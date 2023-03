Comviva présente la plateforme ADriN compatible 5G pour des expériences axées sur l'intention





La plateforme offre une expérience client dynamique et personnalisée, indépendante du fournisseur d'expérience

BARCELONE, Espagne, 1er mars 2023 /PRNewswire/ -- Comviva , un leader mondial de l'expérience client et des solutions de monétisation des données a annoncé aujourd'hui le lancement d' ADriN, sa plateforme réseau pilotée par des applications compatibles 5G, qui offre une expérience unifiée, simplifiée et sécurisée à la chaîne de valeur B2B2X des fournisseurs de services numériques, des entreprises, des hyperscalers, des développeurs d'applications et de l'écosystème des appareils intelligents.

La plateforme ADriN de Comviva dispose de capacités dynamiques qui lui permettent de comprendre le comportement des appareils connectés en temps réel. Cela lui permet d'orchestrer et de fournir des expériences personnalisées, axées sur l'intention dans un environnement sécurisé et contrôlé, quels que soient les fournisseurs d'expérience sous-jacents (FSN, entreprises et hyperscalers).

Le PDG de Comviva, Manoranjan (Mao) Mohapatra, se réjouit de ce développement : « Chez Comviva, nous accordons la priorité à la création d'expériences uniques afin que les utilisateurs finaux de nos clients restent pertinents. Nos efforts pour améliorer l'engagement client et mener des investissements importants ont conduit au développement d'ADriN, une plateforme qui simplifie l'expérience utilisateur dans le segment inexploité du B2B2X. Grâce à de nouveaux modèles de mobilisation axés sur l'ARR et le Network-as-a-Service (NaaS, réseau en tant que service), ADriN est en mesure de devenir un contributeur essentiel à la croissance du chiffre d'affaires de tout fournisseur d'expérience. »

ADriN simplifie le processus de capture et de compréhension des intentions des clients finaux des entreprises et des fournisseurs de services numériques. Il propose une interface facile à utiliser qui offre une expérience de service fiable et sécurisée. Grâce à ADriN, les intentions sont capturées et traitées par des applications d'apprentissage automatique sur divers appareils, ce qui permet de créer un catalogue de services en temps réel. Cela permet aux réseaux et aux infrastructures de répondre de manière spécifique à des intentions en constante évolution.

Cela crée une opportunité de monétisation lucrative pour les gardiens de la chaîne de valeur B2B2X avec l'adoption de modèles ARR, comme le NaaS. Cette opportunité de monétisation est fortement liée aux intentions capturées des appareils, des ordinateurs ou de l'interface du consommateur final par l'intermédiaire de sa langue maternelle, simplement. ADriN traite et convertit efficacement cette intention en modèles d'appel ouverts et en API ouvertes, qui s'intègrent parfaitement dans l'écosystème. Cette orchestration se traduit par une expérience personnalisée pour le consommateur, sans qu'il ait besoin de s'inquiéter des dépositaires du réseau auxquels il est connecté, que ce soit le réseau G ou d'autres réseaux.

S'exprimant lors du lancement, Swapnil Shah, vice-président de la division 5G et Périphérie chez Comviva, a déclaré : « ADriN a reçu récemment un soutien fort des acteurs de l'écosystème de niche comme les fournisseurs de services numériques, les entreprises et les hyperscalers. Grâce à la popularité croissante des opérations basées sur l'IA, des appareils pilotés par ML et des communautés de développeurs d'applications, ADriN est prêt à avoir un impact important sur les chaînes de valeur B2X et B2B2X dans les années à venir. Les efforts de collaboration de CAMARA, 5G PPP, ORAN, TIP, 5G ACIA, GSMA Op, ETSI, 3GPP, VEPP et DSP ont également contribué à démocratiser les réseaux organiques pour les développeurs, tandis que les initiatives gouvernementales ont ouvert la voie à un avenir axé sur l'intention. »

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez contacter :

Sundeep Mehta

Relations publiques et communications d'entreprise

Comviva Technologies Ltd.

Tel +91-9910030732

[email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/995982/Comviva_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 1 mars 2023 à 02:33 et diffusé par :