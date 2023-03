Thales renforce son leadership en gestion eSIM avec des services certifiés et éco-efficients de Google Cloud





Thales, leader mondial en gestion eSIM, accompagne le déploiement d'appareils grand public et industriels équipés d'eSIM grâce à l'expertise de Google Cloud. La solution cloud innovante de Thales combine ses propres actifs en sécurité à la présence de Google dans plus de 200 pays, pour offrir aux opérateurs de réseaux une sécurité et une flexibilité accrues ainsi qu'une disponibilité continue des services.

Activation à tout moment, en tout lieu et à distance, de l'eSIM

D'ici 2025, le nombre de connexions eSIM devrait atteindre près de 9 milliards2. Alimentée par la 5G, la croissance des connexions est le résultat d'une connectivité accrue des produits de consommation tels que les smartphones, les tablettes, les wearables et les appareils industriels. La plateforme de gestion eSIM de Thales est hébergée sur Google Cloud et s'accompagne de solutions numériques associées. Elle permet aux opérateurs mobiles d'offrir à leurs abonnés la rapidité, la commodité et l'efficacité de l'activation des abonnements à distance. Aujourd'hui, Thales est en mesure de répondre aux exigences de centaines d'opérateurs, dont Telefonica, l'un des plus grands opérateurs télécoms et fournisseurs de réseaux mobiles au monde.

La réponse idéale à la transformation numérique des opérateurs mobiles et à l'Internet des Objets (IdO)

Grâce à un accès facile et sécurisé aux services de Thales hébergés sur Google Cloud, les opérateurs de réseaux mobiles peuvent répondre à la demande immédiate d'activation d'eSIM et offrir à leurs abonnés une expérience utilisateur optimale. Ces solutions permettent aux opérateurs de déployer efficacement de nouveaux services, adaptable dans le temps.

Thales garde une maitrise totale de son offre en garantissant la conception de matériels et de logiciels hautement sécurisés, ainsi que le stockage et la gestion des codes secrets dans ses outils (les codes secrets sont des clés utilisées par les appareils pour l'activation eSIM afin d'accéder aux réseaux mobiles en toute sécurité). Cela permet d'assurer une confidentialité des données, une approche sécurisée du cloud et une protection rigoureuse contre les cyberattaques.

Certifiée et durable

L'utilisation de l'eSIM est devenue essentielle pour permettre un accès durable à la connectivité en plein essor de l'IdO grand public et industriel. L'intégration par Thales d'une solution globale certifiée par la GSMA protège les opérateurs mobiles des coupures de réseaux partout dans le monde. En cas de sinistre, les opérateurs bénéficient d'une reprise et d'une continuité fluide de leurs services afin de maintenir une expérience optimale et fiable auprès de leurs utilisateurs.

Google Cloud est aujourd'hui l'un des clouds les plus économes en énergie2 du secteur et vise à fonctionner entièrement à l'aide d'une énergie sans carbone 24h/24, 7j/7 et partout dans le monde d'ici 2030.

« Nous avons noué un partenariat de confiance avec Thales depuis des années pour relever les nouveaux défis liés à la connectivité et répondre aux besoins des opérateurs mobiles par la technologie du cloud. Cette solution évolutive offre au marché la flexibilité, la sécurité et la résilience nécessaires pour répondre aux desiderata des consommateurs, qui veulent être connectés à tout moment et partout, tout en répondant aux nouvelles exigences technologiques. Outre les services Google Cloud, le facteur sécurité offert par Thales et son leadership en matière de gestion eSIM à distance, apportent pertinence et soutien à la stratégie eSIM des opérateurs » déclare Amol Phadke, directeur général de Global Telecom Industry chez Google Cloud.

« Les consommateurs adoptent de plus en plus de téléphones, de wearables et de tablettes compatibles avec l'eSIM, tandis que les opérateurs de réseaux redoublent d'efforts pour affronter les révolutions de la 5G et de l'IdO. Deux ans après l'annonce de notre partenariat avec Google Cloud, la solution cloud eSIM pionnière de Thales a atteint sa pleine maturité. Nos clients peuvent nous faire confiance pour les accompagner dans leur stratégie eSIM, dans le respect des réglementations sur la confidentialité des données ainsi qu'en les protégeant contre les cyber menaces les plus sophistiquées », déclare Eva Rudin, VP des solutions de connectivité mobile chez Thales.

