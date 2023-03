Talent du tennis récolte 50 000 dollars auprès de fans de sport pour financer sa carrière





ZUG, Suisse, 1er mars 2023 /PRNewswire/ -- Félix Mischker, un jeune talent montant du tennis britannique, a levé 50 000 dollars avec FANtium, une plateforme de tokenisation d'actifs dans le sport qui permet aux fans d'investir dans des athlètes.



FANtium est soutenu par d'éminents business angels de la web3 et des entrepreneurs bien connus, parmi lesquels le joueur de tennis autrichien et champion de l'US Open Dominic Thiem, le COO et co-fondateur de Sandbox Sebastien Borget, le responsable croissance de Sorare Brian O'Hagan et le fondateur de OneFootball Lucas von Cranach.

La plateforme permet aux athlètes de reverser une partie de leurs futurs revenus. Les fans achètent une partie des gains futurs de l'athlète, et lui permettent dès lors de lever des fonds. Dans certains cas, les futurs revenus pour les fans sur FANtium incluent aussi d'autres formes de revenus commerciaux.

Si le sportif atteint le sommet et devient professionnel, ces fans reçoivent une part des gains de prix du tournoi. Et en participant sur FANtium à la levée de fonds, les fans deviennent membre d'une communauté exclusive qui ont accès à des avantages et des expériences uniques, les connectant aux sportifs d'une toute nouvelle manière.

L'accès à l'argent est un facteur essentiel pour les jeunes athlètes, et ce dans de nombreux sports. Dans le tennis, les dépenses pour participer à des tournois sont nombreuses: déplacements, hébergement, physio, entraîneur personnel... les coûts sont prohibitifs pour les familles, qui souvent ne savent pas où se tourner pour voir le rêve de leur enfant se réaliser. De nombreux jeunes athlètes ont le talent pour atteindre le sommet, mais pour certains, leur carrière s'arrêtera avant même d'avoir eu la chance de commencer, faute de capital pour la poursuivre. FANtium veut changer cela.

Le premier talent sur FANtium est Felix Mischker, un joueur de 19 ans qui a obtenu son premier point ATP la saison dernière et vise une carrière professionnelle dans le top 100 en simple et en double. Mischker possède également l'un des plus grands comptes d'influenceurs de tennis sur Youtube, Tennis Brothers , avec plus de 215 000 abonnés sur les plateformes de médias sociaux. Il a créé une forte connexion avec un public mondial qui suit son parcours pour devenir un joueur de tennis professionnel.

Les fans peuvent désormais investir en lui et le soutenir tout au long de son parcours. En retour, ils participent à son succès, non seulement aux prix du tennis, mais aussi avec ses revenus générés par sa chaîne Youtube. En outre, les fans ont accès à des expériences exclusives: un appel en direct de fin de saison, une séance de questions-réponses, ou s'entraîner avec lui dans une "clinique de tennis". Certains vont recevoir une raquette de tennis signée et un t-shirt de lancement en édition limitée, en fonction de leur investissement.

Avec plus de 70% du capital déjà levé, la campagne souligne le désir des fans de soutenir leur idole. Les futurs investisseurs ont jusqu'au vendredi 3 mars, 18h (CET), pour rejoindre l'équipe Felix et investir dans sa carrière .

FANtium est l'une des premières plateformes utilisant la technologie de la blockchain pour redéfinir la relation entre les athlètes et les fans. En révolutionnant l'accès au financement des sportifs comme premier exemple, la plateforme se place en exemple de ce que la technologie peut accomplir en multipliant les opportunités pour les individus d'avoir un accès direct à de nouvelles expérience, et redéfinir la manière dont les fans de sports soutiennent et interagissent avec leurs athlètes préférés. Nous sommes ravis de voir de nouveaux cas d'utilisation à l'avenir.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2012263/FANtium_Product_Overview.jpg

Communiqué envoyé le 1 mars 2023 à 03:00 et diffusé par :