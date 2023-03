Eaton se joint au consortium InterSTORE soutenu par l'UE pour contribuer à la transition énergétique grâce l'unification du stockage d'énergie





Eaton, la société de gestion intelligente de l'énergie, a annoncé aujourd'hui sa participation à un projet paneuropéen de recherche et d'innovation visant à développer une infrastructure informatique harmonisée pour les systèmes de stockage d'énergie.

Lancé le 1er janvier pour une durée de trois ans, le projet InterSTORE («Outils open-source interopérables pour l'hybridation, l'utilisation et la monétisation de la flexibilité du stockage») est soutenu par le programme de recherche et d'innovation Horizon Europe de l'Union européenne. Eaton rejoint les onze autres membres du consortium de projet, qui est coordonné par l'Université RWTH d'Aix-la-Chapelle et comprend des partenaires universitaires, ainsi que d'autres entreprises, associations industrielles et organismes de normalisation.

L'adoption de masse du stockage de l'énergie, qui est indispensable à la transition énergétique de l'Europe, exige à la fois normalisation et interopérabilité. Pour en maximiser les avantages pour les opérateurs, les vendeurs, les fournisseurs et les utilisateurs finaux, les équipements et les systèmes de stockage d'énergie doivent pouvoir communiquer de façon fluide, quel que soit leur âge ou leur fabricant. À cette fin, le projet InterSTORE vise à atteindre quatre objectifs clés:

Fournir quatre outils logiciels open-source pour assurer l'interopérabilité, la flexibilité et la normalisation des données;

Prendre en compte tous les aspects pertinents de l'utilisation flexible des systèmes de stockage d'énergie hybrides pour quatre principaux domaines d'application (véhicules électriques, secteurs industriel, résidentiel et commercial);

Démontrer sept cas d'utilisation à fort impact dans quatre laboratoires vivants;

Aller au-delà des méthodes de pointe pour permettre l'hybridation, l'utilisation et la monétisation du stockage flexible, tout en garantissant sa standardisation dans l'espace-données.

«Le soleil est parfois absent et le vent ne souffle pas constamment. C'est pourquoi le stockage d'énergie à grande échelle est essentiel à la réussite du passage de l'Europe aux énergies renouvelables et à l'électrification générale, déclare Dominik Laska, directeur du Eaton European Innovation Center. Toutefois, les solutions disponibles actuellement sont très diverses et souvent incompatibles. Pour favoriser une adoption à grande échelle, nous avons besoin d'une approche unifiée de la gestion du stockage de l'énergie. Je suis heureux que nous unissions nos forces avec nos partenaires experts d'InterSTORE pour favoriser le développement d'une solution innovante et agnostique pouvant prendre en charge des logiciels ou du matériel tiers et ainsi avoir un impact significatif dans le monde réel.»

Pour le moment, le système de gestion de l'énergie (SGE) d'Eaton est conçu pour optimiser les chargeurs GreenMotion EV, les batteries xStorage Compact et les panneaux photovoltaïques. Dans le cadre du consortium InterSTORE, Eaton travaillera avec d'autres fournisseurs de SGE pour repérer les différences et les synergies qui existent entre leurs solutions. De nouveaux concepts d'optimisation seront ensuite développés et incorporés pour afin d'intégrer différents types de stockage d'énergie, tels que les pompes à chaleur et les électrolyseurs. Les concepts et les algorithmes de contrôle d'Eaton seront également validés et démontrés par l'Institut de recherche Forschungszentrum Jülich.

«En tant que membre du projet InterSTORE, notre objectif consiste à créer des solutions homogènes pouvant intégrer plusieurs types de stockage d'énergie, tout en établissant un cadre commercial très solide qui favorisera une adoption massive, déclare Anne Lillywhite, vice-présidente senior et directrice générale, Transition Énergétique, Numérisation et Services, Secteur Électrique, région EMEA. Nos ingénieurs développeront des mécanismes favorisant l'interopérabilité des SGE et amélioreront la compréhension des besoins des utilisateurs et des business models possibles. Dans le contexte actuel où les prix de l'énergie augmentent, où la réglementation des émissions devient plus stricte et les consommateurs de plus en plus soucieux de l'environnement, InterSTORE représente une occasion fantastique de lancer de nouvelles technologies cruciales qui contribueront à la décarbonation et à un avenir plus durable.»

Eaton est une entreprise de gestion intelligente de l'énergie qui se consacre à l'amélioration de la qualité de vie et à la protection de l'environnement des populations du monde entier. Nous aspirons à adopter la bonne conduite dans les affaires, à agir de manière durable et à aider nos clients à gérer l'énergie, aujourd'hui comme demain. Tel est notre engagement. En capitalisant sur les tendances de croissance mondiale que sont l'électrification et la numérisation, nous accélérons la transition de la planète vers les énergies renouvelables, nous aidons à résoudre les défis les plus urgents du monde en matière de gestion de l'énergie et nous agissons au mieux pour nos parties prenantes et l'ensemble de la société.

Fondée en 1911, Eaton est cotée à la Bourse de New York depuis près d'un siècle. Nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 19,6 milliards de dollars en 2021 et nous sommes au service des clients dans plus de 170 pays. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.eaton.com. Suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

