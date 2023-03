L'entreprise familiale derrière les laitues Mirabel et les légumes bios VÔG lance la marque Gen V et propose une nouvelle vision de l'agriculture





La famille Terrault amorce un renouveau complet de l'entreprise et de son image de marque pour introduire une agriculture aux nouvelles valeurs.

STE-CLOTILDE, QC, le 1er mars 2023 /CNW/ - L'entreprise familiale multigénérationnelle, chef de file en production serricole au Québec, amorce un nouveau virage en devenant Cultures Gen V inc. et en unifiant ses produits sous la nouvelle bannière Gen V. Avec ce changement de dénomination sociale et une toute nouvelle identité visuelle, l'entreprise qui détient un total de 30 hectares et exploite quatre complexes serricoles au Québec, s'allie à la relève pour insuffler un vent de changement et embrasser les valeurs de la société de demain.

La vision Gen V : Une agriculture aux nouvelles valeurs

L'histoire de Gen V est avant tout familiale : un clan de passionnés d'agriculture moderne et d'entrepreunariat ayant comme ambition de cultiver mieux, consommer avec conscience et bâtir un avenir qui leur ressemble. La famille Terrault est guidée par ses valeurs et la deuxième génération souhaite continuer de cultiver des légumes issus de cultures biologiques, hydroponiques, sans OGM et sans utilisation systématique de pesticides. Elle priorise l'emploi d'énergies vertes, l'usage de matières recyclables et la production d'emballages éco-conçus. L'entreprise souhaite également soutenir le bien-être de ses employés et les communautés de leurs terroirs locaux. Elle croit en l'autonomie alimentaire du Québec et est convaincue que cela arrivera via des produits locaux de qualité cultivés en serre.

« On est la génération V. Nos produits sont vivants, cultivés selon nos valeurs en adoptant une agriculture durable, respectueuse des gens et de l'environnement. Ce changement d'identité, c'est notre vision qui prend vie. Celle d'une nouvelle génération qui souhaite mettre dans l'assiette des Canadiens, une variété de légumes croquants et des verdures pleines de vitalité. »

Valérie Terrault, 2ème génération, directrice marketing chez Cultures Gen V inc.

Cultures Gen V inc. : Une entreprise qui cultive le bien-être et le respect

L'entreprise souhaite également incarner cette vision d'une agriculture moderne dans la gestion de ses opérations en voyant au développement et bien-être de ses employés, travailleurs locaux, saisonniers ainsi que de ses petites communautés de Mirabel, Ham-Nord, Ste-Clotilde et Portneuf. L'entreprise vise également l'obtention de la certification B-Corp et travaille activement à mettre à jour ses processus sur l'ensemble de ses opérations.

« L'aspect humain est extrêmement important pour nous dans cette démarche. Nous travaillons dans le respect des gens et des communautés et nous rapprochons les gens de ce qu'ils mangent en cultivant des légumes savoureux, frais et sains provenant des terroirs agricoles du Québec. »

Simon Terrault, 2ème génération, directeur général chez Cultures Gen V inc.

Les produits Gen V : Une nouvelle identité

Produits localement et à l'année, les laitues hydroponiques, les concombres, les poivrons et les mini concombres biologiques seront vendus à partir du 1er mars sous la nouvelle marque Gen V remplaçant donc définitivement les anciennes marques Mirabel et VÔG. Les produits Gen V seront disponibles progressivement en tablettes dans les grands détaillants alimentaires, les épiceries de quartier, les fruiteries et les services de boîtes prêt-à-cuisiner à travers le Canada à partir de cette date.

À propos de Cultures Gen V inc.

Cultures Gen V inc. est l'un des plus grands producteurs de légumes-feuilles en serre du nord-est de l'Amérique. OEuvrant dans le milieu depuis plus de 36 ans, l'entreprise familiale produit des laitues hydroponiques Boston et de spécialité, des concombres, des mini concombres ainsi que des poivrons biologiques. L'entreprise compte maintenant 350 employés au total en plus de représenter fièrement la région à travers l'Amérique du Nord.

Pour plus d'information : www.gen-v.com

Pour toutes demandes d'entrevues: [email protected]

