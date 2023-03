ÉDITION 2022-2023 DU CONCOURS S.PELLEGRINO YOUNG CHEF ACADEMY : LA GRANDE FINALE SE TIENDRA À MILAN LES 4 ET 5 OCTOBRE





Les 15 finalistes régionaux de l'édition 2022-23 du concours S.Pellegrino Young Chef Academy ont été sélectionnés, et se préparent pour la prochaine étape de la Grande Finale.

MILAN, 1er mars 2023 /PRNewswire/ -- S.Pellegrino Young Chef Academy a le plaisir d'annoncer que la Grande Finale de l'édition 2022-2023 du concours S.Pellegrino Young Chef Academy se tiendra à Milan les 4 et 5 octobre. L'événement identifie et reconnaît les meilleurs jeunes chefs du monde et célèbre les talents qui vont accompagner le monde gastronomique de demain.

Entre septembre 2022 et janvier 2023, au total, 165 jeunes chefs du monde entier ont participé aux finales régionales S.Pellegrino Young Chef. Des jury locaux composé de chefs renommés ont jugé les candidats dans quinze régions différentes. Pour la première fois se sont tenus des Brain Food Forum en partenariat avec Fine Dining Lovers, des tables-rondes visant à échanger des idées et réflexions stimulantes liées au monde de la gastronomie. Plus de 50 chefs renommés ont participé à ces conversations inspirantes.

Dans chaque finale régionale, quatre jeunes talents sont sélectionnés pour la Grande Finale en vue d'obtenir le titre mondial. Le gagnant du grand prix S.Pellegrino Young Chef Academy sera annoncé lors de la Grande Finale. Les trois prix secondaires seront annoncés avant la Grande Finale, à partir de la fin du mois de juin. Il s'agit du prix S.Pellegrino pour la responsabilité sociale, dont le lauréat sera choisi par la Sustainable Restaurant Association, du prix Acqua Panna pour la connexion dans la gastronomie, sélectionné par les mentors du concours, et du prix Food for Thought des amateurs de gastronomie, voté par les lecteurs du Fine Dining Lovers.

Stefano Bolognese, directeur de la division internationale de Sanpellegrino, a déclaré : « Nous avons lancé le concours S.Pellegrino Young Chef en 2015 pour nourrir l'avenir de la gastronomie en découvrant de jeunes talents du monde entier. Le nombre de candidats pour cette seule 5e édition (plus de 4 000 provenant du monde entier) a confirmé la valeur du projet. Le concours est également une voie d'accès à la S.Pellegrino Young Chef Academy. Une communauté mondiale forte (plus de 2 000 chefs talentueux) dont l'objectif est de faire participer les chefs à une série d'activités conçues pour les inspirer, les mettre en relation et leur permettre de créer un réseau. La Grande Finale, qui aura lieu en octobre, est une dernière étape et un moment clé dans la création de cette communauté de Young Chefs. Sanpellegrino souhaite bonne chance à tous les finalistes. »

Ceux qui concourent pour le grand prix auront l'occasion de cuisiner à nouveau leur plat signature, cette fois devant un grand jury composé de sept grands noms de la gastronomie internationale. Le prestigieux jury comprend les grands chefs Eneko Atxa, Riccardo Camanini, Hélène Darroze, Vicky Lau, Pía León, Julien Royer et Nancy Silverton. Les jurés jugeront les finalistes en fonction de trois critères clés (compétences techniques, créativité et conviction personnelle) ainsi que du potentiel des candidats à porter un message positif dans la société à travers gastronomie. En route vers la Grande Finale, les jeunes chefs continueront à travailler en étroite collaboration avec leurs mentors respectifs pour perfectionner leurs recettes.

Les 15 lauréats régionaux de la S.Pellegrino Young Chef Academy Award, au niveau local, et leurs mentors sont :

1.Erick Alfredo Bautista Chacon, encadré par Lula Martin Del Campo, avec le plat signature « Oaxaca, sa terre et ses mains » (Amérique latine et Caraïbes)

2.Raul Garcia, encadré par Stefan Heilemann, avec le plat signature « Sandre, moules, artichaut, vin jaune, barigoule nage » (Europe occidentale)

3.Anton Lebersorger, encadré par Daniel Gottschlich avec le plat signature « Poulet de Bresse, carotte de Schmidener Feld, kimchi et béarnaise thaïe » (Europe centrale)

4.Marcus Clayton, encadré par Lisa Goodwin-Allen, avec le plat signature « Céleri-rave, pomme et champignon » (Royaume-Uni)

5.Robin Wagner, encadré par Peter Gilmore, avec le plat signature « Céleri-rave fumé, pomme Granny Smith et taro croustillant » (Pacifique)

6.Pierre-Olivier Pelletier, encadré par Suzanne Barr, avec le plat signature « Canard jeune et fumé à l'herbe douce, laqué au sirop de bouleau jaune avec céréales croustillantes, vinaigrette au carotène, sauce aux céréales rôties et verge d'or » (Canada)

7.Jet Loos, encadrée par Dick Middelweerd, avec le plat signature « Saveur de la mer » (Europe du Nord)

8.Daniel Garwood, encadré par Nina Compton, avec le plat signature « Canard vieilli et kaki au tak cheongju avec banchan à travers les yeux d'un voyageur » (États-Unis)

9.Yi Zhang, encadré par Stefano Bacchelli, avec le plat signature « Un voyage à Guangxi » (Chine continentale)

10. Ian Goh, encadré par Dave Pynt, avec le plat signature « Agneau du patrimoine » (Asie)

11. Grigoris Kikis, encadré par Georgianna Hiliadaki, avec le plat signature « L'histoire du cabillaud » (Europe du Sud-Est et Méditerranée)

12. Nelson Freitas, encadré par Filipe Carvalho, avec le plat signature « Rouget croustillant, oursin et ail noir fait maison » (Pays ibériques)

13. Mythrayie Iyer, encadrée par Johnson Ebenezer, avec le plat signature « Barter ? évolution de la cuisine indienne à travers l'âge de l'exploration » (Afrique, Moyen-Orient et Asie du Sud)

14. Michele Antonelli, encadré par Andrea Aprea, avec le plat signature « Faire tourner le chou-fleur » (Italie)

15. Camille Saint-M'Leux, encadré par Christope Bacquié, avec le plat signature « Boeuf au Chateauneuf et charbon de bois, lard de seiche et oeufs de hareng fumés » (France)

À propos de S.Pellegrino Young Chef Academy

La gastronomie a le pouvoir de transformer la société, en façonnant un avenir plus inclusif et plus durable. Mais pour y parvenir, il faut du talent. C'est pourquoi S.Pellegrino a créé la S.Pellegrino Young Chef Academy, une plateforme destinée à attirer, mettre en relation et nourrir la prochaine génération de talents culinaires. Un environnement qui leur donnera les moyens d'agir grâce à l'éducation, au mentorat et aux opportunités d'expérience, ainsi qu'au concours mondial de renommée.

L'Académie ouvre ses portes à des membres de plus de 70 pays différents, garantissant que le talent n'est pas limité par la géographie, l'origine ethnique ou le sexe. C'est un lieu où de jeunes chefs passionnés interagissent avec les acteurs les plus influents de la gastronomie mondiale, et où ils cultivent ensemble une communauté culinaire inspirante.

Pour en savoir plus, veuillez visiter le site : https://www.sanpellegrinoyoungchefacademy.com/

À propos de S.Pellegrino et d'Acqua Panna

S.Pellegrino, Acqua Panna et Sanpellegrino Italian Sparkling Drinks sont des marques commerciales internationales de Sanpellegrino S.p.A., basée à Milan, en Italie. Distribués dans plus de 150 pays par l'intermédiaire de filiales et distributeurs sur les cinq continents, ces produits représentent l'excellence et la qualité par leurs origines et symbolisent parfaitement le style italien dans le monde entier : une synthèse de plaisir, de santé et de bien-être. Fondée en 1899, Sanpellegrino S.p.A. est le leader dans le secteur des boissons en Italie avec sa gamme d'eaux minérales, de boissons apéritives sans alcool et de boissons.

Sanpellegrino s'est toujours engagée à valoriser ce bien vital pour la planète, et travaille de manière responsable et passionnée pour garantir à cette ressource un avenir sûr.

