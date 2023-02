Hans Dorsinville est nommé vice-président senior de la création mondiale pour BALMAIN BEAUTY





BALMAIN a annoncé la nomination de Hans Dorsinville au poste de vice-président senior (SVP) de la création mondiale pour BALMAIN BEAUTY, à compter de janvier 2023. Hans sera basé à New York et relèvera directement d'Olivier Rousteing, directeur de la création de BALMAIN.

Dans le cadre de ses fonctions, Hans travaillera en étroite collaboration avec les équipes de BALMAIN et BALMAIN BEAUTY, notamment avec les dirigeants d'Estée Lauder Companies (NYSE : EL), Guillaume Jesel, président des marques mondiales, TOM FORD BEAUTY, BALMAIN BEAUTY et Luxury Business Development, et Nathalie Berger Duquene, vice-présidente senior (SVP), directrice générale mondiale de BALMAIN BEAUTY. En tant que SVP de la création mondiale, Hans sera chargé de superviser l'ensemble de la gamme créative de BALMAIN BEAUTY, notamment l'image, les concepts, la stratégie et l'expression d'une voix unique entre la marque et la maison de couture. Il travaillera avec l'équipe pour assurer une expérience cohérente dans tous les points de contact du parcours consommateur.

Guillaume a déclaré : « Hans est un leader créatif exceptionnellement talentueux et innovant et je suis très heureux qu'il rejoigne l'équipe pour concrétiser la vision révolutionnaire d'Olivier Rousteing pour BALMAIN BEAUTY ».

Hans apporte plus de 25 ans d'expérience créative à BALMAIN BEAUTY après avoir occupé des postes de direction dans des agences de mode, de branding et de publicité de premier plan, ainsi qu'en interne chez Donna Karan. Plus récemment, Hans a occupé le poste de directeur de la création chez Gotham, où il a dirigé le travail de création stratégique pour plusieurs grandes marques de mode et de beauté. Avant Gotham, Hans était directeur de la création chez Select World, après avoir passé plus de dix ans chez Laird + Partners en tant qu'associé fondateur. En tant que vice-président exécutif (EVP) et directeur de la création du groupe Laird + Partners, il a dirigé la conception de la marque, la direction artistique du numérique, la conception de l'emballage imprimé, le merchandising et les défilés de mode de la clientèle des parfums de luxe, de la haute joaillerie et de la mode.

L'ascension de Hans dans la direction créative de la mode et de la beauté a commencé lorsqu'il a rejoint l'agence créative interne de Donna Karan au début des années 1990 en tant que designer junior. Assumant des fonctions aux responsabilités croissantes, Hans a accédé au poste de vice-président exécutif, où il a organisé des campagnes pour la collection et la ligne de bridge DKNY. Chez Donna Karan, il a travaillé sur l'ensemble de la mode et des licences, notamment pour les parfums et les soins de la peau. Hans est diplômé de la Parsons School of Design de New York et de Paris.

Hans a été un défenseur réputé de la diversité, de l'inclusion et de l'autonomisation pendant toute sa carrière et dans les industries de la mode et de la beauté. En 2018, Hans a fondé la Creative Coalition for Diversity dans le but d'élargir les possibilités d'avoir un groupe plus diversifié et plus inclusif de créatifs de couleur.

« Nous sommes très heureux que Hans prenne ces fonctions de leader créatif, en partenariat avec Olivier, pour la création de BALMAIN BEAUTY. La grande expérience durable de Hans dans le domaine de la mode et de la beauté, ainsi que sa réputation de créateur audacieux et innovant, font de lui la personne idéale pour occuper ce poste. Ses ressources uniques renforceront les possibilités infinies de cette nouvelle marque de beauté de luxe », a déclaré Nathalie.

En septembre 2022, The Estée Lauder Companies Inc. et BALMAIN ont annoncé un accord de licence pour développer, produire et distribuer conjointement une ligne innovante de produits de beauté qui s'adressera aux consommateurs de luxe du monde entier : BALMAIN BEAUTY. La collaboration devrait être lancée à l'automne 2024, avec pour objectif la transformation du monde de la beauté de luxe et de la couture grâce à un design exceptionnel, un artisanat unique et un engagement indéfectible envers l'innovation.

À propos de BALMAIN

Depuis plus de dix ans, Olivier Rousteing, directeur artistique de BALMAIN, consolide avec inventivité le formidable héritage de Pierre Balmain, tout en restant toujours fidèle à sa volonté de créer des pièces reflétant la manière dont la clientèle mondiale et inclusive de BALMAIN souhaite vivre aujourd'hui. Le résultat est une silhouette, un style et une attitude BALMAIN instantanément reconnaissables, qui mettent en valeur le savoir-faire des ateliers de la maison, tout en rappelant sans relâche son riche héritage parisien. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter balmain.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 28 février 2023 à 17:15 et diffusé par :