BE OPEN Art annonce l'artiste de l'année 2022





LONDRES, 1er mars 2023 /PRNewswire/ -- La galerie d'art contemporain en ligne BE OPEN Art est heureuse d'annoncer l'artiste de l'année 2022, qui a obtenue la majorité des votes dans le cadre des évaluations mensuelles.

Nous félicitons la talentueuse Chidinma Nnoli , une jeune artiste originaire d'Enugu, au Nigeria, actuellement installée à Lagos. Chidinma est titulaire d'une licence de l'université du Bénin, où elle a étudié la conception de textiles et la peinture.

En 2020, elle a été sélectionnée pour participer à l'exposition Young Contemporaries de la Rele Arts Foundation. Les oeuvres de Chidinma, qui sont majoritairement des peintures à l'huile, "confrontent les structures enracinées dans notre société, notamment la structure de pouvoir patriarcale et la misogynie et remettent en question les stéréotypes, la psychologie et le conditionnement culturel qui pèsent sur les femmes."

À la demande de la lauréate, BE OPEN fera don de la subvention de 500 euros à l'organisation caritative nigériane Drug Aid Africa qui fournit et distribue des médicaments vitaux au Nigeria et sur tout le continent.

Visant à mettre en valeur les jeunes talents, BE OPEN Art a invité chaque mois de l'année 2022 les amateurs d'art à choisir le meilleur artiste parmi les 20 exposés dans la galerie en ligne. L'artiste dont les oeuvres ont obtenu la majorité des votes tout au long de l'année a ensuite été nommé Artiste de l'année.

Pour être exposés dans la galerie, BE OPEN Art sélectionne des artistes au début de leur carrière qui mettent la conscience sociale, la signification philosophique et les solutions esthétiques au service des maux du monde contemporain, tels que l'inégalité, le manque de diversité, les questions environnementales et le consumérisme. D'une certaine manière, le projet se donne pour mission de rechercher les nouveaux acteurs de la scène artistique et invite chacun à contribuer à ce processus.

La fondatrice de BE OPEN , Elena Baturina, a commenté: "Je félicite la lauréate et ne peux que saluer sa décision d'utiliser cette subvention bien méritée pour soutenir une initiative visant à sauver des vies. BE OPEN Art est fière de mettre en valeur les jeunes talents exceptionnels du monde entier, ainsi que d'aider les artistes à obtenir de la visibilité et de leur donner une chance de faire entendre leurs voix à travers l'art et d'avoir un impact sur la vie des amateurs d'art. Nous félicitons également tous les artistes exposés et remercions tous ceux qui ont voté au cours de l'année".

BE OPEN Art est une galerie d'art contemporain en ligne créée par la fondation BE OPEN avec l'ambition d'offrir aux artistes émergents du monde entier l'occasion de présenter leur travail au monde entier. En 2023, la galerie organisera une variante régionale du concours afin de mettre en valeur les artistes qui représentent le mieux l'identité artistique de leur région.

Communiqué envoyé le 1 mars 2023 à 06:38 et diffusé par :