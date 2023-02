Microba commercialise une nouvelle génération de tests de santé





Microba Life Sciences Limited (ASX : MAP) (« Microba »), société spécialisée dans le microbiote intestinal, est heureuse d'annoncer que sa gamme de produits de test de nouvelle génération, MetaXploretm, vient d'être commercialisée auprès des professionnels de santé en Australie sous la marque Co-Biometm. Ainsi est franchi le premier jalon du plan de lancement de produit détaillé en préambule du rapport annuel de l'exercice 2022 et actualisé dans les rapports trimestriels, qui fait suite au lancement de la version bêta fermée en juin 2022.

Luke Reid, Président-Directeur général de Microba, a affirmé « La nouvelle gamme de tests MetaXploretm apporte une avancée importante relativement à l'application des informations de test du microbiote dans le contexte des soins de santé. Nous continuons à évoluer à l'avant-garde de ce domaine pour faire progresser l'exécution des tests du microbiote dans le contexte des soins de santé vers un avenir où il sera un passage obligé dans la gestion de la santé et des maladies, comme l'est aujourd'hui un test sanguin ».

La nouvelle gamme MetaXploretm fournit des tests de diagnostic de la santé gastro-intestinale ainsi qu'une analyse du microbiote intestinal issue de la métagénomique afin d'offrir des solutions complètes de test gastro-intestinal aux professionnels de la santé. La gamme de tests MetaXploretm a été mise au point après consultation avec des professionnels de la santé et est commercialisée sous la nouvelle marque Co-Biometm.

La gamme comprend 3 produits : MetaXploretm, MetaXploretm GI et MetaXploretm GI Plus. Leurs principales caractéristiques sont :

- Un format de rapport facile à interpréter, conçu spécialement pour les professionnels de la santé afin de faciliter la prise en charge des patients

- Des renseignements cliniques évalués scientifiquement selon les directives du National Health and Medical Research Council

- Des marqueurs diagnostic et investigatif de la santé gastro-intestinale (calprotectine fécale, sang occulte fécal, lactoferrine, élastase pancréatique, IgA sécrétoire, zonuline, pH fécal)

- Une détection diagnostique des pathogènes et parasites (pathotypes d'E.coli, pathotypes de C.difficile, Campylobacter spp., Yersinia enterocolitica, Vibrio spp., Aeromonas spp., Salmonella spp., Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium spp., Dientamoeba fragilis, Cyclospora cayetanensis)

- Un profilage complet du microbiote (diversité microbienne, richesse et profilage de plus de 28 000 espèces microbiennes, dont bactéries, champignons, parasites, archées et détection des parasites de sous-types 1 à 9 de Blastocystis et d'autres eucaryotes)

- La production et la consommation des métabolites par le microbiote (butyrate, acétate, propionate, acide 3-indolepropionique (IPA), hexa-acylés, lipopolysaccharides (hexa-LPS), triméthylamine (TMA), sulfure d'hydrogène, acides aminés à chaîne ramifiée (BCAA), toxine de B.fragilis, méthane, bêta-glucuronidase, Mucine, oxalate)

Un pan central de la stratégie de Microba est d'exploiter la technologie et les capacités de pointe de la société pour faire progresser l'application clinique des tests du microbiote afin de l'intégrer à la gestion de la santé et des maladies. La gamme de tests MetaXploretm distribuée via la marque Co-Biometm est un important pas en avant dans cette stratégie puisqu'elle apporte de l'innovation à l'application des tests du microbiote dans les soins de santé.

Lutz Krause, directeur scientifique principal de Microba, a affirmé : « Ces nouveaux tests intègrent les outils traditionnels de pathologie gastro-intestinale à la technologie de test du microbiote de nouvelle génération de Microba et s'appuient sur les plus récentes recherches internationales pour améliorer significativement l'utilité du test de microbiote dans le contexte des soins de santé. Cette gamme de tests devrait étendre considérablement le marché total accessible pour les produits de test de Microba ».

La gamme de tests de la marque Co-Biometm est accessible auprès des professionnels de santé en Australie et devrait, suite à sa commercialisation, être déployée par le réseau international de partenaires de distribution grandissant de Microba.

À propos de Microba Life Sciences Limited

Microba Life Sciences est une entreprise de microbiome de précision dont l'objectif est d'améliorer la santé humaine. Grâce à une technologie de pointe pour mesurer le microbiome intestinal humain, Microba est à la tête de la découverte et du développement de nouvelles thérapies pour les principales maladies chroniques et fournit des services de test de microbiome intestinal dans le monde entier aux chercheurs, cliniciens et consommateurs. Grâce à des partenariats avec des organisations de premier plan, Microba propulse la découverte de nouvelles relations entre le microbiome, la santé et la maladie pour le développement de nouvelles solutions de santé.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 28 février 2023 à 15:10 et diffusé par :