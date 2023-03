Sensormatic Solutions de Johnson Controls célèbre le dynamisme de son programme durable de recirculation des antivols à la veille de l'EuroShop 2023





Sensormatic Solutions, le principal portefeuille mondial de solutions de vente au détail de Johnson Controls, poursuit son engagement à soutenir un secteur Retail plus responsable grâce à son programme primé de recirculation des antivols.

Depuis sa création en 2010, Sensormatic Solutions a expédié 16,5 milliards d'antivols, dont 13,7 milliards ont été remis en circulations. Le programme offre aux détaillants une solution d'antivols à faible coût, tout en assurant leur recirculation, leur rectification et leur réutilisation. Outre la réduction du plastique, le programme global, et le contrôle total de Sensormatic Solutions sur la recirculation, permet une gestion stratégique de l'expédition et de la chaîne d'approvisionnement afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre au fur et à mesure que les antivols sont acheminés.

« Pour les détaillants qui souhaitent s'orienter vers des opérations plus responsables, le programme de recirculation des antivols de Sensormatic Solutions est une option idéale. Cette solution peut aider les détaillants à améliorer leurs programmes de durabilité tout en réduisant les coûts de main-d'oeuvre en magasin, en réduisant la perte d'inventaire et en optimisant les opérations », déclare Subramanian Kunchithapatham, responsable de la technologie, Sensormatic Solutions.

Sensormatic Solutions s'engage depuis longtemps en faveur d'un commerce de détail durable, et sa gamme de solutions de gestion et de prévention des pertes, sa veille des stocks, son expérience client et sa plateforme opérationnelle Sensormatic IQ peuvent fournir des informations exploitables qui aident les détaillants à déployer des opérations plus propres et plus responsables. Les données de ces systèmes peuvent aider à élaborer des parcours acheteur efficaces, à réduire les déplacements évitables, à atténuer la détérioration, à concevoir des chaînes d'approvisionnement plus efficaces, et bien plus encore.

« La durabilité est un pilier essentiel de l'activité de Sensormatic Solutions », poursuit Kunchithapatham. « Nous avons passé d'innombrables heures à développer des technologies réduisant l'impact environnemental des détaillants, et il est encourageant de voir la communauté du commerce de détail s'engager dans cette même quête à nos côtés. »

Pour en savoir plus sur la façon dont les offres numériques Sensormatic Solutions peuvent accélérer la transition du commerce de détail en matière de développement durable, visitez le stand C01 dans le hall 6 du Trade Fair Düsseldorf du 26 février au 2 mars 2023 et suivez #EuroShop2023 sur Twitter et LinkedIn. Pour planifier une visite du stand ou une réunion avec un responsable de compte, rendez-vous sur la page EuroShop de Sensormatic Solutions.

À propos de Johnson Controls

Chez Johnson Controls (NYSE:JCI), nous transformons les environnements dans lesquels les gens vivent, travaillent, apprennent et jouent. En tant que chef de file mondial des bâtiments connectés, sains et durables, notre mission est de repenser la performance des constructions pour qu'elles soient au service des personnes, des lieux et de la planète.

Fiers d'une histoire exceptionnelle de près de 140 ans d'innovation, nous concevons l'avenir des secteurs tels que les soins de santé, l'éducation, les centres de données, les aéroports, les stades, les sites de fabrication et bien d'autres grâce à OpenBlue, notre offre numérique exhaustive.

Une équipe internationale de 100 000 spécialistes dans plus de 150 pays permet à Johnson Controls de proposer le plus vaste portefeuille de logiciels et de technologies de construction, ainsi que les solutions de service de certaines des marques les plus fiables du secteur.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://www.johnsoncontrols.com et suivez @Johnson Controls sur les réseaux sociaux.

À propos de Sensormatic Solutions

Sensormatic Solutions est le principal portefeuille mondial de solutions de vente au détail de Johnson Controls, qui favorise l'excellence opérationnelle à grande échelle et fait naître un engagement client connecté et intelligent. Sensormatic IQ, notre plateforme opérationnelle numérique intelligente, regroupe l'ensemble du portefeuille de Sensormatic Solutions, y compris les données de tiers, afin de fournir des perspectives inégalées en matière d'expérience client, de visibilité des inventaires, de prévention des pertes et d'efficacité opérationnelle grâce à des technologies de pointe comme l'IA et l'apprentissage automatique. Tout ceci permet aux détaillants de réagir grâce à des résultats prescriptifs et prédictifs basés sur les données pour appréhender l'avenir en toute confiance. Rendez-vous sur Sensormatic Solutions et suivez-nous sur LinkedIn, Twitter, et sur notre chaîne YouTube.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

