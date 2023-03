Une étude menée par smartShift et l'ASUG révèle que les clients SAP limitent le code personnalisé tout en adoptant l'automatisation





BOSTON, 1er mars 2023 /PRNewswire/ -- smartShift, une société offrant aux entreprises SAP une meilleure façon de migrer et d'optimiser le code personnalisé, a annoncé les résultats d'un projet de recherche conjoint avec l'ASUG (Americas' SAP Users' Group).

Les entreprises qui effectuent la transition vers SAP S/4HANA se heurtent à des obstacles dans la mise à niveau de leurs systèmes. L'un des principaux défis consiste à déterminer comment gérer leur code personnalisé ABAP lorsqu'elles changent de système. Les méthodes citées par les clients comprennent les trois voies suivantes : utiliser les ressources internes, utiliser les ressources de partenaires ou utiliser les ressources de SAP. Si beaucoup ont persévéré, chacun d'entre eux a dû faire face à des difficultés.

« Notre recherche avec smartShift révèle les défis auxquels les clients SAP sont confrontés lorsqu'il s'agit de gérer le code personnalisé, en particulier lorsqu'ils évoluent vers de nouveaux environnements SAP. L'utilisation de l'automatisation présente des avantages évidents et notre recherche les met en évidence », a déclaré Marissa Gilbert, directrice de recherche de l'ASUG.

« Lorsqu'il s'agit de gérer un code personnalisé, la plupart des entreprises cherchent une méthode éprouvée qui offre des résultats garantis sans risquer de perturber l'activité de l'entreprise. Quelle que soit la taille de la base de code personnalisée ou sa complexité, nous garantissons le résultat commercial. Notre solution automatisée brevetée, alimentée par l'IA, et notre approche logicielle nous permettent de corriger et de transformer le code personnalisé en quelques semaines plutôt qu'en quelques mois. Nous l'avons fait pour plus de 3000 systèmes SAP. Cette solution est simple et nos clients et partenaires affirment qu'il n'en existe aucune autre sur le marché », a déclaré Derek Oats, PDG de smartShift.

De nombreux clients SAP ont indiqué qu'ils étaient soit neutres, soit insatisfaits concernant leur approche de la gestion du code personnalisé. Ces approches s'appuient sur la correction manuelle du code avec un certain soutien des outils. Elles ont tendance à demander beaucoup de travail, à prendre du temps et à être risquées. En guise d'alternative, les solutions entièrement automatisées comme celles proposées par smartShift, améliorent l'efficacité, réduisent le travail manuel et accélèrent la transformation numérique. Elles peuvent également aider les clients SAP à se préparer pour l'avenir en modernisant l'ensemble de leur infrastructure d'application.

Pour en savoir plus sur les résultats de l'étude de l'ASUG, consultez la page suivante :

https://www.asug.com/events/how-to-address-custom-code-for-sap-transformation

Cliquez ici pour accéder au rapport complet :

https://smartshift.com/smartshift-and-asug-the-impact-of-custom-code/

À propos de l'ASUG

L'ASUG est le plus grand groupe d'utilisateurs SAP au monde. Fondé par un groupe de clients SAP visionnaires en 1991, sa mission est d'aider les personnes et les entreprises à tirer le meilleur parti de leur investissement dans la technologie SAP. L'ASUG travaille actuellement avec des milliers d'entreprises via des adhésions à l'échelle de l'entreprise, mettant en relation plus de 130 000 professionnels avec des ressources de mise en réseau et de formation afin de les aider à relever de nouveaux défis. Grâce à des événements présentiels et virtuels, à des ressources numériques à la demande et à la représentation permanente de ses membres, l'ASUG aide les clients SAP à ouvrir le champ des possibles.

À propos de smartShift

smartShift offre aux clients SAP une meilleure façon de migrer et d'optimiser leur code personnalisé. Grâce à ses solutions brevetées alimentées par l'IA, smartShift fournit un code sécurisé, stable et optimisé en quelques semaines au lieu des mois requis par les approches conventionnelles. De nombreux clients SAP parmi les plus importants au monde font confiance à smartShift. La société a modernisé plus de 3000 systèmes SAP, convertissant plus de 2,5 milliards de lignes de code. smartShift offre une solution à prix et à délai fixe avec une garantie de qualité de 100 %.

Contact

Communications d'entreprise

Darshita Srivastava

E-mail : [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1431806/smartShift_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 28 février 2023 à 19:55 et diffusé par :