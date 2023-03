À venir sous peu : Quatre nouvelles saveurs de crème glacée Tim Hortons inspirées de saveurs classiques de Tim Hortons, notamment le café Deux-Deuxmc et le beigne crème Boston





Les nouvelles saveurs de crème glacée Tim Hortons (crème Boston , Deux-Deux mc , croquant à l'érable, et S'mores) seront offertes dans les épiceries du Canada au cours des prochaines semaines.

TORONTO, le 1er mars 2023 /CNW/ - Quatre nouvelles saveurs de crème glacée Tim Hortons (crème Boston, Deux-Deuxmc, croquant à l'érable, et S'mores) seront bientôt offertes dans les épiceries participantes partout au pays, y compris Co-Op, Loblaws (Maxi, No-Frills, Real Canadian Super Store, Provigo, Loblaws Great Food, Fortinos et Votre épicier indépendant), Longo's, Metro (Ontario), Sobeys/Safeway et Walmart.

La crème glacée Tim Hortons est fièrement préparée au Canada en partenariat avec le producteur de crème glacée Shaw's de Tillsonburg, en Ontario, et est faite à partir de produits laitiers 100 % canadiens.

Voici les quatre nouvelles saveurs délicieusement irrésistibles de crème glacée Tim Hortons :

Crème Boston : Crème glacée à saveur de crème anglaise avec morceaux de type beigne et tourbillon de fudge qui saura assurément charmer les amateurs de beignes crème Boston .





Les saveurs de crème glacée Tim Hortons lancées en 2022 (cappuccino glacé au caramel salé, beigne double chocolat, Timbits® gâteau de fête, beignet aux pommes, et explosion de fruits) sont déjà très populaires auprès des Canadiens, qui apprécient la grande qualité et le coût abordable de ces produits.

« Tout le monde raffolera de ces nouvelles crèmes glacées Tim Hortons onctueuses et débordantes de saveurs! J'ai très hâte que les amateurs de Tim les essaient », a déclaré Sourabh Malik, vice-président des produits de consommation courante chez Tim Hortons. « Mais surtout, je suis ravi que les Canadiens puissent nous aider à soutenir les Camps de la Fondation Tim Hortons en achetant la saveur S'mores. »

À propos de Tim Hortons®

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, les cafés Deux-Deuxmc, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons®. Cela fait maintenant 55 ans que Tim Hortons® ravit le coeur et satisfait les goûts des gens d'ici. Il est devenu le symbole du café préféré des Canadiens. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons® est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons® fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons® exploite plus de 5 400 restaurants au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Pour en savoir plus sur Tim Hortons®, veuillez consulter le TimHortons.ca.

