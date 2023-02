Position d'Air Canada sur Toronto-Pearson





MONTRÉAL, le 28 févr. 2023 /CNW/ - Air Canada a émis aujourd'hui la déclaration suivante en réponse aux nouvelles indiquant que l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA) imposait des limites aux opérations des transporteurs à l'aéroport Toronto-Pearson.

Air Canada a été tout d'abord informée des plans de la GTAA en août 2022; elle a donc conçu son horaire d'hiver 2023 en tenant compte de ces limites et ne prévoit pas apporter de changements majeurs à son horaire pour le congé du mois de mars. La Société a reçu par la suite des renseignements à propos des plans de la GTAA pour l'été 2023 et a également préparé son prochain horaire estival en fonction de ces paramètres.

Air Canada a pour politique de collaborer avec ses partenaires de l'industrie pour répondre aux exigences des aéroports et autres tierces parties de façon à favoriser des améliorations opérationnelles et à soutenir le fonctionnement harmonieux du réseau de transport aérien au Canada. Cette collaboration consiste, comme c'est le cas ici, à adapter son horaire au besoin pour assurer la stabilité opérationnelle, une démarche considérée comme normale.

