Ouverture officielle d'un bureau Altium en Corée





Altium a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son nouveau bureau régional à Séoul, en Corée. Altium a identifié un potentiel considérable en Corée et souhaite mieux servir ses clients dans ce pays, raccourcir le temps de rétroaction et répondre aux besoins spécifiques du marché coréen. Les clients coréens bénéficieront d'un service amélioré, de prix concurrentiels et d'améliorations des produits. Il s'agit là d'une avancée importante pour Altium alors que la société continue de se développer et d'étendre sa couverture directe de nouveaux marchés.

« Altium exerce des activités en Corée depuis plus de cinq ans, nouant de solides relations client dans de multiples segments comme l'électronique grand public, l'automatisation industrielle et l'ingénierie automobile, ainsi qu'avec diverses agences du gouvernement coréen. La mise en place d'une équipe dédiée couvrant tous les aspects de l'engagement client, des préventes aux ventes et marketing et au support client, permettra à Altium de mieux répondre aux besoins du marché local en Corée. »

- Pelle Chiari, directeur d'Altium Korea Software Ltd.

Le marché coréen, classé en troisième position sur le marché mondial de la production d'électronique, est considéré comme un élément clé de la croissance d'Altium au cours des cinq prochaines années. Cette expansion devrait aider Altium à accroître sa présence sur le marché coréen en fournissant un support plus rapide et plus efficace aux clients actuels et une communication plus personnalisée avec les nouveaux clients soutenant l'innovation continue des sociétés en Corée. L'ouverture d'un bureau local fait partie de l'objectif global de la société d'offrir un service à la clientèle exceptionnel et des prix concurrentiels dans le pays.

À propos d'Altium :

Altium est le leader du marché des logiciels de conception de cartes de circuits imprimés. Notre produit phare, Altium Designer®, est l'outil logiciel de choix pour les ingénieurs qui travaillent dans les entreprises les plus intéressantes et renommées au monde, de la NASA à Breville.

Fondée en Australie en 1985 et cotée à la bourse australienne ASX depuis 1999, Altium a aujourd'hui son siège social à San Diego, en Californie, une capitalisation boursière de 4,8 milliards AUD et compte plus de 800 employés dans le monde. Altium figure parmi les sociétés mondiales d'automatisation de la conception électronique à la croissance la plus rapide. Nous générons une croissance à deux chiffres de notre chiffre d'affaires, de fortes marges, de solides bénéfices et des résultats de plus en plus robustes à la suite de nos initiatives axées sur le Cloud.

