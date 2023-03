/R E P R I S E -- Avis aux médias : annonce en matière d'Infrastructure à St. John's/





ST. JOHN'S, NL, le 28 févr. 2023 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce concernant l'électrification des transports collectifs en présence de Joanne Thompson, députée de St. John's-Est, de Sheilagh O'Leary, mairesse adjointe de St. John's, au nom de Danny Breen, maire de St. John's, et de Sue Connor, cheffe de projet pour l'électrification de la flotte de la ville de Burlington et membre du conseil d'administration du Consortium de recherche et d'innovation en transport urbain au Canada (CRITUC), au nom de Josipa Petruni?, présidente et directrice générale du CRITUC.

Date : Mercredi le 1er mars 2023



Heure : 9 h 30 (HNT)



Lieu : Dépôt de Metrobus

25, promenade Messenger

St. John's (T.-N.-L.) A1B 0H6

