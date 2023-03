Carbios double son nombre de brevets délivrés en deux ans sur ses technologies propriétaires





Regulatory News:

Carbios (Euronext Growth Paris : ALCRB) (Paris:ALCRB), pionnier dans le développement et l'industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles, a doublé le nombre de ses brevets délivrés depuis son dernier bilan fin 20201.

Les procédés Carbios protégés

Carbios (en propre ou via sa filiale Carbiolice) détient actuellement 336 titres dans le monde, constituant 53 familles de brevets. En 2022, plusieurs délivrances de titres protégeant les enzymes propriétaires dégradant le PET ont eu lieu dans des pays d'intérêt comme les Etats-Unis et également dans des pays asiatiques dont l'Indonésie, la Corée du Sud, la Chine, le Japon et l'Inde. Carbios a aussi obtenu des délivrances au sein de ses familles de brevets protégeant le procédé de production de plastiques biodégradables, notamment pour le mélange-maître contenant l'enzyme ou son procédé d'obtention.

« Depuis deux ans, nous avons essentiellement renforcé notre protection sur notre procédé de biorecyclage du PET et des enzymes propriétaires associées » indique Lise LUCCHESI, Directrice de la Propriété Intellectuelle de Carbios. « Pour les années à venir, nous allons continuer à consolider la protection de ce procédé mais également celle du procédé de biodégradation du PLA par le dépôt de nouvelles demandes de brevet. Nous poursuivons aussi les procédures de délivrance de nos demandes de brevets déjà déposées afin d'aboutir à des brevets délivrés. »

« Depuis la création de Carbios, les départements de R&D et Propriété Intellectuelle ont travaillé main dans la main afin de garantir la protection maximale de nos enzymes ainsi que de nos procédés, » a commenté le Prof. Alain Marty, Directeur Scientifique de Carbios. « Ces efforts continus de protection étendue et internationale sont cruciaux pour protéger nos innovations et garantir le déploiement industriel de nos technologies. »

Une couverture internationale

Carbios étend son portefeuille de propriété intellectuelle dans des régions et pays où la demande est forte pour ses technologies de rupture (voir Fig. 1), notamment :

en Europe : 40 titres européens, qui pourront être validés dans les 39 Etats membres de l'Organisation Européenne des Brevets

: 40 titres européens, qui pourront être validés dans les 39 Etats membres de l'Organisation Européenne des Brevets en Amérique du Nord : 41 titres aux Etats-Unis et 23 titres au Canada

: 41 titres aux Etats-Unis et 23 titres au Canada en Asie : 152 titres, dont 37 titres en Chine, 27 titres au Japon et 24 titres en Inde

Carbios dispose également de 14 demandes de brevet qui pourront être étendues dans d'autres pays ou régions du monde dans les prochaines années.

« Nous sommes convaincus que le recyclage biologique est la solution la plus efficace et circulaire pour dégrader les plastiques, » commente Emmanuel LADENT, Directeur Général de Carbios. « La protection de nos enzymes et de nos procédés est au coeur de notre travail, et nous avons une équipe dédiée à la Propriété Intellectuelle au sein de Carbios. Dès 2023, nous allons également mettre des moyens sur la protection de l'innovation en lien avec la dégradation enzymatique d'autres polymères. »

Une équipe dédiée à la Propriété Intellectuelle

L'équipe de Propriété Intellectuelle chez Carbios est composée d'une Directrice (qui fait également partie du Comité Exécutif) et de deux ingénieurs brevets spécialisés dans les domaines de la biotechnologie et de la chimie des polymères, dont l'un est mandataire près de l'Office Européen des Brevets. L'équipe est soutenue par deux cabinets externes de conseil en Propriété Intellectuelle (Becker & Associés et Franck Tetaz Intellectual Property). Enfin, une Commission de Propriété Intellectuelle rapporte régulièrement au Conseil d'Administration de Carbios.

À propos de Carbios :

Fondée en 2011 par Truffle Capital, Carbios est une société de biotechnologie développant, en vue de leur industrialisation, des procédés biologiques innovants et compétitifs. Par son approche unique associant la biologie et la plasturgie, Carbios vise à répondre aux nouvelles attentes des consommateurs et aux enjeux de la transition écologique en relevant un défi majeur de notre époque : la pollution plastique et textile. La technologie de recyclage enzymatique développée par Carbios déconstruit tout type de déchet PET (le polymère dominant dans les flacons, barquettes, textiles en polyester) en ses constituants de base qui peuvent ensuite être réutilisés pour produire des nouveaux produits en PET de qualité équivalente au vierge. Cette première mondiale a été saluée en avril 2020 par la communauté scientifique internationale à travers une publication en Une de la prestigieuse revue Nature. Après avoir démarré avec succès son démonstrateur industriel à Clermont-Ferrand en 2021, Carbios vient de franchir une nouvelle étape clé vers l'industrialisation de son procédé avec le démarrage de la construction d'une première usine en partenariat avec Indorama Ventures.

En 2017, Carbios et L'Oréal ont co-fondé un consortium pour contribuer à l'industrialisation de sa technologie de recyclage. Engagés à développer des solutions innovantes pour le développement durable, Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory Beverage & Food Europe ont rejoint le Consortium en avril 2019. En 2022, Carbios a signé un accord avec On, Patagonia, PUMA, et Salomon, en vue de développer des solutions augmentant la recyclabilité et la circularité de leurs produits. PVH Corp. a rejoint ce Consortium en janvier 2023.

La Société a également développé une technologie de biodégradation enzymatique des plastiques à usage unique en PLA (polymère biosourcé). Cette technologie permet de créer une nouvelle génération de plastiques 100 % compostables à température ambiante, en intégrant les enzymes au coeur même de ces plastiques.

Pour en savoir plus : www.carbios.com / Twitter: Carbios LinkedIn: Carbios Instagram: insidecarbios

Carbios (ISIN FR0011648716/ALCRB) est éligible au PEA-PME et bénéficie de la qualification « Entreprise Innovante » de Bpifrance permettant l'éligibilité des titres de la Société à l'investissement des Fonds Communs de Placement dans l'Innovation (FCPI)

Le communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres en France, en Europe, aux Etats-Unis ou dans tout autre pays.

1 Cf. communiqué de presse du 14 janvier 2021

Communiqué envoyé le 1 mars 2023 à 00:50 et diffusé par :