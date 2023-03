/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Le député Fisher fera une annonce sur le logement durable et abordable/





DARTMOUTH, NS, le 28 févr. 2023 /CNW/ - Le député de Dartmouth-Cole Harbour, Darren Fisher, au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson; du maire adjoint de Colchester et deuxième vice-président de la Fédération canadienne des municipalité (FCM), Geoff Stewart; et de l'ancien directeur général de l'Association du logement abordable de Nouvelle-Écosse, Jim Graham, fera une annonce concernant le logement durable et abordable à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse.

Un point de presse suivra.

Date : Mercredi 1er mars 2023



Heure : 9 h (HA)



Lieu : Association du logement abordable de Nouvelle-Écosse

1B-192, chemin Wyse

Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 1M8

Remarque : Les personnes présentes sont priées de respecter les directives provinciales en matière de santé publique. Évitez de participer à l'événement si vous ne vous sentez pas bien ou présentez des symptômes de la COVID-19.

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan ( http://twitter.com/rncan )

SOURCE Ressources naturelles Canada

Communiqué envoyé le 1 mars 2023 à 07:00 et diffusé par :