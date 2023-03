Foo Fighters et Stern Pinball annoncent le lancement des nouveaux flippers Rock and Roll





Stern Pinball, Inc. lance une nouvelle gamme de flippers célébrant les recrues de la classe de 2021 du Temple de la Renommée du Rock and Roll, Foo Fighters, et créés en collaboration avec le groupe de musiciens. Les flippers Foo Fighters sont disponibles en modèles Pro, Premium, et Edition limitée.

Les Foo Fighters ont fait leur percée sur la scène mondiale pour la première fois en 1995 avec leur premier album classique qui porte leur nom. Au cours de leur carrière, le groupe a sorti 10 albums studio, accumulé plus de 32 millions de ventes de disques à travers le globe et remporté 15 Grammy Awards. Lauréat du tout premier Prix "Global Icon" décerné par MTV, en 2021 il a été intronisé au Temple de la Renommée du Rock and Roll. Figurant parmi les plus grandes vedettes de l'ensemble des tournées internationales dans les stades, les salles de concert et les festivals, leur musique résonnera bientôt dans les salles de jeu et lieux de divertissement sous la forme de flippers.

Les flippers Foo Fighters de Stern apportent l'expérience de concert des Foo Fighters à domicile, alors que les joueurs sont plongés dans une aventure épique de flipper incluant 15 chansons emblématiques couvrant le vaste catalogue du groupe, y compris All My Life, Best of You, Breakout, Everlong, Holding Poison, I'll Stick Around, Learn to Fly, Monkey Wrench, My Hero, Run, Something from Nothing, The Pretender, This is a Call, Times Like These, et Walk.

Après plus de deux ans de fabrication et l'apport créatif des propres membres du groupe - Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett, Rami Jaffee, et feu le grand Taylor Hawkins - le flipper Foo Fighters de Stern est bien plus qu'un flipper haut-de-gamme. Un nouvel univers complet a été imaginé, avec des illustrations exceptionnelles dessinées à la main et des animations personnalisées dont " Foo Fighters Saturday Morning Action Time!"? une série de fiction télévisée relatant les efforts du groupe pour sauver le rock and roll... ET LE MONDE ! Rejoignez les Foo Fighters dans cette mission de sauvetage visant à déjouer le Malin, le mystérieux alien Overlord et son armée de robots. Cherchez à vous introduire dans la partie supérieur du plateau de jeu, en Zone 51, et mettez le chaos dans le flipper. Montez à bord du véhicule pour une mission de justice, sauvez l'humanité de l'extinction et laissez le rock dirigez votre vie !

Les flippers Foo Fighters comprennent le système primé Insider Connectedtm de Stern, qui permet aux joueurs d'interagir avec le jeu et un réseau international de joueurs de nombreuses manières. Par le biais d'Insider Connected, les joueurs peuvent suivre leurs progrès, gagner de nouveaux prix spécifiques de ce jeu, échanger avec la communauté des joueurs et participer à des promotions et des Quêtes défis. Insider Connected fournit également une gamme d'outils axée sur l'opérateur permettant d'axer le jeu sur l'emplacement géographique via un classement des lieux, de fidéliser les joueurs, d'analyser la performance, d'apporter des ajustements à distance, et d'entretenir les machines. L'inscription à Insider Connected est possible sur insider.sternpinball.com/.

Limitée à 1 000 machines dans le monde, la très collectionnable Édition Limitée comprend le Expression Lighting Systemtm. Doté de 96 LED RGB intelligents, ce système permet un contrôle complet du spectre de couleurs. Dans des poches latérales afin d'assurer une illumination complète, en couleur, de l'aire de jeu, ce système d'éclairage est synchronisé avec le jeu de lumières spécialement conçu pour chaque chanson et réagissant dynamiquement aux différentes étapes du jeu. La version Edition Limitée inclut également une vitre réfléchissante exclusive en pleine couleur inspirée de Rock-Battle, un coffre exclusif, magnifiquement illustré par des films réfléchissants haute définition en pleine couleur, et une caisse au revêtement poudré vert ultra-brillant Overlord, une arche inférieure signée par le designer, des décors intérieurs exclusifs, un système audio mis à niveau, une glace de plateau antireflet, un moteur à vibration, une plaque à numérotation séquentielle, et un certificat d'authenticité signé par Gary Stern, président du conseil, et Seth Davis, président de Stern.

"En nous associant à Foo Fighters, nous avons créé un univers de flippers entièrement nouveau sur le thème d'une musique incroyable. L'énergie émanant de ce désign unique, rapide et fluide, mis en scène avec des effets lumineux spectaculaires et des illustrations exceptionnelles réalisées à la main a permis de créer l'expérience de jeu ultime," a déclaré Seth Davis, Président-directeur général de la société. "Branchez-vous dès aujourd'hui et devenez un héro."

Les nouveaux flippers Foo Fighters seront exposées et disponibles pour le jeu lors d'un événement de lancement spécial à la soirée The House of Internet du Salon SXSW, du 10 au 12 au Pershing à Austin, au Texas.

Tarifs et disponibilité:

Prix au détail conseillé par le fabricant ("MSRP")*:

*MSRP pour des ventes à des utilisateurs finaux aux Etats-Unis, hors TVA, taxe sur les produits et services, taxe de vente, droits de douane ou autres taxes.

Edition Pro: 6 999 USD Edition Premium: 9 699 USD Edition limitée: 12 999 USD

Les flippers et accessoires Foo Fighters sont disponibles dès à présent par l'intermédiaire des distributeurs et vendeurs agréés des flippers Stern dans le monde entier.

A propos de Insider Connected

Insider Connected est une initiative technologique complète visant à relier l'univers des flippers Stern. La plateforme est conçue pour améliorer et élargir l'engagement du joueur avec les jeux, à la fois au domicile et dans un contexte commercial. Elle offre également aux opérateurs professionnels des flippers une palette d'outils performants permettant d'axer le jeu sur l'emplacement géographique, de fidéliser les joueurs, d'analyser la performance, d'apporter des ajustements à distance, et d'entretenir les machines.

L'inscription à Insider Connected est possible sur insider.sternpinball.com. Les joueurs peuvent également s'enregistrer pour un jeu connecté en scannant un QT code d'enregistrement sur le flipper. Une fois enregistré, le joueur reçoit un QR code unique lui permettant de s'identifier sur n'importe quel flipper Stern du monde entier. En scannant son code, il peut suivre ses progrès, gagner de nouveaux prix spécifiques de ce jeu, échanger avec la communauté des joueurs et participer à des promotions et des Quêtes défis.

"Insider Connected transforme la façon dont les joueurs interagissent avec les flippers. Les opérateurs tirent parti de nouveaux outils permettant de répéter le jeu en boucle et de les entretenir à distance, tandis que les joueurs ont la possibilité de gagner des badges spécifiques au lieu," a affirmé Seth Davis, Président directeur général de Stern Pinball, Inc.

À propos de Stern Pinball, Inc.

Stern Pinball, Inc. créé des loisirs fascinants qui invitent à aimer les jeux, suscitent la passion, forgent des amitiés et relient les gens les uns aux autres partout, pour toute une vie, par le biais d'expériences et de jeux de flipper innovants, amusants et basés sur des technologies de pointe. Basée à quelques minutes de l'aéroport international O'Hare de Chicago, en plein coeur de l'Amérique du Nord, la société crée, conçoit, fabrique, commercialise et distribue une gamme exhaustive de flippers mécaniques et numériques technologiquement avancés, ainsi que des pièces, accessoires et produits dérivés. Stern Pinball dessert les marchés numérique, grand public, commercial et entreprise à l'échelle mondiale.

Parmi les récents titres de Stern Pinball, on retrouve James Bond, Rush, Godzilla, The Mandalorian, Led Zeppelin, Avengers: Infinity Quest, Teenage Mutant Ninja Turtles, Stranger Things, Elvira's House of Horrors, Jurassic Park, Black Knight: Sword of Rage, The Munsters, The Beatles, Deadpool, Iron Maiden, Guardians of the Galaxy, Star Wars, Aerosmith, Ghostbusters, KISS, Metallica, Game of Thrones, The Walking Dead, Star Trek, AC/DC, Batman, et Spider-Man. Un large éventail de joueurs profitent des jeux de Stern Pinball, cela va des joueurs de flipper professionnels qui s'affrontent dans des compétitions aux enjeux élevés à travers le monde aux joueurs débutants qui découvrent l'attrait de la boule argentée pour la première fois. Pour vous joindre à la fête et en savoir plus, veuillez consulter le site www.sternpinball.com.

Toutes les marques et noms de produits sont la propriété de leurs sociétés respectives.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 28 février 2023 à 18:40 et diffusé par :