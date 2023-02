KURA ONE, le distributeur de petites canettes de marques de saké japonais primées au Japon et à l'étranger, propose désormais ses produits sous forme d'abonnement dans le monde entier !





KURA ONE sélectionne minutieusement des marques de saké provenant de brasseries primées au Japon et à l'étranger et procède à leur reconditionnement en petites canettes d'aluminium de 180 ml/196 g très pratiques, sans compromettre la qualité du saké. Le 31 janvier fut la date de lancement du premier service de commande en ligne de saké en canette par abonnement au monde. Grâce à celui-ci, le saké peut être livré directement aux clients abonnés dans plus de 100 pays, accompagné d'informations relatives à la meilleure façon de le savourer. La vaste couverture médiatique du lancement de ce service a attiré l'attention au Japon.

L'« Édition spéciale commémorative du lancement de KURA ONE », qui regroupe l'ensemble des 21 marques qui seront livrées de janvier à juin 2023, et l'« Assortment Box », qui contient des coupes à saké spéciales de style artisanal japonais, sont particulièrement prisés.

Par ailleurs, le film « KURA ONE TRIP. », produit par la marque KURA ONE et présentant les brasseries de saké et leurs régions, est désormais disponible en ligne. Le mardi 28 février, KURA ONE commencera à accepter les demandes en provenance de partenaires BtoB internationaux (restaurants, commerces de spiritueux, etc.) qui pourront commander à partir de 30 canettes seulement.

Vidéo de la conférence de presse organisée à Tokyo (version anglaise) : https://www.youtube.com/watch?v=aTTeue_Y2Ig

KURA ONE TRIP. : https://sake.japanpage.jp/en/pages/kuraone_movies

[Six nouveaux assortiments pouvant désormais être expédiés dans 100 pays !]

« KURA ONE STORY. Abonnement » : livraison mensuelle de 3-4 canettes de marques de saké primées au Japon et à l'international.

Prix : 3 600 yens (hors taxes) par mois, disponibilité limitée aux 2 000 premières commandes. « Édition spéciale commémorative du lancement de KURA ONE » : coffret spécial contenant un ensemble complet de 21 canettes de marques de saké primées au Japon et à l'étranger. Prix : 23 000 yens (hors taxes), disponibilité limitée aux 500 premiers coffrets. « Coffret de verres à saké KURA ONE » : comprend quatre verres à saké Kimoto différents, utilisés dans de célèbres restaurants, et deux canettes de KURA ONE. Prix : 16 800 yens (hors taxes), disponibilité limitée aux 100 premiers coffrets. « Coffret de coupes à saké artisanales traditionnelles KURA ONE » : comprend trois types de coupes à saké artisanales traditionnelles en céramique (Shigaraki) et porcelaine (Kutani), ainsi que deux canettes de KURA ONE. Prix : 7 600 yens (hors taxes), disponibilité limitée aux 100 premiers coffrets. « Coffret de coupes à saké thermosensibles KURA ONE » : comprend deux mystérieuses coupes à saké dont la teinte fleur de cerisier change en fonction de la température du saké, ainsi que deux canettes de KURA ONE. Prix : 5 400 yens (hors taxes), disponibilité limitée aux 100 premiers coffrets. « Coffret surprise KURA ONE » : boîte d'essai pour débutants, qui vous permettra de savourer deux canettes KURA ONE. Prix : 1 700 yens (hors taxes).

Les taxes et frais d'expédition ne sont pas compris.

Cliquez ici pour commander (sur le site web officiel) :

En anglais : https://sake.japanpage.jp/en/pages/kuraone

En français : https://sake.japanpage.jp/fr/pages/kuraone

En chinois traditionnel : https://sake.japanpage.jp/zh-tw/pages/kuraone

En chinois simplifié : https://sake.japanpage.jp/zh-cn/pages/kuraone

En japonais : https://sake.japanpage.jp/pages/kuraone

[Nous acceptons désormais les demandes de partenaires BtoB du monde entier]

Nous sommes à la recherche de partenaires de distribution BtoB afin de donner naissance à de nouvelles façons de boire du saké, intégrées aux modes de vie des consommateurs de différentes parties du monde.

KURA ONE attache une grande importance à ses utilisateurs cibles et à ses méthodes de vente. C'est pourquoi nous nous entretiendrons avec chacune des entreprises pour prendre une décision basée sur leur proposition et leur enthousiasme vis-à-vis du projet, plutôt que d'appliquer le principe du premier arrivé, premier servi. Il ne s'agit pas d'une offre exclusive destinée à une seule société dans un seul pays. Nous menons déjà des négociations commerciales avec des restaurants et des détaillants spécialisés dans le saké en Asie, en Europe et aux États-Unis.

Aperçu des partenariats de distribution BtoB/Détails des transactions/Privilèges/Comment introduire une demande (en cinq langues) : https://sake.japanpage.jp/en/pages/kuraone_btob

