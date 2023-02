Cavli Wireless présentera le C16QS, un module CAT1.bis à très bas coûts, à l'Embedded World 2023 en Allemagne





Cavli Wireless assistera à l'édition 2023 de l'Embedded World 2023 à Nuremberg, Allemagne, du 14 au 16 mars 2023. L'événement est connu pour être le plus grand salon des technologies embarquées, présentant divers systèmes électroniques, l'intelligence distribuée, l'IoT, l'efficience énergétique, et plus encore. Cavli présentera ses solutions de connectivité IoT dans le hall 3, stand 3-328.

La première présentation au stand Cavli portera sur le Cavli C16QS, un module cellulaire LTE CAT1.bis intégré à mode unique basé sur 3GPP Release 14, livré avec une eSIM et un GNSS. Le Cavli C16QS permettra également aux OEM déployant l'IoT de réduire les coûts matériels initiaux grâce à la tarification efficace du module, ce qui en fait la solution LTE CAT1.bis la plus abordable au monde. L'eSIM intégrée couplée à Cavli Hubble Global Connectivity garantit que le module peut être déployé à l'échelle mondiale, ce qui en fait une solution idéale pour les secteurs logistique, automobile, du suivi des véhicules et bien plus encore.

Le Hubble Stack Intelligence permet le diagnostic à distance, la surveillance et le débogage du C16QS via Hubble Lens, une fonctionnalité avancée de diagnostic à distance de la plateforme Cavli Hubble IoT. Cette fonctionnalité élimine le besoin d'intervention physique, ce qui permet de mettre à l'échelle l'IoT de manière efficace. Et grâce à ses solides partenariats d'opérateurs dans l'UE, Cavli a acquis une présence étendue dans toute l'Europe avec ses solutions de connectivité LTE et LTE-M locales, établissant de nouvelles normes industrielles en matière de qualité de service et de tarification.

Cavli Wireless présentera également les modules IoT cellulaires de série C dotés de LPWAN et de connectivité à large bande avec un vaste éventail d'options en termes d'empreinte, de consommation d'énergie et de capacités réseau, ce qui fait des Cavli Smart Modules un choix approprié pour toutes les solutions que les clients souhaitent mettre en oeuvre. L'équipe d'expertise des solutions Cavli présentera également des démonstrations en direct du Hubble Tech Stack et des conseils gratuits pour les visiteurs du stand. Les participants peuvent réserver une réunion avec l'équipe de conseils sur le site : https://www.cavliwireless.com/engagements/product-and-solution-guides.html

« En tant que principal événement commercial pour les entreprises technologiques du monde entier, l'Embedded World 2023 constitue la plateforme idéale pour dévoiler nos solutions d'IoT cellulaire de pointe. Cavli Wireless est ravi de se joindre aux leaders sectoriels durant ce prestigieux événement et de démontrer notre engagement à démocratiser l'Internet des objets », commente Tarun Thomas George, Chief Operating Officer, Cavli Wireless.

À propos de Cavli Wireless

Cavli Wireless est un fabricant de modules IoT cellulaires qui combine la connectivité IoT et la gestion des données en une plateforme unique. Cavli conçoit et fabrique des modules intelligents IoT cellulaires de qualité industrielle qui améliorent la fiabilité des équipements et accélèrent les processus de développement d'applications. Les modules cellulaires intelligents de Cavli sont équipés d'une connectivité cellulaire mondiale grâce à une fonctionnalité eSIM intégrée qui fournit aux utilisateurs une tarification abordable des données, une gestion simplifiée des appareils et un traitement centralisé des abonnements via la plateforme nuagique exclusive Cavli Hubble.

À propos d'Embedded World

Chaque année, l'Embedded world Exhibition&Conference à Nuremberg offre à la communauté des technologies embarquées l'occasion d'en apprendre davantage sur les innovations, d'échanger des idées et de maintenir et d'établir des contacts précieux. Les exposants y présentent ce qui se fait de mieux en matière de technologies embarquées, des composants, modules et systèmes complets jusqu'aux systèmes d'exploitation et logiciels, en passant par le matériel et les outils logiciels, et les services connexes des systèmes embarqués.

