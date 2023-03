ThreatNG Security offre un accès gratuit à sa plateforme de sécurité révolutionnaire pour que les organisations puissent évaluer les vulnérabilités du Cloud et des logiciels en tant que service (SaaS)





ThreatNG, une société de cybersécurité se consacrant à aider les organisations de toutes tailles à gérer leur surface d'attaque externe et leurs risques numériques, a annoncé la sortie de son module sans agent d'évaluation de l'exposition au Cloud et aux logiciels en tant que service (Cloud and SaaS Exposure). La société a également annoncé un accès gratuit à sa plateforme révolutionnaire pour permettre aux organisations d'évaluer leurs risques externes pendant une durée limitée.

Le module "Cloud and SaaS Exposure" de ThreatNG prend en charge les catégories de fournisseurs et de technologies suivantes :

- Amazon Web Services (AWS)

- Microsoft Azure

- La plateforme Google Cloud

- Les analyses

- L'intelligence économique

- La gestion de la relation client

- Le partage de fichiers

- Les ressources humaines

- La sécurité

- La téléphonie vidéo

ThreatNG continue de redéfinir la gestion de la surface d'attaque externe, la protection face au risque numérique et les évaluations de sécurité en annonçant la disponibilité de son module sans agent Cloud and SaaS Exposure Assessment. Avec seulement un nom de domaine et un nom d'organisation, les utilisateurs de ThreatNG peuvent effectuer des opérations de découverte depuis l'extérieur, des évaluations, du reporting et la surveillance de leur empreinte Cloud et dans les logiciels en tant que service, découvrir des buckets exposés sur le Cloud ouvert, mettre en évidence des mises en oeuvre non autorisées (Informatique de l'ombre) et attirer l'attention sur les usurpations de marques (cybersquattage) sans utiliser d'agents, d'identifiants, de connexions API, d'extensions de navigateur ou tout autre moyen nécessitant une connaissance préalable.

ThreatNG autonomise davantage ses utilisateurs en fournissant une approche différenciée, inégalée et holistique en élargissant la découverte et l'analyse de toutes les applications en ligne exposées à l'Internet, tous les répertoires, API, plateformes en tant que service, infrastructures en tant que service et technologies de fournisseurs interconnectées avec les mises en oeuvre sur le Cloud et de logiciels en tant que service.

« Alors qu'un nombre croissant de données et fonctions critiques migrent vers le Cloud, il est de plus en plus important pour les organisations d'avoir une visibilité de tous leurs actifs numériques exposés au public et de gérer tous les risques et menaces potentiels. Notre module Cloud and SaaS Exposure fournit aux utilisateurs une perspective de l'extérieur proactive », a déclaré Eric Gonzales, fondateur de ThreatNG. « Nous sommes tellement confiants dans les capacités de notre technologie que nous sommes désireux d'offrir aux organisations de toutes tailles une découverte et une évaluation des risques gratuites de leurs environnements Cloud et SaaS. »

Pour en savoir plus sur ThreatNG et sur ses capacités d'évaluation de l'exposition au Cloud et aux logiciels en tant que service, visitez le site Internet de la société, www.threatngsecurity.com/cloudexposure.

Les environnements Cloud et SaaS évoluent en permanence. Avec de nouveaux cas qui apparaissent, ces changements constants font qu'il est difficile de maintenir un inventaire précis des mises en oeuvre autorisées et de conserver une bonne cyberhygiène en général. Cette extension croissante du Cloud et des logiciels en tant que service alimente le problème sans cesse croissant de l'informatique de l'ombre (mises en oeuvre non autorisées) et du cybersquattage (usurpations de marques). Cette prolifération incontrôlable a également conduit à des risques de sécurité et des expositions accrus, à une croissance des attaques de hameçonnage abusant des plateformes SaaS et à des actifs Cloud compromis davantage que les actifs sur site (Rapport Data Breach Investigations 2022 de Verizon).

Les usurpations sur le Cloud et dans les logiciels en tant que service (cybersquattage) et les données exposées dans les buckets du Cloud ouvert sont des problèmes croissants pour les organisations de toutes tailles et leurs tierces parties. Cependant, elles sont hors périmètre dans la plupart des services de gestion de la surface d'attaque externe (EASM), de protection face au risque numérique et d'évaluation de la sécurité. ThreatNG réunit ces capacités de solutions et permet aux utilisateurs d'amener sans difficulté le Cloud et les logiciels en tant que service dans le giron de l'inventaire des actifs, de la sécurité et de la gouvernance, de la surveillance de la sécurité des filiales, des évaluations de la sécurité de tierce partie et de la protection des marques grâce à sa découverte et son évaluation externes innovantes nécessitant seulement un nom de domaine et un nom d'organisation.

Un support pour tous les éléments susmentionnés est disponible dès aujourd'hui et accompagné de tous les modules d'investigation suivants fournis à tous les utilisateurs de ThreatNG :

Renseignements sur le domaine

Pile technologique

Exposition à du code sensible

Exposition au partage en ligne

Exploitation de moteur de recherche

Sentiment et données financières

Pages Web archivées

Réseaux sociaux

Dark Web

Contactez ThreatNG Security aujourd'hui pour une évaluation gratuite de 30 jours de son module d'évaluation Cloud and SaaS Exposure.

À propos de ThreatNG

ThreatNG redéfinit la gestion de la surface d'attaque externe (External Attack Surface Management, EASM), la protection face au risque numérique et les évaluations de sécurité avec une plateforme dotée d'une envergure, d'une étendue et de capacités inégalées pour gérer les menaces techniques et commerciales sur le Dark Web, le Web profond et le Web ouvert. Fidèle à la devise de l'entreprise ("Centrée sur la sécurité, non exclusive"), ThreatNG propose une solution configurable pour cibler, découvrir et évaluer les actifs numériques dans tout un écosystème définissable composé d'organisations, de filiales, de partenaires, de tierces parties, de chaînes d'approvisionnement et de clients. Soutenue et maintenue par les spécialistes en renseignements d'origine sources ouvertes (Open Source Intelligence, OSINT) de DarcSight Labs, ThreatNG permet aux organisations de tous types et de toutes tailles de découvrir, comprendre et gérer leurs menaces numériques externes.

