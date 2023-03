ProQualité®, la référence au Canada en matière de sécurité des aliments du bétail, mis à jour pour inclure des améliorations critiques





ProQualité® version 4.0 (2022) s'harmonise avec les perfectionnements de l'industrie de l'alimentation animale et avec le Règlement sur les aliments du bétail modernisé attendu

OTTAWA, ON, le 1er mars 2023 /CNW/ - L'Association de nutrition animale du Canada (ANAC) est heureuse d'annoncer la publication officielle de la nouvelle version 4.0 (2022) du programme ProQualité®. Ce programme de sécurité des aliments du bétail, conçu pour l'industrie canadienne de l'alimentation animale, est détenu et administré par l'ANAC. Les installations certifiées ProQualité® avaient une année complète, soit jusqu'au 1er mars 2023, pour faire la transition et pour implanter la norme actualisée.

« L'actualisation de ProQualité® assure que les installations certifiées continueront à évoluer pour maintenir la norme la plus rigoureuse en matière de sécurité des aliments du bétail. L'application volontaire du programme ProQualité® version 4.0 (2022) par les entreprises commerciales des aliments du bétail démontre leur engagement à fournir des aliments sécuritaires au bétail. Ceci les protège des dangers que peuvent présenter les aliments du bétail, incluant les maladies animales domestiques et exotiques et les contaminants », explique Melissa Dumont, directrice exécutive de l'ANAC.

ProQualité® version 4.0 (2022) tient compte des progrès de l'industrie et de la science et s'aligne avec le Règlement sur les aliments du bétail modernisé attendu. Cette mise à jour assure que ProQualité® continuera à être la référence en matière de sécurité des aliments du bétail au Canada et elle comprend l'actualisation de certaines exigences ainsi que de nouvelles exigences pour des éléments spécifiques tels :

biosécurité

approbation des fournisseurs

gestion de crise

défense alimentaire

fraude alimentaire

« En tant que fabricants d'aliments du bétail, les mises à jour du programme nous rendent encore plus fiers d'être certifiés HACCP par l'entremise du programme ProQualité®. Non seulement les améliorations apportées nous aident à respecter le Règlement sur les aliments du bétail modernisé (ACIA), mais elles nous aident à respecter les normes internationales », se réjouit Danille Dunn, coordonnatrice HACCP chez Floradale Feed Mill.

La mise à jour du programme ProQualité® a été rendue possible avec le soutien financier du gouvernement du Canada, dans le cadre du Programme Agri-assurance du Partenariat canadien pour l'agriculture.

À propos de ProQualité®

ProQualité® est un programme complet de gestion et de certification de la sécurité des aliments du bétail, qui repose sur des principes HACCP, conçus spécifiquement pour l'industrie canadienne de l'alimentation animale. D'abord élaboré en 1999, le programme ProQualité® est à la fois une assurance des contrôles de la sécurité et un outil commercial utile pour l'industrie de l'alimentation animale. C'est le premier programme HACCP pour l'industrie de l'alimentation animale développé en Amérique du Nord et l'un des premiers dans le monde.

Pour en savoir plus sur ProQualité® v.4 2002, rendez-vous sur proqualite.com.

À propos de l'ANAC

L'Association de nutrition animale du Canada (ANAC) est l'association commerciale nationale de l'industrie canadienne de l'alimentation animale. Créée en 1929 et nommée Association canadienne des manufacturiers de moulées à l'époque, l'ANAC représente l'industrie de l'alimentation animale depuis près de 100 ans. L'ANAC représente les intérêts de l'industrie canadienne de l'alimentation animale auprès des gouvernements et s'efforce de susciter un cadre commercial favorable pour ses membres.

Pour en savoir plus sur l'ANAC, rendez-vous sur anacan.org.

SOURCE Animal Nutrition Association of Canada

Communiqué envoyé le 1 mars 2023 à 06:00 et diffusé par :