connu la plus forte hausse

Parmi tous les appareils électroniques utilisés à la maison ou ailleurs, l'assistant vocal à domicile est celui qui a enregistré la plus forte croissance (21 points de pourcentage), passant d'un taux d'utilisation de 15 % en 2019 à 36 % 2022. Le téléphone intelligent a connu une hausse de 14 points de pourcentage durant la même période, passant de 60 % en 2019 à 74 % en 2022. La console de jeu vidéo a connu une augmentation de 5 points de pourcentage (de 58 % à 63 %) et le lecteur de musique a enregistré une hausse de 4 points de pourcentage (de 21 % à 25 %).

Risques d'intimidation élevés, particulièrement chez les garçons

Près des deux tiers (63 %) des parents de jeunes âgés de 6 à 17 ans considèrent comme très ou assez probable que leurs enfants soient victimes d'intimidation sur Internet, que ce soit par des pairs ou par des personnes inconnues. Il s'agit d'une augmentation de 19 points de pourcentage depuis 2019. Les parents de garçons sont relativement plus nombreux (69 %) que les parents de filles (52 %) à considérer comme très ou assez probables les risques que leurs enfants soient victimes d'intimidation en ligne.

