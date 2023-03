Oerlikon a conclu avec succès l'acquisition de Riri et prend une position de leader dans les articles métalliques de luxe





Suite à la signature de l'accord annoncé le 16 décembre 2022, Oerlikon a conclu avec succès l'acquisition de Riri.

Riri est un fournisseur leader d'accessoires métalliques revêtus, destinés au secteur de la mode de luxe. Cette transaction est une étape stratégique supplémentaire qui s'inscrit en toute logique dans la continuité de l'acquisition de Coeurdor par Oerlikon en 2021. L'acquisition de Riri renforce la présence d'Oerlikon sur le marché du luxe et participe à la création d'une plateforme de premier plan dans le domaine des articles métalliques de luxe. Alors que la demande de revêtements PVD augmente, les technologies PVD de pointe d'Oerlikon, qui offrent des solutions respectueuses de l'environnement, permettront d'accélérer la transition de l'industrie du luxe vers une technologie PVD plus verte.

« Cette acquisition permet de tirer parti des compétences fondamentales d'Oerlikon en matière de revêtements PVD pour les appliquer au marché du luxe », a déclaré Michael Suess, président exécutif. « L'expertise combinée, la technologie de pointe et le savoir-faire du marché du luxe font d'Oerlikon un leader du marché dans ce secteur. Nous nous réjouissons de pouvoir travailler en partenariat avec nos clients du secteur du luxe et de les aider à évoluer vers des pratiques plus durables. »

Renato Usoni, CEO de Riri, dirigera la nouvelle unité commerciale du luxe d'Oerlikon en tant que président d'Oerlikon Luxury. Riri exercera ses activités comme une entité distincte au sein de la division Surface Solutions. Ses fermetures à glissière et ses boutons continueront à utiliser les marques Riri et Cobrax pour les différents produits.

À propos d'Oerlikon

Oerlikon (SIX : OERL) est un moteur mondial d'innovation pour l'ingénierie de surface, le traitement des polymères et la fabrication additive. Les solutions et les services complets du groupe, ainsi que ses matériaux avancés, permettent aux clients d'améliorer et de maximiser la performance, la fonction, la conception et la durabilité de leurs produits et de leurs processus de fabrication dans des industries clés. Ayant développé des technologies pionnières pendant des décennies, tout ce qu'invente et fait Oerlikon est motivé par une passion : aider ses clients à atteindre leurs objectifs et promouvoir un monde durable. Établi à Pfäffikon, en Suisse, le groupe gère ses activités commerciales dans deux divisions : Surface Solutions et Polymer Processing Solutions. D'envergure mondiale, Oerlikon emploie plus de 12 100 salariés répartis sur 205 sites dans 37 pays et a généré un chiffre d'affaires de 2,9 milliards de francs suisses en 2022.

À propos de Riri

Le groupe Riri, leader dans la fabrication d'accessoires métalliques, se distingue par sa gamme de produits et son offre unique, grâce à ses cinq marques distinctives: Riri, une référence pour les fermetures à glissière en métal et en plastique; Cobrax, producteur réputé de boutons-pression, de boutons pour jeans et de rivets; Cobrax Metal Hub et DMC, spécialisées dans la conception, le développement et la production de composants métalliques pour la maroquinerie; Amom, société axée sur le secteur des accessoires pour chaussures, vêtements et bijoux fantaisie. La haute qualité de ses productions, saison après saison, soutenue par une innovation constante, une personnalisation inégalable des détails et la recherche continue de l'excellence, fait du Groupe Riri le choix privilégié de nombreuses marques influentes dans le secteur de la mode, des accessoires de luxe, de l'outdoor et du denim. La stratégie multimarques et les sites de production dédiés de Mendrisio, Padoue, Tirano (Sondrio), Poggio a Caiano (Prato), Scarperia et San Piero a Sieve (Florence), Badia al Pino (Arezzo), Pergine Valsugana (Trento) et Palazzolo (Brescia) garantissent une production suffisante pour répondre aux exigences stylistiques multiformes de tous les clients.

Communiqué envoyé le 1 mars 2023 à 01:35 et diffusé par :