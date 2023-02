Indosat, ou l'histoire d'une fusion parfaite qui autonomise l'Indonésie





Vikram Sinha, président-directeur et CEO d'Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat), retrace l'histoire d'Indosat, la fusion la plus réussie qui autonomise l'Indonésie. Indosat est la nouvelle société de télécommunications numériques et d'internet de classe mondiale pour l'Indonésie issue de la fusion entre Indosat Ooredoo et Hutchison 3 Indonesia.

Au cours de la table ronde, Sinha a rappelé que les fusions d'entreprises de télécoms échouent souvent pour diverses raisons, comme la difficulté d'intégrer différentes technologies et systèmes, les obstacles réglementaires et les difficultés à retenir le personnel et les clients clés. Cependant, la fusion réussie d'Indosat a transformé l'industrie des télécommunications et la croissance du PIB de l'Indonésie.

L'Indonésie est l'une des économies à la croissance la plus rapide au monde et l'une des économies numériques les plus importantes de l'ASEAN. L'adoption numérique permet à l'Indonésie de réduire le temps nécessaire pour concrétiser son objectif à long terme de devenir une société à revenu élevé. Indosat, une entreprise de télécoms numérique comptant 100 millions d'abonnés, se transforme rapidement pour contribuer à la révolution numérique du pays.

Sinha a discuté de la manière dont la fusion d'Indosat Ooredoo et de Hutchison 3 Indonesia a dépassé toutes les prévisions pour 2022, donnant des perspectives positives pour le marché indonésien et la possibilité de croître dans l'industrie des télécommunications. Indosat possède un plan d'intégration sur neuf trimestres, et la réalisation de ses synergies se déroule de manière fluide et a été achevée en avance sur le calendrier. À l'aide de la technologie des réseaux centraux multi-opérateurs (MOCN), son intégration réseau devrait être achevée ce trimestre.

Indosat a publié un rapport de recherche intitulé Empowering Indonesia 2023, qui passe en revue les piliers de l'économie numérique indonésienne et le rôle de la technologie dans l'accélération de sa croissance future. Le rapport montre qu'Indosat est le principal moteur de l'industrie des télécommunications et de la croissance du PIB de l'Indonésie, alimentée par sa croissance solide en 2022.

Le résultat de l'exercice 2022 d'Indosat affiche une solide performance tant sur le plan financier que sur le plan opérationnel. Le chiffre d'affaires total a augmenté de 48,9 % en glissement annuel, le BAIIA s'est élevé à 19 468,7 milliards de roupies, le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère s'est établi à 4 723,4 milliards de roupies, et le bénéfice net normalisé a augmenté de 76,2 % en glissement annuel. Les clients cellulaires de l'entreprise ont augmenté de 62,5 % pour atteindre 102,2 millions pour l'exercice 2022.

« Nous avons dépassé les attentes et sommes devenus un modèle de fusion au niveau mondial. Indosat n'est pas seulement positif pour le secteur, mais pour l'Indonésie toute entière. Nous continuerons à promouvoir la révolution numérique et à créer de la valeur pour toutes nos parties prenantes », déclare Vikram Sinha, président-directeur et CEO d'Indosat Ooredoo Hutchison.

À propos d'Indosat Ooredoo Hutchison

L'ambition d'Indosat Ooredoo Hutchison (IDX : ISAT) est de devenir la société de télécoms numériques préférée des Indonésiens. Grâce à ses services de télécommunications numériques de classe mondiale et à son réseau de premier plan, Indosat Ooredoo Hutchison s'efforce de connecter chaque Indonésien. Contrôlé conjointement par Ooredoo Group et CK Hutchison, Indosat Ooredoo Hutchison est né de la fusion entre PT Indosat Tbk et PT Hutchison 3 Indonesia en 2022.

Site Web : www.IOH.co.id

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UChs2x7pZ2D8UgHz9cgrn3sQ

Facebook : https://www.facebook.com/indosat

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 28 février 2023 à 15:20 et diffusé par :