Farm to Plate annonce la disponibilité de sa plate-forme SaaS révolutionnaire de chaîne d'approvisionnement pour améliorer la sécurité alimentaire, minimiser les rappels et encourager des écosystèmes durables.

Farm to Plate a annoncé aujourd'hui la disponibilité immédiate de Farm To Plate (F2P), une solution inédite basée sur la technologie blockchain pour l'établissement de la provenance et le suivi dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire afin d'étendre la transparence des données jusqu'aux niveaux locaux de l'industrie des produits alimentaires, de bout en bout, des producteurs aux consommateurs. La plate-forme Farm to Plate répond aux demandes réglementaires accrues en matière de numérisation et de transparence associées à la conformité à GS1 et à la règle N° 204 de la FDA FSMA. La plate-forme met également l'accent sur la confiance dans les marques, la stabilité financière et la réputation en privilégiant la durabilité, les pratiques agricoles responsables et la transparence pour le consommateur tout en réduisant considérablement le risque de risque et l'ampleur des rappels. Découvrez son fonctionnement.

Fonctionnalités clés et avantages majeurs de Farm to Plate

Microtipping : permet le versement direct de pourboires aux producteurs de la part des consommateurs finaux. Ces paiements sont effectués instantanément, de façon sécurisée, par l'intermédiaire de la blockchain, en éliminant les intermédiaires et les risques fraudes pour augmenter les revenus modestes des producteurs.

: permet le versement direct de pourboires aux producteurs de la part des consommateurs finaux. Ces paiements sont effectués instantanément, de façon sécurisée, par l'intermédiaire de la blockchain, en éliminant les intermédiaires et les risques fraudes pour augmenter les revenus modestes des producteurs. Suivi immuable de bout en bout : des informations immuables et décentralisées garantissent qu'aucune partie prenante ne dispose d'une quantité disporportionnée d'informations afin d'éliminer le risque de brouillage des données .

des informations immuables et décentralisées garantissent qu'aucune partie prenante ne dispose d'une quantité disporportionnée d'informations afin d'éliminer le risque de brouillage des données Contrôle de l'accès aux informations sécurisé sur la blockchain : des vérifications rigoureuses permettent un contrôle granulaire de qui peut accéder aux données et à quels types. Ainsi, seules les informations requises pertinentes sont accessibles à différents acteurs.

des vérifications rigoureuses permettent un contrôle granulaire de qui peut accéder aux données et à quels types. Ainsi, seules les informations requises pertinentes sont accessibles à différents acteurs. Développé à partir des normes GS1 et conforme à la règle n° 204 de la FDA FSMA.

Satisfaire le besoin des consommateurs pour une transparence de bout en bout

Dans une chaîne de fourniture en produits alimentaires mondialisée permettant l'approvisionnement et le transport transcontinentaux, le niveau de transparence à propos de la source, du transport et du stockage requis par les consommateurs est sans précédent, sans compter les autres informations qu'ils exigent. La recherche démontre également que 73 % des consommateurs préfèrent des marques qui sont durables, honnêtes et transparentes en ce qui concerne les méthodes et les lieux d'élevage et de production. La production durable est également un aspect important pour des consommateurs qui sont prêts à payer une prime importante, de 30 à 40 %, pour des produits durables. « Farm to Plate sera révolutionnaire pour les marques de produits alimentaires désireuses de développer une identité forte vis à vis des consommateurs modernes privilégiant la durabilité. En permettant la transparence et la capacité à établir directement des liens avec leurs producteurs, les marques peuvent projeter une image claire d'entreprise moderne et consciencieuse à l'intention de leurs clients. C'est le début d'un lien de confiance durable entre les consommateurs et les marques de produits alimentaires.- Mika Liss, Conseiller stratégique, Farm To Plate.

Farm to Plate comble les liens manquants dans la chaîne d'approvisionnement

Les marques de produits alimentaires ont du mal à respecter les exigences réglementaires et les demandes des consommateurs en matière de transparence. Fournir de telles informations détaillées et fiables dans une chaîne d'approvisionnement complexe est un défi. Les traitements manuels sont largement utilisés ce qui rend les données vulnérables à la fraude et empêchent le transfert opportun des informations à toutes les parties prenantes. Farm to Plate utilise une blockchain accessible avec permission, des outils activés par l'IA et l'automatisation à travers des dispositifs IoT pour fournir des données en temps réel, immuables et à accès contrôlé aux bonnes parties prenantes. «Nous avons construit F2P avec une technologie ouverte et homologuée qui s'intègre de façon transparente à vos systèmes existants. Son meilleur aspect est sa modularité qui nous permet d'élargir ses capacités de façon quasiment infinie alors que nous préparons de nouvelles fonctionnalités pour les prochaines versions. » Saptarshi Choudhury, Vice-président Produits, Farm To Plate.

Connecter les consommateurs et les agriculteurs pour des écosystèmes durables

Grâce à l'utilisation de plates-formes de messagerie populaires comme WhatsApp, la transcription vocale, les traductions de langage courant et une fonctionnalité hors ligne, Farm To Plate est la première solution de suivi véritablement accessible aux producteurs agricoles et aux pêcheurs. Avec le microtipping, Farm to Plate va tirer parti du lien consommateur-agriculteur pour apporter une stabilité financière aux producteurs et réduire le risque de modes de production trop intensifs.

« Farm To Plate est la première solution de chaîne d'approvisionnement en produits alimentaires qui va connecter toutes les parties prenantes entre elles et les intégrer au système. Nous sommes les seuls à connecter les consommateurs et les producteurs directement pour favoriser la confiance dans les aliments à travers la transparence et la durabilité financière des producteurs grâce à un code QR unique. Pramod Sajja, PDG, Farm to Plate LLC. & Paramount Software Solutions Inc.

À propos de Farm to Plate

La vision de l'équipe Blockchain de Farm to Plate était de développer un produit pour transformer les modes opératoires du secteur de l'alimentation et des boissons. Les réussites de Hyperledger Fabric ont abouti dans son adoption et l'essor de l'écosystème source ouverte à l'avant-garde de cette technologie. Farm to Plate voulait développer un système performant tout en restant simple pour combler les lacunes des systèmes de chaîne d'approvisionnement existants.

