Q4 Inc. améliore sa solution de gestion de la relation client avec l'intégration d'une messagerie et une nouvelle appli mobile

Q4 Inc. (TSX : QFOR) (« Q4 » ou « la Société »), l'un des principaux fournisseurs de plateformes de communication pour les marchés financiers, est heureux d'annoncer de nouvelles améliorations à Q4 Desktop, son système de gestion de la relation client pour les investisseurs. Q4 Desktop proposera une automatisation entièrement intégrée des e-mails incluant des possibilités de personnalisation qui renforceront les stratégies de rapprochement pour les professionnels des relations avec les investisseurs.

La fonction de messagerie intégrée à Q4 Desktop permettra aux clients d'envoyer des e-mails de manière transparente directement à partir de leur système de gestion de la relation client et de personnaliser les communications afin d'offrir une expérience individuelle à chacun de leurs contacts sur les marchés financiers. Ainsi ils n'auront plus besoin d'outils d'automatisation tiers complexes et les fastidieuses tâches de mise en forme manuelle n'auront plus lieu d'être. Grâce à cet engagement personnalisé, il sera possible de définir des processus de communication automatisés et traçables au sein du système de gestion pour en augmenter l'efficacité et améliorer les relations entre les marchés des capitaux.

« Nos clients nous l'avaient demandée : nous sommes ravis de livrer cette fonctionnalité très plébiscitée à notre système de gestion de la relation client évolutif ce trimestre » a déclaré Darrell Heaps, fondateur et PDG de Q4. « Conçue pour garantir la productibilité, l'intégration des e-mails permettra aux chargés de relations client de suivre chaque point de contact et d'entretenir leurs relations comme jamais auparavant ».

Q4 Go donne accès aux principales opérations de gestion de la relation client, lesquelles sont entièrement intégrées à Q4 Desktop, notamment l'identification des contacts, les fonctions de recherche avancées et la gestion des réunions. L'appli mobile est conçue à partir des mêmes données et informations unifiées que Capital Connect, ce qui garantit son évolutivité future et son interfaçage avec d'autres processus critiques de type événements ou analyses.

« Avec le lancement de Q4 Go, les chargés de relations client auront directement accès à des informations critiques sur les investisseurs au moment où les déplacements et les événements en personne font leur retour » a noté D. Heaps. « Q4 Go exploite la puissance de Capital Connect, ce qui signifie que les possibilités seront infinies à l'heure de faire évoluer l'appli et de capitaliser sur la valeur cumulée de nos données massives ».

À propos de Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX:QFOR) est une plateforme de communication leader sur les marchés des capitaux qui transforme la façon dont les sociétés cotées en bourse, les investisseurs et les banques d'investissement prennent leurs décisions pour entrer en contact, communiquer et s'engager efficacement les uns avec les autres.

La plateforme technologique de bout en bout de Q4 facilite les interactions sur les marchés des capitaux par le biais de ses produits de sites web de relations avec les investisseurs, de ses solutions d'événements virtuels, de sa gestion des relations avec les marchés des capitaux et de ses outils d'analyse pour les actionnaires et les marchés.

L'entreprise est un partenaire de confiance pour plus de 2650 sociétés publiques dans le monde, dont un grand nombre des marques les plus respectées au monde.

Le siège de Q4 se trouve à Toronto et l'entreprise possède d'autres bureaux à New York et à Londres. Plus d'infos : www.q4inc.com.

