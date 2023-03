MAYBELLINE NEW YORK LANCE SON MASCARA FALSIES SURREAL ET SON TOUT PREMIER AVATAR





Transformez vos cils : Impact surréaliste. Technologie surréaliste. Cils surréalistes.

NEW YORK, le 28 févr. 2023 /CNW/ - Maybelline New York, la plus importante marque de cosmétiques au monde, élargit son portefeuille de mascara très populaires pour lancer un produit à ce point surréaliste que seul un avatar peut lui donner vie. Le nouveau mascara Falsies Surreal est lancé avec l'aide de May, le tout premier avatar de Maybelline, qui est en vedette aux côtés de l'ambassadrice mondiale de Maybelline Gigi Hadid dans le cadre de la nouvelle campagne qui fusionne le monde réel et le monde virtuel.

Pouvant être porté jusqu'à 24 h sur 24, le mascara Falsies Surreal propose une transformation visible des cils. La technologie hybride à poils longs et courts et la brosse en hélices amplifiante avec de longs poils torsadés permettent d'étendre chaque cil pour un volume extrême et des cils d'apparence jusqu'à 36 % plus longs. Les gens vous demanderont si ce sont vos vrais cils.

Le métavers demeure la nouvelle frontière de l'interaction sociale, et May n'est que la prochaine étape de parcours d'exploration du monde virtuel de Maybelline. L'an dernier, Maybelline s'est associée à Ready Player Me, la principale plateforme d'avatar multi-jeux pour le métavers, afin d'offrir cinq maquillages gratuits créés par des spécialistes qui peuvent être appliqués à votre avatar en quelques secondes.

« Lorsqu'un mascara crée une transformation aussi surréaliste, il faut quelque chose de tout aussi surréaliste pour l'introduire. C'est là que May entre en jeu. Nous sommes très heureux de développer notre portefeuille Falsies avec l'aide de notre premier avatar, qui donne vie à l'aspect surréaliste de l'extension des cils et à la technologie de prochaine génération d'une manière amusante et inattendue », a déclaré Shivani Shah, vice-présidente principale, Expérience de marque mondiale chez Maybelline New York.

Au-delà du mascara Falsies Surreal, May jouera un rôle dans la diffusion de produits et services virtuels, les activations liées aux métavers et les campagnes de franchises de maquillage emblématiques et très performantes.

À propos de Maybelline New York

Distribuant ses produits dans plus de 120 pays, Maybelline New York est la plus grande marque de cosmétiques au monde. Alliant des formules à la fine pointe de la technologie à son expertise des tendances, Maybelline New York a pour mission d'offrir des produits cosmétiques d'inspiration urbaine très performants et innovants pour tous. Maybelline New York a lancé Brave Together en 2020, un programme à long terme visant à déstigmatiser les enjeux de santé mentale et à financer des initiatives en santé mentale dirigées par des organismes sans but lucratif. La marque s'est engagée à verser 10 millions de dollars à des causes de santé mentale dans le but d'aider un million de personnes à accéder à un soutien individuel essentiel d'ici 2025. Renseignements : http://www.maybelline.com

